Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: török élvonalbeli klub győzte le a Puskás Akadémiát

2026.07.16. 16:13
null
Szolnoki Rolandék ezúttal vereséget szenvedtek (Fotó: Puskás Akadémia FC)
Címkék
Puskás Akadémia labdarúgó NB I felkészülés Basaksehir
Vereséggel zárta újabb ausztriai felkészülési mérkőzését a Puskás Akadémia, amely 2–0-ra alulmaradt a török élvonalban szereplő Basaksehirrel szemben.

A felcsútiak már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek: előbb a 18 éves Tugra Turhan talált be a Basaksehir részéről, majd Jakub Kaluzinski értékesített egy tizenegyest. A második játékrészben már nem született újabb gól, így az isztambuli gárda megőrizte előnyét.

A Puskás Akadémia nyáron kinevezett vezetőedzője, Babó Levente több cserével is igyekezett frissíteni a csapatát, a második félidőben többek között Markek Tamás, Pál Barna, Krupa Zsolt, ifjabb Dárdai Pál, Nagy Zsolt és Németh András is pályára lépett, de a felcsútiaknak nem sikerült szépíteniük.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
PUSKÁS AKADÉMIA–BASAKSEHIR (török) 0–2 (0–2)
Weibern (Ausztria)
PUSKÁS: Lehoczki (Markek) – Orján, Golla, Harutjunjan (Pál B.), Szolnoki – Okeke (Krupa), Kern (Nissilä) – Soisalo (Dárdai P.), Lukács D., Mondovics (Nagy Zs.) – Colley (Németh A.)
Gólszerző: Turhan, Kaluzinski (11-esből)

 

Puskás Akadémia labdarúgó NB I felkészülés Basaksehir
Legfrissebb hírek

Bárány Donát érkezését be is jelentette az ADO Den Haag

Labdarúgó NB I
19 órája

NS-infó: Bárány Donát átesett az orvosi vizsgálaton Hollandiában

Labdarúgó NB I
20 órája

Felkészülés: kikapott ukrán ellenfelétől a Kisvárda

Labdarúgó NB I
21 órája

Nyíregyháza–Újpest meccsel kezdődik az NB I új évada

Labdarúgó NB I
21 órája

Tizenöt játékossal, közte három magyarral kezdte el a felkészülési időszakot a Liverpool

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:31

Felkészülés: négy góllal győzte le izraeli ellenfelét a Paks

Labdarúgó NB I
2026.07.14. 21:41

A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB I-et!

Labdarúgó NB I
2026.07.14. 21:19

Nem jelent meg a Spezia edzőtáborában Nagy Ádám, közeledhet a Fradihoz – sajtóhír

Légiósok
2026.07.14. 15:10