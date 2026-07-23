Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Konferencialiga: Debrecen–Pjunik Jereván 1–0

Konferencialiga: Debrecen–Pjunik Jereván

2026.07.23. 17:50
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Konferencialiga Pjunik Jereván Debrecen
A Debreceni VSC megkezdi szereplését a labdarúgó Konferencialigában, a hajdúságiak a 2. forduló első mérkőzésén az örmény Pjunikot fogadják. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
FŐÁG
Debreceni VSC–Pjunik (örmény) 1–0 – ÉLŐ
Debrecen, Nagyerdei Stadion. 8523 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Jakob Karlsen (dán)
Debrecen: Andrejev – Tercza (Szécsi M., 80.), Lang, M. Hofmann, Guerrero (R. Keller, 80.) – Dzsudzsák (Sain, 80.), Sergi Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei Á., 63.), Cibla (Macsó, 73.). Vezetőedző: Gert Remmel.
Pjunik: H. Avagjan – Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko, Filipe Almeida (Darbinjan, 57.) – H. Harutjunjan (Witi, 66.), K. Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikis, 66.), James Santos. Vezetőedző: Artak Oszejan.
Gólszerző: Cibla (59.)

Online közvetítés itt!

 

 

Konferencialiga Pjunik Jereván Debrecen
Legfrissebb hírek

Dzsudzsák, Lang és Cibla is kezd a Lokiban a Pjunik ellen

Európa-konferencialiga
2 órája

Kl-selejtező: idegenbeli siker az ETO lehetséges ellenfeleinek meccsén

Európa-konferencialiga
21 órája

„Tisztában vagyunk a Paks erősségeivel” – a Panathinaikosz edzője minden ellenfelet kellő tisztelettel kezel

Európa-konferencialiga
23 órája

Tuboly Máté kikerült a DAC Konferencialiga-keretéből

Minden más foci
Tegnap, 17:56

Dzsudzsák Balázs: Nagy öröm, hogy még európai kupameccset játszhatok

Európa-konferencialiga
Tegnap, 16:32

Efraín Juárez a győri közönség miatt sem veszi félvállról a visszavágót

Európa-konferencialiga
Tegnap, 13:06

Szendrei Ákos nehéz öröksége: Bárány Donátot kell pótolnia

Európa-konferencialiga
Tegnap, 11:31

Szalai József bizakodva készül a héten: a Panathinaikosz is legyőzhető

Európa-konferencialiga
Tegnap, 8:32