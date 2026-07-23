Az MTK bejelentette Komáromi György szerződtetését

„Az MTK Budapestnél folytatja pályafutását Komáromi György, személyében egy ballábas, gólveszélyes szélsővel erősödik keretünk – jelentette be az mtkbudapest.hu. – A 24 éves játékos egy évre kölcsönbe érkezik hozzánk, klubunknak azonban előre rögzített feltételek mellett opciós joga van a játékjogának megvásárlására.”

Komáromit 2024-ben a Maribor klubrekordnak megfelelő összegért szerződtette a Puskás Akadémiától, 2027-ig írt alá, de a szlovén csapatnak volt egy hosszabbítási opciója 2028-ig, amivel most élt is. Az MTK azonban jövő nyáron a most megkötött megállapodás értelmében ki is vásárolhatja Komáromit a szlovéniai szerződéséből.

Komáromi az NK Mariborban 27 tétmeccsen szerepelt, egy gólt szerzett, az előző idényt kölcsönben Debrecenben töltötte. Az NB I-ben pályafutása során 123 meccsen 20 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.

Komáromi kapcsán szerdán írtunk arról, hogy elköszönt a Maribortól és az MTK-nál folytathatja, a fővárosi klub a Belgiumba szerződő Átrok Zalán pótlására szemelte ki. A belga Zulte-Waregem csütörtökön jelentette be Átrok szerződtetését, ezt követően pedig az MTK is bejelentette Komáromi érkezését.