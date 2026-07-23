Konferencialiga: Debrecen–Pjunik Jereván

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

FŐÁG

Debreceni VSC–Pjunik (örmény) 1–0 – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. 8523 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Jakob Karlsen (dán)

Debrecen: Andrejev – Tercza (Szécsi M., 80.), Lang, M. Hofmann, Guerrero (R. Keller, 80.) – Dzsudzsák (Sain, 80.), Sergi Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei Á., 63.), Cibla (Macsó, 73.). Vezetőedző: Gert Remmel.

Pjunik: H. Avagjan – Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko, Filipe Almeida (Darbinjan, 57.) – H. Harutjunjan (Witi, 66.), K. Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikis, 66.), James Santos. Vezetőedző: Artak Oszejan.

Gólszerző: Cibla (59.)

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