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Az Aston Villa bejelentette Garnacho érkezését

K. Zs.K. Zs.
2026.07.23. 18:26
Alejandro Garnacho és Unai Emery az aláírás után (Fotó: Getty Images)
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Alejandro Garnacho Aston Villa nemzetközi átigazolás
Az Aston Villa a 2026–2027-es idényre kölcsönvette Alejandro Garnachót a Chelsea-től – derült ki a birminghami labdarúgócsapat csütörtöki közleményéből.

Alejandro Garnachónak az Aston Villa a harmadik angliai klubja: a Manchester Unitedben (2020–2025) 144, a Chelsea-ben (2025–2026) 43 tétmérkőzésen lépett pályára.

„Örülünk Alejandro érkezésének. Remek képességei vannak, fiatal, és a tárgyalások során egyértelművé tette, hogy szeretne a csapatunk segítségére lenni” – kommentálta a 22 éves, nyolcszoros argentin válogatott szélső kölcsönvételét Unai Emery menedzser.

„Olyan klubot kerestem, amelyben önbizalmat gyűjthetek, hogy újra úgy tudjak futballozni, ahogyan az első manchesteri éveimben. A menedzserrel beszélve arra jutottam, hogy itt megkapom erre a lehetőséget” – mondta Alejandro Garnacho, aki ugyanúgy a 17-es számú mezt viseli majd a Villában, ahogyan korábban az MU-ban és az argentin válogatottban.

 

Alejandro Garnacho Aston Villa nemzetközi átigazolás
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