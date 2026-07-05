A francia U-válogatott támadó vezette győzelemre a ZTE-t

A ZTE a Slaven Belupo elleni szombati felkészülési meccsen a szerdán az Ajka ellen még nem szerepelt Szendrei Norbert levágódó lövése után a brazil Teixeira révén vette be először a tavasszal még a Diósgyőrben védő Karlo Sentic kapuját, a második félidőben pedig az a francia U-válogatott Queyrell Tchicamboud duplázott, aki az NB I-ben még csak hat meccsen fuballozott tavasszal és gólt nem is szerzett. A 87. perc után három gólt is hozó találkozón végül 3–2-re győzött a ZTE.

„Nem volt egyszerű mérkőzés, de sikerült megszereznünk a vezetést, ami valamelyest megkönnyítette a dolgunkat. Úgy gondolom, a második félidőben többet is lehetett volna nálunk a labda, és talán többet is futhattunk volna. Örülök azonban, hogy jól használtuk ki a helyzeteinket. A végén néhány percre csökkent a koncentrációnk, ami a két kapott gólhoz vezetett, de annak is nagyon örülök, hogy sikerült másodszor is betalálnom, és ezzel lezárni a találkozót” – nyilatkozta Tchicamboud a ztefc.hu-nak az összecsapás után.

„Láthattuk a meccs során, hogy miben tudtunk fejlődni a hét folyamán. Gratulálok a játékosoknak, hiszen nagy munkát tettek bele az elmúlt időszakba, s ugyanúgy ebbe a mérkőzésbe is. Fizikailag és taktikailag is láttam biztató jeleket a találkozón, amelyet természetesen kielemzünk, és ezekre építve készülünk az előttünk álló edzőtáborra, valamint a szezon kezdetére” – értékelt a zalaiak új vezetőedzője, Filipe Celikkaya, akinek ez volt az első győzelme a ZTE kispadján.

A ZTE a hátralévő három felkészülési mérkőzését már a szlovéniai, catezi edzőtáborban játssza, ahova július 9-én utazik.

Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE 2–3

ZTE, 1. Félidő: Gundel-Takács – Csonka, Peraza, Diogo Silva, Calderón – Szendrei, Amato, Maxsuell – Teixeira, Alfonso, Skribek .2. félidő: Mauricio – Garai, Rózsa, Vera, López –Petrók, Madaki, Henrique (Rácz, 75.) – Babos, Marlon Santos (Chukwudi, 67.), Tchicamboud.

G.: Teixeira, Tchicamboud (2)



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.

Felkészülési mérkőzések:

Július 1. (szerda): ZTE –FC Ajka (NB II) 2–3 (Maxsuell, Kiss M.)

Július 4. (szombat): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE 2–3

Szlovénia

Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh)

Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)

Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)