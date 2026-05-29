Férfi vízilabda ob I: otthon nyert a Debrecen és a Szentes az alsóházban

2026.05.29. 20:05
Fotó: Facebook, Debreceni Vízilabda Klub - DVSE
vízilabda férfi vízilabda ob I Szentes Debrecen
A Debrecen és a Szentes is házigazdaként győzött a férfi vízilabda-bajnokság alsóházának pénteki játéknapján.

A hajdúságiak a KSI ellen nyertek négy góllal, Macsi Patrik hat, Mihov Attila négy találattal járult hozzá a sikerhez.

A Szentes a Miskolcot győzte le öt góllal, Tóth Gyula és Horváth Ákos öt-öt alkalommal volt eredményes a Kurca-partiaknál. Ezzel a hátralévő mérkőzések eredményeitől függetlenül eldőlt, hogy a Szentes, a Kaposvár, a Debrecen és az UVSE végez a tabella első négy helyén.

A következő idényben 12 együttes alkotja majd az ob I mezőnyét, ezért a mostani idényben az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje – a Pécs és az ELTE-BEAC –, és velük kiegészülve, oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől el, melyik négy klub lesz az élvonal tagja a következő évadban.

Férfi vízilabda ob I, alsóház:
Debreceni VSE-Master Good–KSI SE 20–16 (4–6, 7–3, 4–4, 5–3) 
Metalcom Szentes–PannErgy-Miskolci VLC 19–14 (5–4, 5–2, 4–4, 5–4) 
A tabella: 
1. Metalcom-Szentes 13 9 0 1 3 209–166 28 pont 
2. Kaposvári VK 12 9 0 1 2 194–165 28 
3. Debreceni VSE 13 8 1 1 3 192–165 27 
4. UVSE 12 8 0 0 4 170–135 24

 

