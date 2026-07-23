Nemzeti Sportrádió

Keresztes Krisztián utoljára edzett a Nyíregyházával – NS-infó

2026.07.23. 16:03
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Keresztes Krisztián a Dundee United szerelésében (Fotó: Getty Images)
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NB I Nyíregyháza Dundee United magyar foci Keresztes Krisztián
A Nemzeti Sport információja szerint távozik a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyházától Keresztes Krisztián, aki az előző idényt kölcsönben Skóciában töltötte.

Lapunk információja szerint ma (csütörtökön) utoljára edzett a Nyíregyházánál Keresztes Krisztián, aki a 2025–2026-os idényt kölcsönben a skót élvonalbeli Dundee Unitednál töltötte.

Úgy tudjuk, a 26 éves védőt egy német másodosztályú (2. Bundesliga) klub kereste meg ajánlattal.

Keresztes hivatalosan 2024 óta a Nyíregyháza játékosa, előtte a Győri ETO-t, a Dorogi FC-t, az FC Sopront, a Sárvári FC-t és az FC Ajkát is erősítette. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)
Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)
Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)
Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Beke Péter (Kecskeméti TE – kölcsön után végleg),  Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bright Edomwonyi (nigériai), Katona Levente, Keresztes Krisztián, Bojan Szankovics (szerb-horvát)

 

NB I Nyíregyháza Dundee United magyar foci Keresztes Krisztián
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