Ráijesztett a DVTK az FTC-re, de végül nem borult a papírforma a Groupama Arénában

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–DVTK 3–1 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 9417 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Acolatse (50.), Joseph (59.), M. Gómez (76.), ill. Pető M. (23.)

NEM KÉRDÉS, a Ferencváros toronymagas esélyesként várta a DVTK vendégjátékát, ugyanakkor volt néhány olyan tényező, amely azt mutatta, a favorit nem mindig tudja érvényesíteni a papírformát. Az egyik ilyen, hogy az FTC hazai pályán a meccsei felét sem nyerte meg az idényben, egész pontosan tizenkét fellépése közül csak öt hozott három pontot a konyhára, és ha valami, ez magyarázattal szolgál arra, miért kiélezett a versenyfutás az ETO-val a bajnoki aranyért. Bármennyire hihetetlen, ősszel a Puskás Akadémia (2–1), a ZTE (2–1), a Nyíregyháza (3–1) és a DVSC (1–0) is nyert a Groupama Arénában, a DVTK (2–2) és a Paks (2–2) pedig döntetlenre volt képes, és ez akkor is övön aluli ütéssel ért fel, ha közben a csapatnak a nemzetközi porondon is helyt kellett állnia, mi több, ott egészen kiváló teljesítménnyel rukkolt ki.

Pályaválasztóként a Ferencváros 2026-ban sem volt eddig igazán meggyőző, hiszen kezdésnek rögtön elvesztette 3–1-re az ETO elleni rangadót, és bár utána 3–0-ra megverte az Újpestet, eddigi utolsó hazai fellépésén vért kellett izzadnia a Kazincbarcika 2–1-es legyőzéséért. Ugyancsak intő jel lehetett a hazaiak számára, hogy a Diósgyőrt az előző és a mostani bajnoki évadban sem sikerült pályaválasztóként legyőzni, mi több, mind a kétszer nagyot kellett küzdeni a pontszerzésért: 2024 novemberében a DVTK már 3–0-ra vezetett, onnan lett 3–3, tavaly szeptemberben pedig 2–0-s előnyben volt a vendégegyüttes, és Gruber Zsombor találata csak a 91. percben hozta meg az egyenlítést.

Azért az éremnek két oldala van… A DVTK azért is áll kieső helyen, mert vendégként 14 bajnokijából kilencet elbukott, az előző tizenkét meccséből csak egyet nyert meg, ráadásul az edzőváltás sem érte el a kívánt hatást, hiszen Nebojsa Vignjeviccsel a kispadon négy találkozón csak egy pontot sikerült szerezni. Mivel az FTC legnagyobb riválisa, az ETO péntek délután 4–1-re győzött Felcsúton a Puskás Akadémia ellen, a hazai együttes számára létkérdés volt a bajnoki pontok otthon tartása.

A két vezetőedző közül Nebojsa Vignjevics húzott váratlant, hiszen a kapuba nem Karlo Senticet állította, hanem a második NB I-es meccsén védő Megyeri Gábort, és kezdett a 19 éves Macsó Máté is – a saját nevelésű fiatalnak ez volt a bemutatkozása az élvonalban. S lám, a kezdés után alig kilencven másodperc elteltével az újonc ifjú máris remek centerezéssel vétette magát észre, míg az ellenoldalon jobb oldali szögletet követően Mohammed Abu Fani kapáslövése jelentette az első ferencvárosi gólveszélyt. Ahogy számítani lehetett rá, a házigazda jobbára a saját térfelére „tolta be” az ellenfelét, sokszor még Lamin Colley is Megyeri Gábor kapujától harminc-negyven méterre védekezett. Bő negyedóra után Robbie Keane máris cserélni kényszerült, Bamidele Yusuf nem tudta folytatni a játékot, és ebben Alexander Vallejo is ludas volt, hiszen nem sokkal korábban a vendégek középpályása szabálytalankodott a támadóval szemben.

