Nemzeti Sportrádió

Zalaegerszeg: 26 éves argentin vezetőedzője lett az NB III-as második csapatnak

P. K.P. K.
2026.07.23. 07:59
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A ZTE II új vezetőedzője, Francisco Garrido (Fotó: ztefc.hu)
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ZTE NB I Francisco Garrido ZTE II NB III
A ZTE FC bejelentette, hogy az NB III-ba feljutó második csapat új vezetőedzője az argentin Francisco Garrido lett.

A vármegyei bajnokságot megnyerő és az NB III-ba feljutó ZTE FC II-nél azért volt szükség új vezetőedzőre, mert a csapatot eddig irányító spanyol Gonzalo Escudero a ZTE szlovéniai partnercsapatához, az NK Naftához került. 

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A ZTE a honlapján erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését a két klub együttműködéséről, Gonzalo Escudero váltja Bozsik Józsefet a Nafta kispaján.

 

A ztefc.hu bejelentette, hogy a második csapat új vezetőedzője az eddigi másodedző, a 26 éves argentin Francisco Garrido lett, aki tavaly nyáron érkezett a klubhoz. A vezetőség azért is döntött az ő kinevezése mellett, mert már az előző idényben is aktív részese volt a ZTE II sikeres szereplésének, a folytonosságot tartották szem előtt.

„A játékosok és a klub működésének alapos ismerete, valamint a közösen elért sikerek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a vezetőség a folytonosság mellett döntsön, és neki szavazzon bizalmat a vezetőedzői pozícióban – indokolja a döntést a klub a honlapján. – Bár fiatal edzőnek számít, már érkezése előtt is sokrétű szakmai tapasztalatot szerzett. Végzettsége mellett modern, elemzésközpontú szemlélet jellemzi, amelyet az elmúlt idény során a klubnál is kamatoztatott. A klub vezetése bízik abban, hogy a sikeres közös munka folytatódhat Garrido irányításával is. Vezetőedzőként elsődleges feladata az lesz, hogy a feljutást követően stabil és versenyképes csapatot építsen a 2026–2027-es idényre, miközben a játékosok fejlesztése által továbbviszi azt a szakmai filozófiát, és győztes mentalitást, amely az előző szezonban bajnoki címhez segítette az együttest.”

 

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