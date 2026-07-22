Nemzeti Sportrádió

Dzsudzsák Balázs: Nagy öröm, hogy még európai kupameccset játszhatok

BERECZKY ATTILABERECZKY ATTILA
2026.07.22. 16:32
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Fotó: Czinege Melinda
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Konferencialiga DVSC Dzsudzsák Balázs
Új edző, új felfogás és három év után újra európai kupameccs a Nagyerdei Stadionban. Csütörtökön 18 órától az örmény Pjunikot fogadja a Debreceni VSC a Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában.

 

Fesztivál közben fesztivál. Jó hangulat lesz csütörtök kora este Nagyerdei Stadion környékén, s erre nem csupán a DVSC–Pjunik Konferencialiga-selejtező a garancia. Szerdán ugyanis elkezdődött a debreceni nyár fő kulturális eseménye, a Campus Fesztivál, amelynek helyszínei a stadion környékén találhatók, így nagy lesz a nyüzsgés, egyszerre másfél tucat színpadon zajlanak az események. Aki a kupameccsre indul, mindenképpen tájékozódjon a klub honlapjáról a bejutás menetéről, a dvsc.hu oldalon minden információ, tudnivaló megtalálható.

A harmadik számú európai kupasorozat második körében örmény ellenfele lesz a Lokinak, s ha azt vesszük, hogy három évvel ezelőtt az Alaskert együttesét búcsúztatták, ezt kedvező előjelnek is tekinthetjük. A Pjunik már az első kvalifikációs körben is szerepelt, s kettős győzelemmel ejtette ki a máltai Marsaxlokkot. A debreceniek célja, hogy a 2. forduló a végállomást jelentse a jerevániaknak, erre készül Dzsudzsák Balázs, a piros-fehérek 39 éves csapatkapitánya, aki 18 évvel ezelőtt, 2008 áprilisában UEFA-kupa-elődöntőt játszott a PSV játékosként az olasz Fiorentina ellen.

„Nagy öröm nekem, hogy még aktív játékosként itt lehetek, s európai kupameccsen léphetek pályára – mondta a kupapárharcot felvezető szerdai sajtóeseményen a magyar válogatottsági rekorder (109). – Szeretnénk, hogy minél több rangos kupameccset láthasson a közönségünk a Nagyerdei Stadionban. Amikor legutóbb kiléphettünk az európai kupaporondra, elbúcsúztattunk egy örmény ellenfelet, ez mindenképpen jó előjel, s bízom benne, ezúttal is nagy élményekkel zárjuk a párharcot. Az talán előnyt jelenthet  a visszavágón, hogy ismerjük a viszonyokat, ha jól tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, mint legutóbb. Intenzív felkészülésen vagyunk túl, igyekeztük elsajátítani Gert Remmel vezetőedző mentalitását, labdarúgásról alkotott felfogását, reméljük, ez már csütörtökön is látszik majd.”

(Fotó: Czinege Melinda)

A debreceniek új mestere ezen a Kl-selejtezőn mutatkozik be a Loki kispadján.

„Elégedettek lehetünk a felkészülésünkkel, mert kevés volt a sérülés, nincs sok hiányzónk – mondta az észt Gert Remmel. – Idő kell hozzá, hogy a csapat alkalmazkodni tudjon az új játékrendszerhez, de jó úton járunk, a labdarúgók az edzéseken és a felkészülési meccseken pozitívan álltak mindehhez. Nem tudom, előny jelent-e a jereváni együttes számára, hogy már túl van egy párharcon, de ezzel nem is foglalkozunk. Az biztos, hogy erős csapat a Pjunik, játékosai kis területen is remekül hozzák ki a labdát.”

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
FŐÁG
Csütörtök, 18.00: Debreceni VSC–Pjunik Jereván (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Konferencialiga DVSC Dzsudzsák Balázs
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