Felkészülés: a DVSC legyőzte a horvát élvonalbeli Slaven Belupót

Sok fiatal, így Erdélyi Benedek, Tercza Gergő, Patai Dávid, Leon Myrtaj, Egri Imre, Sain Balázs és Kohut Máté is kezdőként lépett pályára a DVSC-ben. A Loki lendületesen kezdett, gyakran folyamodott határozott letámadáshoz a labda visszaszerzése érdekében, majd a 29. percben Josua Mejías kevéssel fejelt mellé egy szögletet követően, a 37. percben Sain Balázs lőtt nem sokkal fölé. A szünetig nem esett gól, igaz, ehhez a végén Erdélyi Benedeknek is védenie kellett.

A második félidőben is változatos volt a játék, és az 51. percben vezetést szerzett a Loki: egy remek akció végén jobb oldalról érkezett a beadás, a hosszú saroknál érkező Egri Imre pedig szép mozdulattal fejelt a kapu jobb oldalába. A folytatásban a horvátok igyekeztek egyenlíteni (kapufákig el is jutottak), ám a DVSC többnyire jól védekezett, emellett időnként szép ellentámadásokat is vezetett.

A Loki a jövő héten már itthon folytatja a munkát.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DVSC–Slaven Belupo (horvát I.) 1–0 (0–0)

Bad Loipersdorf

DVSC: Erdélyi – Tercza, Mejías, Batik, Guerrero – Patai – Szécsi, Myrtaj, Sain, Egri – Kohut. Csereként pályára lépett: Tuska, Szakál, Vincze T., Vidnyánszky, Serucza, Bah.

G: Egri (51.)