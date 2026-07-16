Felkészülés: török élvonalbeli klub győzte le a Puskás Akadémiát

A felcsútiak már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek: előbb a 18 éves Tugra Turhan talált be a Basaksehir részéről, majd Jakub Kaluzinski értékesített egy tizenegyest. A második játékrészben már nem született újabb gól, így az isztambuli gárda megőrizte előnyét.

A Puskás Akadémia nyáron kinevezett vezetőedzője, Babó Levente több cserével is igyekezett frissíteni a csapatát, a második félidőben többek között Markek Tamás, Pál Barna, Krupa Zsolt, ifjabb Dárdai Pál, Nagy Zsolt és Németh András is pályára lépett, de a felcsútiaknak nem sikerült szépíteniük.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

PUSKÁS AKADÉMIA–BASAKSEHIR (török) 0–2 (0–2)

Weibern (Ausztria)

PUSKÁS: Lehoczki (Markek) – Orján, Golla, Harutjunjan (Pál B.), Szolnoki – Okeke (Krupa), Kern (Nissilä) – Soisalo (Dárdai P.), Lukács D., Mondovics (Nagy Zs.) – Colley (Németh A.)

Gólszerző: Turhan, Kaluzinski (11-esből)