Zalaegerszeg: 26 éves argentin vezetőedzője lett az NB III-as második csapatnak

A ztefc.hu bejelentette, hogy a második csapat új vezetőedzője az eddigi másodedző, a 26 éves argentin Francisco Garrido lett, aki tavaly nyáron érkezett a klubhoz. A vezetőség azért is döntött az ő kinevezése mellett, mert már az előző idényben is aktív részese volt a ZTE II sikeres szereplésének, a folytonosságot tartották szem előtt.

„A játékosok és a klub működésének alapos ismerete, valamint a közösen elért sikerek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a vezetőség a folytonosság mellett döntsön, és neki szavazzon bizalmat a vezetőedzői pozícióban – indokolja a döntést a klub a honlapján. – Bár fiatal edzőnek számít, már érkezése előtt is sokrétű szakmai tapasztalatot szerzett. Végzettsége mellett modern, elemzésközpontú szemlélet jellemzi, amelyet az elmúlt idény során a klubnál is kamatoztatott. A klub vezetése bízik abban, hogy a sikeres közös munka folytatódhat Garrido irányításával is. Vezetőedzőként elsődleges feladata az lesz, hogy a feljutást követően stabil és versenyképes csapatot építsen a 2026–2027-es idényre, miközben a játékosok fejlesztése által továbbviszi azt a szakmai filozófiát, és győztes mentalitást, amely az előző szezonban bajnoki címhez segítette az együttest.”