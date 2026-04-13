Erdélyi Benedek: Ki kell használnunk a vetélytársak botlását

CSERHÁTI ANDRÁS
2026.04.13. 11:32
null
Biztos kézzel hárítja a labdát a debreceniek kapusa, Erdélyi Benedek, aki tudja, hogy hétfő este a Kisvárda elleni bajnokin is lesz dolga, de bízik a Loki győzelmében (Fotó: dvsc.hu)
Hétfő este Kisvárda–DVSC mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB I 29. fordulója. A vendégek 20 éves kapusa, Erdélyi Benedek beszélt lépéselőnyről, az egyre magabiztosabb teljesítményéről és szóba került Bárány Donát hiánya is.

JÓL ALAKULTAK az eredmények a Debreceni VSC számára ebben a fordulóban: a ZTE az MTK Budapesttől kapott ki 3–0-ra, a Paksi FC-t a Nyíregyháza verte meg 2–0-ra, míg a Puskás Akadémia az ETO FC ellen szaladt bele nagy pofonba (1–4). A Loki hétfő este a Kisvárda otthonában lép pályára.

 

 „Nem lesz egyszerű a Várda elleni meccsünk, ellenfelünk újoncként kiválóan teljesít – mondta lapunknak Erdélyi Benedek, a debreceniek 20 éves kapusa. – Játszottam a Kisvárda ellen az előző idényben, még az NB II-ben – akkor kölcsönben szerepeltem a BVSC-ben –, s azt a futballt, amit akkor láttam a csapattól, sikerült átmentenie az élvonalba. Akkor, sajnos, kétszer is kikaptunk, nem véletlenül, átszaladtak rajtunk, jó erőben voltak, szóval, küzdős, hajtós együttesről van szó. Ebben az idényben Kisvárdán sikerült nyernünk szeptemberben, míg decemberben a Várda győzött a mi otthonunkban, így van miért visszavágnunk. Akadnak veszélyes támadói, elég, ha a házi góllövőlistát vezető, hét találatnál tartó Bíró Bencét emelem ki, de mindenképpen megemlítem Marko Matanovicsot és Jasmin Mesanovicot is, ugyanakkor a középpályásai és a védői is veszélyesek. A szöglet- és szabadrúgásai szintén, erre külön kell figyelnünk. Ha nyerünk, némi lépéselőnybe kerülünk a vetélytársakkal szemben, hiszen a legfőbb riválisaink botlottak. Ezt ki kell használnunk!”

Erdélyi Benedek tavasszal tíz bajnokin jutott lehetőséghez, úgy tűnik, fordulóról fordulóra egyre magabiztosabb a kapuban.

 „Én is érzem, hogy egyre nyugodtabban állok a gólvonal előtt, de azt is érzékelem, hogy az élvonalban nincs könnyű meccs kapusszempontból, figyelni, koncentrálni kell végig. Eddig a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen volt a legnehezebb feladatom, nem is feltétlenül az ellenfelek helyzetei, hanem a sok néző miatt, hiszen a Nyíregyháza ellen tizenegy-, míg a Ferencváros ellen tizenhatezer néző előtt védhettem, azt a hangulatot, miliőt azért szokni kellett, korábban ugyanis legfeljebb négy-ötezer drukker előtt játszhattam.”

A Lokiban továbbra sincs bevethető állapotban Bárány Donát. Az idényben 12 gólnál tartó csatár két hete, a görögök elleni (0–0) felkészülési mérkőzésen sérült meg, aláfordult a bokája, s még mindig mankóval közlekedik.

„Bárány Donát természetesen hiányzik, de reagálnunk kell a szituációra, biztos vagyok benne, hogy Sergio Navarro vezetőedző kitalál valamit a pótlására. Szuhodovszki Soma sokoldalú labdarúgó, de teljesen más profilú, mint Donát, aki inkább céljátékos. Mások az erényeik, de hiszek benne, hogy így is eredményesek leszünk.”

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
20.00: Kisvárda-Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Április 10., péntek
Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1
Április 11., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3–0
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 2–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza 

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.

 

