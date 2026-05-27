Nuno Campos: Könnyű támogatni egy edzőt, amikor nyer a csapat

„Nagyon büszke vagyok a játékosokra – kezdte a 2025–2026-os idény értékelését a ztefc.hu-n megjelent interjúban a ZTE portugál vezetőedzője, Nuno Campos. – Az eredményeknél is büszkébb vagyok arra az útra, amelyet együtt bejártunk, és arra a fejlődésre, amit ezek a fiatalok a szezon során mutattak. Tavaly június 23-án kezdtük el ezt a projektet rengeteg új elképzeléssel, sok fiatal játékossal és sok kérdőjellel körülöttünk. Már az első napon éreztem azonban, hogy ez egy olyan csapat, amely tanulni, dolgozni és versenyezni akar. Most visszatekintve egy olyan együttest látok, amely mentálisan, taktikailag és emberileg is sokat fejlődött. Megtanultunk együtt nehéz helyzetekre reagálni és karakteresen képviselni a klubot. Számomra ez a legnagyobb eredmény.”

A szakember beszélt a legnagyobb kihívásról és a klubvezetés bizalomról is.

„A legnagyobb kihívás az volt, hogy mindenki higgyen az elképzeléseinkben.. Nemcsak a játékosoknak, hanem mindenkinek a csapat körül. Amikor egy ennyire fiatal kerettel szeretnél határozott futballidentitást kialakítani, tudod, hogy lesznek hibák és nehéz pillanatok. A modern futballban egyre ritkább a türelem. Könnyű támogatni egy edzőt, amikor nyer a csapat, de a nehéz időszakok mutatják meg igazán egy klub stabilitását és erejét. A vezetőség hitt a munkában, hitt a folyamatban, és megvédte a csapatot egy bonyolult időszakban is.”

Nuno Campos a zalaegerszegi futballprojekt egészét is érintette.

„A futball mindig közös munka. Az edzőnek vannak elképzelései, a játékosoknak megvan a tehetségük, de a klubnak is meg kell teremtenie a megfelelő környezetet ahhoz, hogy egy projekt fejlődhessen. Ebben a szezonban sokan kezdték el követni a csapatot, mert valami egyértelműt láttak abban, ahogyan játszottunk és versenyeztünk. Ez a figyelem segített abban is, hogy az emberek jobban megismerjék az elképzeléseimet és a futballról vallott filozófiámat. Számomra azonban a legfontosabb az, hogy maga a klub is nagyobb elismerést és láthatóságot kapott.”

Végezetül a nyári terveiről is beszélt.

„A futball érzelmileg és mentálisan is rengeteget követel, különösen egy ilyen intenzív szezon során. Az év közben a család is sok áldozatot hoz velünk együtt, ezért most fontos, hogy ezt az időt velük tölthessem. Szeretnék pihenni, feltöltődni, és minőségi időt tölteni a hozzám legközelebb álló emberekkel. A futball természetesen ilyenkor sem tűnik el teljesen a gondolatainkból, de most az is fontos, hogy egy kicsit kiszakadjak, átgondoljam mindazt, amit ebben a szezonban átéltünk, és felkészüljek arra, ami ezután következik.”

Nuno Camposnak a bennmaradás kiharcolásával meghosszabbodott egy évvel a zalaegerszegi szerződése, igaz, abban szerepel egy lelépési záradék, mely alapján egy meghatározott összeg megfizetése esetén (úgy tudjuk, 200 ezer euró körüli összegről van szó) távozhat a klubtól.

