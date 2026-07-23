Az Aston Villa bejelentette Garnacho érkezését

Alejandro Garnachónak az Aston Villa a harmadik angliai klubja: a Manchester Unitedben (2020–2025) 144, a Chelsea-ben (2025–2026) 43 tétmérkőzésen lépett pályára.

„Örülünk Alejandro érkezésének. Remek képességei vannak, fiatal, és a tárgyalások során egyértelművé tette, hogy szeretne a csapatunk segítségére lenni” – kommentálta a 22 éves, nyolcszoros argentin válogatott szélső kölcsönvételét Unai Emery menedzser.

„Olyan klubot kerestem, amelyben önbizalmat gyűjthetek, hogy újra úgy tudjak futballozni, ahogyan az első manchesteri éveimben. A menedzserrel beszélve arra jutottam, hogy itt megkapom erre a lehetőséget” – mondta Alejandro Garnacho, aki ugyanúgy a 17-es számú mezt viseli majd a Villában, ahogyan korábban az MU-ban és az argentin válogatottban.