NB I: Puskás Akadémia–ETO FC 1–4

ETO-fieszta Felcsúton! A győriek négy gólt szerezve őrizték meg vezető pozíciójukat a tabellán

2026.04.10. 19:35
Csinger Márk (jobbra) szerezte a második győri gólt (Fotó: Kovács Péter)
NB I Győr ETO ETO FC Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia labdarúgó NB I PAFC NB I 29. forduló
A labdarúgó NB I 29. fordulójának nyitányán az ETO 4–1-re nyert Felcsúton, a Puskás Akadémia otthonában. A győriek a találkozó 70. percében már négy góllal is vezettek, a Puskás Akadémia a hosszabbítás perceiben tudott szépíteni. A következő fordulóban a győriek a Ferencvárossal mérkőznek meg.

 

LABDARÚGÓ NBI
29. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC 1–4 (0–1) 
Felcsút, Pancho Aréna, 2685 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Magyar Zs. (90+2.), ill. Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69.)

Jelentősen megkönnyítené az ETO FC törekvéseit, ha Daniel Stefulj belőné a ziccereit a 2. percben: furcsa, de egy héten belül másodszor kezdődött úgy a listavezető meccse, hogy a horvát balhátvéd az első szépen kijátszott helyzetből gólt szerezhetett volna, de a nyíregyházi Kovács Dániel után Szappanos Péter eszén sem járt túl. Veszélyesen kezdte a találkozót a Puskás Akadémia is, Németh András lesgólt szerzett, majd a félpályától egy az egyben vihette a labdát Miljan Krpicsre, aki szerelte őt. Quentin Maceiras lövése után úgy tűnt, fölénybe kerülnek a hazaiak (mint később kiderült, a kapu közelében sem igazán járt innentől a PAFC), ám a győriek két saját nevelésű középpályása, Tóth Rajmund és Vitális Milán elindította a csapatot a győzelem útján a 16. percben. Az eseményeket sérülés miatt a lelátóról követő Vingler Lászlón és Paul Antonon látszott, ha testük engedné, utcai ruhában is segítenék a társakat.

A 30. percig el is dőlhetett volna a mérkőzés, Csinger Márk hat méterről, teljesen üresen a kapu fölé küldte a labdát, majd Vitális Milán káprázatos indításából Schön Szabolcs is eredményes lehetett volna, de a tökéletes labdaátvétel nem volt elég, lövését hárította Szappanos Péter. 

NB I, Puskás Akadémia–ETO FC 1–4 (Fotó: Kovács Péter)

 

Egyik csapat sem változtatott a szünetben, ez az ellenfél térfelén addig nem sok zavart okozó felcsútiak részéről jelentett inkább meglepetést. Van min gondolkodnia a Puskás Akadémia stábjának, főleg a rögzített játékhelyzetek kivédekezésével kapcsolatban: Csinger Márk az 50. percben másodszor vehette át a labdát zavartalanul a tizenhatoson belül szöglet után, ezúttal viszont a kapuba is tudta pöckölni. Vitális Milán a gólja után gólpasszt is adott, a középpályás olyan teljesítményt nyújt az idény során, de főleg tavasszal, hogy azt arany- és ezüstérem esetén sem felejtik el soha a klub szurkolói (a csapatkapitányon mindenesetre nem látszik, hogy beérné az ezüsttel).

Nem várhatott tovább Hornyák Zsolt, a szürke teljesítményt nyújtó támadóit cserélte le, Mondovics Kevintől, Magyar Zsolttól és Joel Fameyeh-től várta a felfrissülést a vezetőedző. Világossá vált, hogy mélyebb problémák vannak annál, mint amilyeneket cserékkel orvosolni lehetne. Nadir Benbuali szólógólja és Nfansu Njie kitűnő befejezése után elindult a fieszta a lelátón, az addig is hangos, és a vendégszektoron jóval túlcsorduló zöld-fehér közönség leírhatatlan boldogságban úszott, és három szóban összefoglalta a pályán zajló eseményeket: „Játszik az ETO!” A hosszabbításban még nagyobb lehetett volna a különbség, de végül a győri védelem zavarodott össze a lefújás előtt, így a becsületgólt megszerezték a hazaiak Magyar Zsolt révén.

Az ETO-nak az elmúlt hetekben gondot jelentett a helyzetkihasználás, de a péntek esti mérkőzés a bizonyíték arra, hogy ha a támadói összeszedik magukat a kapu előtt, nem sok csapatnak van esélye ellene. Sorozatban ötödször győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, a nagy különbség pedig remek előjel a Ferencvárossal vívandó jövő hétvégi rangadóra. A felcsútiak ezzel a vereséggel jelentős lépéshátrányba kerültek a nemzetközi kupaindulást érő helyek megszerzéséért folytatott harcban, de ezzel a játékkal egyébként sem sok keresnivalójuk lenne az európai porondon. Az ETO újabb lépést tett története ötödik bajnoki címe felé. 1–4

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

27

16

5

6

52–28

+24 

53 

  3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

  4. Debreceni VSC  

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

  6. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

  9. Nyíregyháza 

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

28

5

10

13

35–49

–14 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

 

Legfrissebb hírek

NB I: Ferencvárosi TC–DVTK

Labdarúgó NB I
1 órája

Sorozatban harmadszor rabolna pontot a DVTK az Üllői útról; kedvenc ellenfeléhez utazik az ETO

Labdarúgó NB I
6 órája

Dani Carvajal után Emilio Butragueno is üzent a 18. Puskás–Suzuki-kupa résztvevőinek

Labdarúgó NB I
7 órája

Harangi Aiden az idősebbek és az erősebbek ellen is futballozni akart

Labdarúgó NB I
8 órája

Dupla Tízes: meg tudja csinálni az ETO? Vagy behúzza a Fradi? Jön a bajnoki hajrá!

Labdarúgó NB I
8 órája

Bíró Barnabás: A legapróbb részleteken dőlhet el az elsőség

Labdarúgó NB I
11 órája

Pályafutása első bajnoki címére hajt Corbu Máriusz a Fradival

Labdarúgó NB I
12 órája

DVSC: Bárány Donátra műtét és hosszabb kihagyás vár

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:42
Ezek is érdekelhetik