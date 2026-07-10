Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a DVSC legyőzte a horvát élvonalbeli Slaven Belupót

F. B.F. B.
2026.07.10. 13:57
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A Loki legyőzte a horvát Slaven Belupot (Fotó: dvsc.hu)
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Harmadik felkészülési mérkőzését is lejátszotta az élvonalbeli DVSC labdarúgócsapata pénteken az ausztriai edzőtáborban. A horvát első osztályú Slaven Belupo elleni találkozón leginkább azok kaptak szerepet, akik nem vagy keveset játszottak a csütörtök délutáni, Zseleznicsar Pancsevo elleni meccsen – számolt be róla a klub honlapja.

Sok fiatal, így Erdélyi Benedek, Tercza Gergő, Patai Dávid, Leon Myrtaj, Egri Imre, Sain Balázs és Kohut Máté is kezdőként lépett pályára a DVSC-ben. A Loki lendületesen kezdett, gyakran folyamodott határozott letámadáshoz a labda visszaszerzése érdekében, majd a 29. percben Josua Mejías kevéssel fejelt mellé egy szögletet követően, a 37. percben Sain Balázs lőtt nem sokkal fölé. A szünetig nem esett gól, igaz, ehhez a végén Erdélyi Benedeknek is védenie kellett.

A második félidőben is változatos volt a játék, és az 51. percben vezetést szerzett a Loki: egy remek akció végén jobb oldalról érkezett a beadás, a hosszú saroknál érkező Egri Imre pedig szép mozdulattal fejelt a kapu jobb oldalába. A folytatásban a horvátok igyekeztek egyenlíteni (kapufákig el is jutottak), ám a DVSC többnyire jól védekezett, emellett időnként szép ellentámadásokat is vezetett.

A Loki a jövő héten már itthon folytatja a munkát.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DVSC–Slaven Belupo (horvát I.) 1–0 (0–0)
Bad Loipersdorf
DVSC: Erdélyi – Tercza, Mejías, Batik, Guerrero – Patai – Szécsi, Myrtaj, Sain, Egri – Kohut. Csereként pályára lépett: Tuska, Szakál, Vincze T., Vidnyánszky, Serucza, Bah.
G: Egri (51.)

 

 

 

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