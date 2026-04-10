ETO-fieszta Felcsúton! A győriek négy gólt szerezve őrizték meg vezető pozíciójukat a tabellán

Egyik csapat sem változtatott a szünetben, ez az ellenfél térfelén addig nem sok zavart okozó felcsútiak részéről jelentett inkább meglepetést. Van min gondolkodnia a Puskás Akadémia stábjának, főleg a rögzített játékhelyzetek kivédekezésével kapcsolatban: Csinger Márk az 50. percben másodszor vehette át a labdát zavartalanul a tizenhatoson belül szöglet után, ezúttal viszont a kapuba is tudta pöckölni. Vitális Milán a gólja után gólpasszt is adott, a középpályás olyan teljesítményt nyújt az idény során, de főleg tavasszal, hogy azt arany- és ezüstérem esetén sem felejtik el soha a klub szurkolói (a csapatkapitányon mindenesetre nem látszik, hogy beérné az ezüsttel).

Nem várhatott tovább Hornyák Zsolt, a szürke teljesítményt nyújtó támadóit cserélte le, Mondovics Kevintől, Magyar Zsolttól és Joel Fameyeh-től várta a felfrissülést a vezetőedző. Világossá vált, hogy mélyebb problémák vannak annál, mint amilyeneket cserékkel orvosolni lehetne. Nadir Benbuali szólógólja és Nfansu Njie kitűnő befejezése után elindult a fieszta a lelátón, az addig is hangos, és a vendégszektoron jóval túlcsorduló zöld-fehér közönség leírhatatlan boldogságban úszott, és három szóban összefoglalta a pályán zajló eseményeket: „Játszik az ETO!” A hosszabbításban még nagyobb lehetett volna a különbség, de végül a győri védelem zavarodott össze a lefújás előtt, így a becsületgólt megszerezték a hazaiak Magyar Zsolt révén.

Az ETO-nak az elmúlt hetekben gondot jelentett a helyzetkihasználás, de a péntek esti mérkőzés a bizonyíték arra, hogy ha a támadói összeszedik magukat a kapu előtt, nem sok csapatnak van esélye ellene. Sorozatban ötödször győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, a nagy különbség pedig remek előjel a Ferencvárossal vívandó jövő hétvégi rangadóra. A felcsútiak ezzel a vereséggel jelentős lépéshátrányba kerültek a nemzetközi kupaindulást érő helyek megszerzéséért folytatott harcban, de ezzel a játékkal egyébként sem sok keresnivalójuk lenne az európai porondon. Az ETO újabb lépést tett története ötödik bajnoki címe felé. 1–4