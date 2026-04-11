A Nyíregyháza megérdemelten nyert a Paks ellen és nagyon közel került a bennmaradáshoz

LABDARÚGÓ NBI
29. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC 2–0 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 5343 néző. Vezette: Bogár Gergő
Gólszerző: Antonov (9.), Temesvári (72.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
NEM LETT IGAZA Kovácsréti Márknak. A Spartacus szélsőjével a meccs napjának délutánján az egyik nyíregyházi kávézó teraszán futottunk össze, amint a csapattársaival közösen elköltött ebéd után a frissen facsart narancslevét kortyolgatta. Az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jutó, de a szombati ellenfélnek, a Paksi FC-nek 2024 novemberében például közvetlenül szögletből is a kapuba találó 25 éves játékos arról beszélt a vitaminbomba fölött ülve: ha az esti bajnokin a vendégek is két erőcsatárral állnak fel, akkor a Szpari a tavaszi szezonban először találkozhat olyan riválissal, amelyben a fizikai erőt tekintve „emberére” akadhat.
Nos, ehhez képest a három válogatott center, Ádám Martin, Böde Dániel és Tóth Barna is a kispadon kezdett… Bognár György vezetőedző az erő helyett a mozgékonyságot választotta tehát, amikor a legutóbb duplázó Szendrei Ákost és Hahn Jánost jelölte a támadósorba.
A másik oldalon Bódog Tamás nem változtatott a jól bevált hadrenden, és magassági fölény ide vagy oda, eleinte a földön igyekeztek a Paks fölé kerekedni, és egy ilyen gurigázás végén Muhamed Tijani a kapufát találta el, a következőnél pedig Nemanja Antonov közelről bevette a kaput. A korai vezetés után is ez a két játékos jelentette a legtöbb veszélyt, de visszatértek eredeti „mesterségükhöz”, vagyis a számos gólpassz után karrierje első nyíregyházi találatát elérő, s amúgy a vonal mellett játszó szélső centerezett, a csatár fejelt, de hiába volt három ilyen szituáció is, nem nőtt a nyíregyházi előny.
A Paks játékosai is igyekeztek a szélsőiket megjátszani, de a beívelések az első félidőben nem voltak igazán veszélyesek, kombinatív játékban pedig nem tudták átjátszani a nyíregyházi védelmet. Szünet előtt Muhamed Tijani duplázhatta volna meg a Szpari-előnyt, de ballábas löbbölése után a fiatal Gyetván Márk nagyot nyújtózkodva kiütötte a labdát.
Pályára is küldte a szünetben erőcsatárait Bognár György, Böde Dániel és Tóth Barna bevetésétől a támadójáték erősödését lehetett várni a Pakstól. Az nyomban látszott, hogy van respektje a hazai védők körében a két játékosnak, jobban lekötötték a figyelmet, előrébb is helyezkedtek el, mint a első félidőben szerepeltetett társaik, de veszélyt újra a Nyíregyháza jelentett, a védők között olykor ügyesen szlalomozó Manner Balázs lőtte kapu mellé a labdát. Látva az utóbb befutott pályaívét, korábban Nyíregyházán talán bánkódhattak, hogy túl könnyen lemondtak a 2019-ben a Szpariban futballozó Tóth Barnáról, mostantól pedig Pakson tehetik meg ugyanezt a 2023 őszét az atomvárosban töltő Temesvári Attilával kapcsolatosan. A belső védő ebben a bajnokságban a negyedik gólját szerezte – és a másodikat korábbi kenyéradója, a Paks ellen. Ezúttal nem fejjel volt eredményes, de megérte a kapu előtt maradnia a sarokrúgást követően, és az újbóli beívelés után lőtt higgadtan a kapuba.
A látottak alapján ezzel el is dőlt a mérkőzés, mert bár a Paks nem az a csapat, amelyik könnyen feladja, de ezúttal nem látszott az az erő a vendégekben, amellyel húsz perc alatt eltüntethette volna a kétgólos hátrányát. A vendégcsapat nem tudta kihasználni a ZTE szombati vereségét, és nem kapaszkodott vissza a dobogóra (apropó, ezzel az eredménnyel eldőlt, hogy a jelenlegi listavezető ETO FC már biztos érmesként zárja a bajnokságot), a Szpari viszont újabb győzelmével kétséget sem hagyott afelől, hogy a következő évben is NB I-es lesz. S ha ez matematikailag nem is dőlt el, de a Diósgyőrrel szemben meglévő tízpontos előny négy fordulóval a zárás előtt tekintélyesnek mondható.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|2. Ferencvárosi TC
28
17
5
6
55–29
+26
56
|3. Zalaegerszegi TE
29
12
9
8
43–35
+8
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Puskás Akadémia
28
11
6
11
35–37
–2
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
29
10
7
12
40–46
–6
37
|9. Nyíregyháza
29
9
8
12
40–46
–6
35
|10. MTK Budapest
29
8
8
13
50–58
–8
32
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
29
5
2
22
27–63
–36
17
A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.