Borbély Balázs elmondta, miért nem edzett a Fradi a meccs helyszínén a Twente elleni Európa-liga-selejtező előtt

„Elemeztük az ellenfelünket, tudjuk, hogy mire számíthatunk. Tisztában vagyunk a Twente minőségével, egy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk, amelyik tipikus holland focit játszik: magasra tolt presszinggel és jó támadókkal” – mondta el a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs.

A Ferencváros vezetőedzőjét ezután arról kérdezték, jelenthet-e előnyt, hogy csapata már két mérkőzésen pályára lépett, míg a Twente még tétmérkőzést nem játszott ebben az idényben: „Jelenthet kicsi előnyt, hogy mi már túl vagyunk az első két hivatalos mérkőzésünkön” – fogalmazott röviden Borbély.

A szakvezető továbbá beszélt arról is, hogy csapata azért nem tartott edzést a Twente pályáján, mert így taktikailag jobban fel tud készülni a mérkőzésre: „Ez az előző fordulóban is bevált, nem szerettünk volna ezen változtatni” – mutatott rá, hozzátéve, hogy így az ellenfél nem tudja kifigyelni csapatát, s otthon taktikai dolgokat is nyugodtabban gyakorolhattak.

A vezetőedző mellett a holland Elton Acolatse is válaszolt a kérdésekre: „Jó érzés visszatérni Hollandiába, ahol felnőttem – idézte a támadót a Ferencváros hivatalos honlapja. – A Twente nagy klub, mindenki ismeri és tudja, hogy a top öt klub között van a helye. Érdekes lesz egy számomra hazai csapat ellen pályára lépni. Természetesen elemeztük a játékukat, kemény meccsre számítok, végig koncentrálnunk kell, ha jó eredményt akarunk elérni. De nagyon motiváltan érkeztünk, száz százalékig készen állunk a mérkőzésre, és képesek vagyunk arra, hogy jó eredményt érjünk el.”

A Twente–Ferencváros mérkőzés csütörtökön 20 órától kezdődik az Európa-liga selejtezősorozatának 2. fordulójában.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

ELSŐ MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!