Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Konferencialiga: Debrecen–Pjunik Jereván 1–0

Udvardy Panna a nyolcaddöntőben búcsúzott Hamburgban

V. H. L.V. H. L.
2026.07.23. 17:19
null
Fotó: Getty Images
Címkék
WTA 250-es torna Paula Badosa Udvardy Panna Hamburg
Nagyon rossz napot fogott ki, és mindössze két saját szervagémjét nyerte meg Udvardy Panna a hamburgi WTA 250-es tenisztorna nyolcaddöntőjében a nála huszonkét hellyel hátrébb rangsorolt, egykori világranglista-2. spanyol Paula Badosa ellen, aki 6:4, 6:1-es győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé.

Bondár Anna győzelme után Udvardy Pannán volt a sor, hogy bejusson a legjobb nyolc közé a hamburgi salakpályás női tenisztornán. A magyar versenyzőnek erre papíron minden esélye megvolt, hiszen 3. kiemeltként a világranglistán nála huszonkét hellyel hátrébb rangsorolt spanyol Paula Badosával mérkőzött meg, aki 2022-ben a 2. helyen is állt a WTA-nél. A meccs elején nem az volt a kérdés, ki nyeri el először a másik adogatását, sokkal inkább az, ki tudja hozni a sajátját, az első négy gém után ugyanis úgy álltak 2:2-re a felek, hogy minden szervajáték a fogadó sikerével végződött. Ez először Badosának sikerült, Udvardy viszont egymás után harmadszor is elbukta az adogatógémjét, igaz, rögtön vissza is brékelt, és végül a saját szervájából sikerült egyenlítenie. Badosa 5:4-es vezetésnél Udvardy a játszmában maradásért szervált, ám egymás után adta a szettlabdákat ellenfelének, aki a harmadikat ki is használta.

A másodikban az elsőként adogató spanyol rögvest love game-mel nyitott, Udvardy viszont egyből brékhátrányba került, és az, hogy addig első  és  második szerváiból is csak 43 százalékban tudott pontot csinálni, nem sok jót ígért. Míg ellenfele egyre magabiztosabbá vált, a magyar teniszező játéka a végére teljesen szétesett, így nem volt meglepő, hogy Badosa egy újabb brék után már a mérkőzésért adogathatott, és 6:4, 6:1-re meg is nyerte a meccset – Jászvásár után Németországban is legyőzte Udvardyt.

WTA 250-es TORNA, HAMBURG
EGYES, 2. FORDULÓ
Paula Badosa (spanyol)–Udvardy Panna (3.) 6:4, 6:1
 

 

WTA 250-es torna Paula Badosa Udvardy Panna Hamburg
Legfrissebb hírek

Bondár nehezen jutott be a negyeddöntőbe a hamburgi tenisztornán

Tenisz
22 órája

Udvardy Panna is a 16 közé jutott a hamburgi tenisztornán

Tenisz
2026.07.21. 11:57

Bondár nyolcaddöntős a hamburgi tenisztornán

Tenisz
2026.07.20. 22:04

Tenisz: Udvardy Panna a negyeddöntőben búcsúzott Jászvásáron

Tenisz
2026.07.17. 20:28

Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe Jászvásáron

Tenisz
2026.07.16. 22:03

Maronka Zsombor a következő idényben is Hamburgban kosarazik – hivatalos

Kosárlabda
2026.07.16. 16:56

Udvardy Pannáék párosa visszalépett Jászvásáron

Tenisz
2026.07.15. 12:02

Udvardy Panna háromszettes győzelemmel jutott tovább Jászvásáron

Tenisz
2026.07.14. 19:54