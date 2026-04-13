Erdélyi Benedek: Ki kell használnunk a vetélytársak botlását

JÓL ALAKULTAK az eredmények a Debreceni VSC számára ebben a fordulóban: a ZTE az MTK Budapesttől kapott ki 3–0-ra, a Paksi FC-t a Nyíregyháza verte meg 2–0-ra, míg a Puskás Akadémia az ETO FC ellen szaladt bele nagy pofonba (1–4). A Loki hétfő este a Kisvárda otthonában lép pályára.

„Nem lesz egyszerű a Várda elleni meccsünk, ellenfelünk újoncként kiválóan teljesít – mondta lapunknak Erdélyi Benedek, a debreceniek 20 éves kapusa. – Játszottam a Kisvárda ellen az előző idényben, még az NB II-ben – akkor kölcsönben szerepeltem a BVSC-ben –, s azt a futballt, amit akkor láttam a csapattól, sikerült átmentenie az élvonalba. Akkor, sajnos, kétszer is kikaptunk, nem véletlenül, átszaladtak rajtunk, jó erőben voltak, szóval, küzdős, hajtós együttesről van szó. Ebben az idényben Kisvárdán sikerült nyernünk szeptemberben, míg decemberben a Várda győzött a mi otthonunkban, így van miért visszavágnunk. Akadnak veszélyes támadói, elég, ha a házi góllövőlistát vezető, hét találatnál tartó Bíró Bencét emelem ki, de mindenképpen megemlítem Marko Matanovicsot és Jasmin Mesanovicot is, ugyanakkor a középpályásai és a védői is veszélyesek. A szöglet- és szabadrúgásai szintén, erre külön kell figyelnünk. Ha nyerünk, némi lépéselőnybe kerülünk a vetélytársakkal szemben, hiszen a legfőbb riválisaink botlottak. Ezt ki kell használnunk!”

Erdélyi Benedek tavasszal tíz bajnokin jutott lehetőséghez, úgy tűnik, fordulóról fordulóra egyre magabiztosabb a kapuban.

„Én is érzem, hogy egyre nyugodtabban állok a gólvonal előtt, de azt is érzékelem, hogy az élvonalban nincs könnyű meccs kapusszempontból, figyelni, koncentrálni kell végig. Eddig a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen volt a legnehezebb feladatom, nem is feltétlenül az ellenfelek helyzetei, hanem a sok néző miatt, hiszen a Nyíregyháza ellen tizenegy-, míg a Ferencváros ellen tizenhatezer néző előtt védhettem, azt a hangulatot, miliőt azért szokni kellett, korábban ugyanis legfeljebb négy-ötezer drukker előtt játszhattam.”

A Lokiban továbbra sincs bevethető állapotban Bárány Donát. Az idényben 12 gólnál tartó csatár két hete, a görögök elleni (0–0) felkészülési mérkőzésen sérült meg, aláfordult a bokája, s még mindig mankóval közlekedik.

„Bárány Donát természetesen hiányzik, de reagálnunk kell a szituációra, biztos vagyok benne, hogy Sergio Navarro vezetőedző kitalál valamit a pótlására. Szuhodovszki Soma sokoldalú labdarúgó, de teljesen más profilú, mint Donát, aki inkább céljátékos. Mások az erényeik, de hiszek benne, hogy így is eredményesek leszünk.”

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

20.00: Kisvárda-Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Április 10., péntek

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1

Április 11., szombat

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3–0

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 2–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 29 17 8 4 58–29 +29 59 2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55–29 +26 56 3. Zalaegerszegi TE 29 12 9 8 43–35 +8 45 4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41–34 +7 45 5. Paksi FC 29 12 8 9 54–41 +13 44 6. Puskás Akadémia 28 11 6 11 35–37 –2 39 7. Kisvárda 28 11 6 11 33–42 –9 39 8. Újpest FC 29 10 7 12 40–46 –6 37 9. Nyíregyháza 29 9 8 12 40–46 –6 35 10. MTK Budapest 29 8 8 13 50–58 –8 32 11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36–52 –16 25 12. Kazincbarcika 29 5 2 22 27–63 –36 17

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.