Nem támogatja tovább a Duna Aszfalt a Puskás Akadémiát

A Duna Aszfalt már nem szerepel a 2025–2026-os idényben hatodik helyen végző Puskás Akadémia támogatói között, írja a 444.hu.

„Társaságunk szponzorációs portfólióját és támogatási prioritásait rendszeresen éves szinten felülvizsgálja. Ennek keretében döntöttünk úgy, hogy a Puskás Akadémia támogatását jelenleg nem folytatjuk” – írta a portál megkeresésére a Duna Aszfalt.

A Puskás Akadémia a következő idényt vasárnap, a Debrecen otthonában kezdi.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Brugger Dániel (magyar-román, FK Csíkszereda)

Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette FC – Svájc), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gam – Izrael)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –