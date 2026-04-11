Nemzeti Sportrádió

NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

A Nyíregyháza megérdemelten nyert a Paks ellen és nagyon közel került a bennmaradáshoz

2026.04.11. 21:53
A Nyíregyháza legyőzte a Paksot (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza Spartacus FC Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 29. forduló Szpari
A labdarúgó NB I 29. fordulójában a Nyíregyháza hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Paksot. A szabolcsiak mindkét félidőben betaláltak, a Paks helyzetekig is alig jutott a mérkőzésen.

 

LABDARÚGÓ NBI
29. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC 2–0 (1–0) 
Nyíregyháza, Városi Stadion, 5343 néző. Vezette: Bogár Gergő
Gólszerző: Antonov (9.), Temesvári (72.)

NEM LETT IGAZA Kovácsréti Márknak. A Spartacus szélsőjével a meccs napjának délutánján az egyik nyíregyházi kávézó teraszán futottunk össze, amint a csapattársaival közösen elköltött ebéd után a frissen facsart narancslevét kortyolgatta. Az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jutó, de a szombati ellenfélnek, a Paksi FC-nek 2024 novemberében például közvetlenül szögletből is a kapuba találó 25 éves játékos arról beszélt a vitaminbomba fölött ülve: ha az esti bajnokin a vendégek is két erőcsatárral állnak fel, akkor a Szpari a tavaszi szezonban először találkozhat olyan riválissal, amelyben a fizikai erőt tekintve „emberére” akadhat.

Nos, ehhez képest a három válogatott center, Ádám Martin, Böde Dániel és Tóth Barna is a kispadon kezdett… Bognár György vezetőedző az erő helyett a mozgékonyságot választotta tehát, amikor a legutóbb duplázó Szendrei Ákost és Hahn Jánost jelölte a támadósorba.

A másik oldalon Bódog Tamás nem változtatott a jól bevált hadrenden, és magassági fölény ide vagy oda, eleinte a földön igyekeztek a Paks fölé kerekedni, és egy ilyen gurigázás végén Muhamed Tijani a kapufát találta el, a következőnél pedig Nemanja Antonov közelről bevette a kaput. A korai vezetés után is ez a két játékos jelentette a legtöbb veszélyt, de visszatértek eredeti „mesterségükhöz”, vagyis a számos gólpassz után karrierje első nyíregyházi találatát elérő, s amúgy a vonal mellett játszó szélső centerezett, a csatár fejelt, de hiába volt három ilyen szituáció is, nem nőtt a nyíregyházi előny.

A Paks játékosai is igyekeztek a szélsőiket megjátszani, de a beívelések az első félidőben nem voltak igazán veszélyesek, kombinatív játékban pedig nem tudták átjátszani a nyíregyházi védelmet. Szünet előtt Muhamed Tijani duplázhatta volna meg a Szpari-előnyt, de ballábas löbbölése után a fiatal Gyetván Márk nagyot nyújtózkodva kiütötte a labdát.

Pályára is küldte a szünetben erőcsatárait Bognár György, Böde Dániel és Tóth Barna bevetésétől a támadójáték erősödését lehetett várni a Pakstól. Az nyomban látszott, hogy van respektje a hazai védők körében a két játékosnak, jobban lekötötték a figyelmet, előrébb is helyezkedtek el, mint a első félidőben szerepeltetett társaik, de veszélyt újra a Nyíregyháza jelentett, a védők között olykor ügyesen szlalomozó Manner Balázs lőtte kapu mellé a labdát. Látva az utóbb befutott pályaívét, korábban Nyíregyházán talán bánkódhattak, hogy túl könnyen lemondtak a 2019-ben a Szpariban futballozó Tóth Barnáról, mostantól pedig Pakson tehetik meg ugyanezt a 2023 őszét az atomvárosban töltő Temesvári Attilával kapcsolatosan. A belső védő ebben a bajnokságban a negyedik gólját szerezte – és a másodikat korábbi kenyéradója, a Paks ellen. Ezúttal nem fejjel volt eredményes, de megérte a kapu előtt maradnia a sarokrúgást követően, és az újbóli beívelés után lőtt higgadtan a kapuba.

A látottak alapján ezzel el is dőlt a mérkőzés, mert bár a Paks nem az a csapat, amelyik könnyen feladja, de ezúttal nem látszott az az erő a vendégekben, amellyel húsz perc alatt eltüntethette volna a kétgólos hátrányát. A vendégcsapat nem tudta kihasználni a ZTE szombati vereségét, és nem kapaszkodott vissza a dobogóra (apropó, ezzel az eredménnyel eldőlt, hogy a jelenlegi listavezető ETO FC már biztos érmesként zárja a bajnokságot), a Szpari viszont újabb győzelmével kétséget sem hagyott afelől, hogy a következő évben is NB I-es lesz. S ha ez matematikailag nem is dőlt el, de a Diósgyőrrel szemben meglévő tízpontos előny négy fordulóval a zárás előtt tekintélyesnek mondható.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza 

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.

 

