Az MTK bejelentette Komáromi György szerződtetését
„Az MTK Budapestnél folytatja pályafutását Komáromi György, személyében egy ballábas, gólveszélyes szélsővel erősödik keretünk – jelentette be az mtkbudapest.hu. – A 24 éves játékos egy évre kölcsönbe érkezik hozzánk, klubunknak azonban előre rögzített feltételek mellett opciós joga van a játékjogának megvásárlására.”
Komáromit 2024-ben a Maribor klubrekordnak megfelelő összegért szerződtette a Puskás Akadémiától, 2027-ig írt alá, de a szlovén csapatnak volt egy hosszabbítási opciója 2028-ig, amivel most élt is. Az MTK azonban jövő nyáron a most megkötött megállapodás értelmében ki is vásárolhatja Komáromit a szlovéniai szerződéséből.
Komáromi az NK Mariborban 27 tétmeccsen szerepelt, egy gólt szerzett, az előző idényt kölcsönben Debrecenben töltötte. Az NB I-ben pályafutása során 123 meccsen 20 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.
Komáromi kapcsán szerdán írtunk arról, hogy elköszönt a Maribortól és az MTK-nál folytathatja, a fővárosi klub a Belgiumba szerződő Átrok Zalán pótlására szemelte ki. A belga Zulte-Waregem csütörtökön jelentette be Átrok szerződtetését, ezt követően pedig az MTK is bejelentette Komáromi érkezését.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia II)
Kölcsönbe érkezők: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)
Kiszemeltek: –
Távozók: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)
Kölcsönbe távozók: Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marin Jurina (bosnyák-horvát, kikerült az első keretből)