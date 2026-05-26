Csehországból is érdeklődnek a Honvéd tehetsége iránt – NS-infó

PÓR KÁROLY
2026.05.26. 14:42
Somogyi Ádám 2024 óta 31 tétmeccsen szerepelt a Honvéd első csapatában (Fotó: Dömötör Csaba)
NB I Budapest Honvéd Somogyi Ádám magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint egy cseh élvonalbeli csapat lehet az első számú esélyes az NB I-be visszajutott Honvéd 18 éves, U19-es válogatott középpályása, Somogyi Ádám szerződtetésére, aki a tavaszi szezont a Videotonnál töltötte.

 

Cseh forrásból úgy értesültünk, hogy a helyi élvonalból van élénk érdeklődés a 18 éves, U19-es válogatott középpályás, Somogyi Ádám iránt. 

Jelen állás szerint a cseh élvonalban szereplő kérő számít az első számú esélyesnek a tehetség szerződtetésére, ugyanakkor az NB I-ből is érdeklődnek iránta. Konkrétan az ETO és az MTK (ahogy azt a napokban az nb1.hu is jelezte), de információink szerint a cseh ajánlat elsőbbséget élvezhet, ha a felek meg tudnak egyezni.

Somogyi Ádám az előző fél évben kölcsönben a Videotonban játszott 14 meccset az NB II-ben (egy gólt szerzett), előtte az őszi szezonban pedig 15-öt a Honvédban, és a kispesti szerződése továbbra is él – 2024-ben a Puskás Akadémiától igazolt a piros-feketékhez. A Honvéd első csapatában azóta összesen 31 tétmeccsen lépett pályára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL
Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: ?
Távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben), Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)

 

 

