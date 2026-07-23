Nemzeti Sportrádió

Nem támogatja tovább a Duna Aszfalt a Puskás Akadémiát

B. A. P.B. A. P.
2026.07.23. 12:01
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Fontos szponzortól esett el a Puskás Akadémia (Fotó: Dömötör Csaba)
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Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia labdarúgó NB I szponzor
A Duna Aszfalt nem támogatja tovább a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémiát.

A Duna Aszfalt már nem szerepel a 2025–2026-os idényben hatodik helyen végző Puskás Akadémia támogatói között, írja a 444.hu.

„Társaságunk szponzorációs portfólióját és támogatási prioritásait rendszeresen éves szinten felülvizsgálja. Ennek keretében döntöttünk úgy, hogy a Puskás Akadémia támogatását jelenleg nem folytatjuk” – írta a portál megkeresésére a Duna Aszfalt.

A Puskás Akadémia a következő idényt vasárnap, a Debrecen otthonában kezdi.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Brugger Dániel (magyar-román, FK Csíkszereda) 
Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló)
Kiszemeltek: –
Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette FC – Svájc), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: –
Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gam – Izrael)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia labdarúgó NB I szponzor
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