A DVTK próbálta megvalósítani azt, amiről Nebojsa Vignjevics a meccs felvezetésében beszélt, vagyis hogy csakis védekezéssel nem lehet jó eredményt elérni, támadni, kellemetlenkedni is muszáj, és a játékrész közepénél Macsó Máté remek elfutása után ha némi szerencsével is, de Pető Milán fejesével a Diósgyőr megszerezte a vezetést (0–1). Hideg zuhany volt ez a javából a Ferencvárosnak… Aztán Megyeri Gábor rossz kijövetelénél esélyt kapott a házigazda, Toon Raemaekers fejjel kis híján betalált, azonban a labda az üres kapu tetejére hullott. A lelátón felhangzott a szórványos füttyszó, a hazai közönség nem volt elégedett azzal, amit kedvenceitől látott, és az az igazság, a zöld-fehérek valóban gyenge teljesítményt nyújtottak. Nem volt sebesség a futballjukban, váratlan megoldást nem mutattak, a rendkívül fegyelmezetten játszó DVTK-nak nem okozott gondot, hogy többnyire már a saját tizenhatosa előtt megállítsa a próbálkozásokat. Gyanítani lehetett, Robbie Keane nem megy majd el szó nélkül a játékosok teljesítménye mellett, azzal ugyanis, amit az első félidőben mutattak a hazaiak, nem lett volna esélyük a mérkőzés megfordítására.

Nem jelentett meglepetést, hogy az FTC nem ugyanabban az összeállításban jött ki a folytatásra, amiben befejezte az első negyvenöt percet: Nagy Barnabás és Abu Fani az öltözőben maradt, a helyükre érkezett Gruber Zsombor és Elton Acolatse, aki télen éppen a diósgyőriektől érkezett a fővárosi klubhoz. Ahogy a találkozó elején, úgy a második félidő kezdetén a Ferencváros a saját térfelére kényszerítette riválisát, és hamar jött is az egyenlítés, méghozzá kapitális kapushiba után. Történt, hogy a korábbi DVTK-kedvenc, Elton Acolatse a „világ végéről”, és onnan is a bal szélről lőtte középre a labdát – úgy festett, beadásnak szánta, ám lecsúszott a lábáról – és Megyeri Gábor asszisztálása mellett a bal felső sarokba hullott (1–1). Mondani, írni sem kell, az ilyen hiba az egész mérkőzés menetét megváltoztatta, erőt, plusz energiát adott az addig keveset mutató csapatnak, és béklyót kötött a tulajdonképpen hibátlan meccstervet megvalósító együttes játékosainak a lábára. Nem állítjuk, hogy a DVTK összeesett, azonban még negyedóra sem telt el, és jött a második hazai találat is (és akkor rögzítsük, hogy Acolatse lövésénél Megyeri Gábor ezúttal bravúrral védett): a kipattanó labdát Lenny Joseph kíméletlenül a hálóba vágta (2–1). Amit a Diósgyőr az első félidőben felépített, az pillanatok alatt szertefoszlott…

Kitart a zöld-fehérek lendülete, vagy lesz-e még egy fordulópontja a mérkőzésnek – ez volt talán a legfontosabb kérdése a mérkőzésnek, hogy aztán Bokros Szilárd lövése az egyenlítéshez, Gruber Zsombor közeli próbálkozása a kétgólos hazai vezetéshez legyen közel. Aztán jött egy ferencvárosi szabadrúgás balról, szinte az alapvonalról, a csereként beálló Gruber Zsombor beadása után Mariano Gómez fejjel-vállal betalált, és sejteni lehetett, eldőlt a meccs (3–1).

Így is történt, persze, ettől még kérdés maradt, hogy hol volt a Ferencváros az első félidőben, és miként alakult volna az eredmény, ha a második játékrész elején nincs a hatalmas diósgyőri kapushiba...

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 29 17 8 4 58–29 +29 59 2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55–29 +26 56 3. Zalaegerszegi TE 28 12 9 7 43–32 +11 45 4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41–34 +7 45 5. Paksi FC 28 12 8 8 54–39 +15 44 6. Puskás Akadémia 28 11 6 11 35–37 –2 39 7. Kisvárda 28 11 6 11 33–42 –9 39 8. Újpest FC 28 9 7 12 37–46 –9 34 9. Nyíregyháza 28 8 8 12 38–46 –8 32 10. MTK Budapest 28 7 8 13 47–58 –11 29 11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36–52 –16 25 12. Kazincbarcika 28 5 2 21 27–60 –33 17

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.