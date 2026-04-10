ETO-fieszta Felcsúton! A győriek négy gólt szerezve őrizték meg vezető pozíciójukat a tabellán

LABDARÚGÓ NBI
29. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC 1–4 (0–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 2685 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Magyar Zs. (90+2.), ill. Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69.)
Jelentősen megkönnyítené az ETO FC törekvéseit, ha Daniel Stefulj belőné a ziccereit a 2. percben: furcsa, de egy héten belül másodszor kezdődött úgy a listavezető meccse, hogy a horvát balhátvéd az első szépen kijátszott helyzetből gólt szerezhetett volna, de a nyíregyházi Kovács Dániel után Szappanos Péter eszén sem járt túl. Veszélyesen kezdte a találkozót a Puskás Akadémia is, Németh András lesgólt szerzett, majd a félpályától egy az egyben vihette a labdát Miljan Krpicsre, aki szerelte őt. Quentin Maceiras lövése után úgy tűnt, fölénybe kerülnek a hazaiak (mint később kiderült, a kapu közelében sem igazán járt innentől a PAFC), ám a győriek két saját nevelésű középpályása, Tóth Rajmund és Vitális Milán elindította a csapatot a győzelem útján a 16. percben. Az eseményeket sérülés miatt a lelátóról követő Vingler Lászlón és Paul Antonon látszott, ha testük engedné, utcai ruhában is segítenék a társakat.
A 30. percig el is dőlhetett volna a mérkőzés, Csinger Márk hat méterről, teljesen üresen a kapu fölé küldte a labdát, majd Vitális Milán káprázatos indításából Schön Szabolcs is eredményes lehetett volna, de a tökéletes labdaátvétel nem volt elég, lövését hárította Szappanos Péter.
Egyik csapat sem változtatott a szünetben, ez az ellenfél térfelén addig nem sok zavart okozó felcsútiak részéről jelentett inkább meglepetést. Van min gondolkodnia a Puskás Akadémia stábjának, főleg a rögzített játékhelyzetek kivédekezésével kapcsolatban: Csinger Márk az 50. percben másodszor vehette át a labdát zavartalanul a tizenhatoson belül szöglet után, ezúttal viszont a kapuba is tudta pöckölni. Vitális Milán a gólja után gólpasszt is adott, a középpályás olyan teljesítményt nyújt az idény során, de főleg tavasszal, hogy azt arany- és ezüstérem esetén sem felejtik el soha a klub szurkolói (a csapatkapitányon mindenesetre nem látszik, hogy beérné az ezüsttel).
Nem várhatott tovább Hornyák Zsolt, a szürke teljesítményt nyújtó támadóit cserélte le, Mondovics Kevintől, Magyar Zsolttól és Joel Fameyeh-től várta a felfrissülést a vezetőedző. Világossá vált, hogy mélyebb problémák vannak annál, mint amilyeneket cserékkel orvosolni lehetne. Nadir Benbuali szólógólja és Nfansu Njie kitűnő befejezése után elindult a fieszta a lelátón, az addig is hangos, és a vendégszektoron jóval túlcsorduló zöld-fehér közönség leírhatatlan boldogságban úszott, és három szóban összefoglalta a pályán zajló eseményeket: „Játszik az ETO!” A hosszabbításban még nagyobb lehetett volna a különbség, de végül a győri védelem zavarodott össze a lefújás előtt, így a becsületgólt megszerezték a hazaiak Magyar Zsolt révén.
Az ETO-nak az elmúlt hetekben gondot jelentett a helyzetkihasználás, de a péntek esti mérkőzés a bizonyíték arra, hogy ha a támadói összeszedik magukat a kapu előtt, nem sok csapatnak van esélye ellene. Sorozatban ötödször győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, a nagy különbség pedig remek előjel a Ferencvárossal vívandó jövő hétvégi rangadóra. A felcsútiak ezzel a vereséggel jelentős lépéshátrányba kerültek a nemzetközi kupaindulást érő helyek megszerzéséért folytatott harcban, de ezzel a játékkal egyébként sem sok keresnivalójuk lenne az európai porondon. Az ETO újabb lépést tett története ötödik bajnoki címe felé. 1–4
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
28
11
6
11
35–37
–2
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza
28
8
8
12
38–46
–8
32
|10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17