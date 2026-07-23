Udvardy Panna a nyolcaddöntőben búcsúzott Hamburgban

Bondár Anna győzelme után Udvardy Pannán volt a sor, hogy bejusson a legjobb nyolc közé a hamburgi salakpályás női tenisztornán. A magyar versenyzőnek erre papíron minden esélye megvolt, hiszen 3. kiemeltként a világranglistán nála huszonkét hellyel hátrébb rangsorolt spanyol Paula Badosával mérkőzött meg, aki 2022-ben a 2. helyen is állt a WTA-nél. A meccs elején nem az volt a kérdés, ki nyeri el először a másik adogatását, sokkal inkább az, ki tudja hozni a sajátját, az első négy gém után ugyanis úgy álltak 2:2-re a felek, hogy minden szervajáték a fogadó sikerével végződött. Ez először Badosának sikerült, Udvardy viszont egymás után harmadszor is elbukta az adogatógémjét, igaz, rögtön vissza is brékelt, és végül a saját szervájából sikerült egyenlítenie. Badosa 5:4-es vezetésnél Udvardy a játszmában maradásért szervált, ám egymás után adta a szettlabdákat ellenfelének, aki a harmadikat ki is használta.

A másodikban az elsőként adogató spanyol rögvest love game-mel nyitott, Udvardy viszont egyből brékhátrányba került, és az, hogy addig első és második szerváiból is csak 43 százalékban tudott pontot csinálni, nem sok jót ígért. Míg ellenfele egyre magabiztosabbá vált, a magyar teniszező játéka a végére teljesen szétesett, így nem volt meglepő, hogy Badosa egy újabb brék után már a mérkőzésért adogathatott, és 6:4, 6:1-re meg is nyerte a meccset – Jászvásár után Németországban is legyőzte Udvardyt.

WTA 250-es TORNA, HAMBURG

EGYES, 2. FORDULÓ

Paula Badosa (spanyol)–Udvardy Panna (3.) 6:4, 6:1

