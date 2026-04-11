Az MTK legyőzte a Zalaegerszeget, így kiesett a Kazincbarcika

NB I

29. FORDULÓ

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3–0 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Csonka

Gólszerző: Kerezsi (50., 64.), Jurek (90.)

HATÁR AZ ÉG! Noha erre vonatkozó statisztika nincs, könnyen lehet, hogy szombat délután Szendrei Norbert, a ZTE csapatkapitánya rekordot állított fel: olyan magasra rúgta a labdát, mint előtte senki ebben a létesítményben. Ne legyünk igazságtalanok, az egerszegi középpályás élete egyik legjobb idénye a mostani, főszerepe van abban, hogy a kék-fehérek az utolsó, vagyis a tabella tizenkettedik helyéről egészen a dobogóig „rakétáztak”, ragyogó meglátások, szenzációs passzok, fontos gólok jellemzik a játékát. Ezúttal oldalról érkező pattogós labdát próbált a hazai kapu felé küldeni, és enyhén szólva nem járt sikerrel, mert majdnem a stadion tetőszerkezetén landolt a labda.

Ilyen előfordulhat bárkivel, főleg azzal, aki kapura próbál lőni, és a mérkőzés első szakaszában Szendrei Norbert volt talán az egyetlen, akinek eszébe jutott ilyesmi. A kiesés ellen menekülő MTK Budapestnek jól jött, hogy pénteken a Ferencváros fordítani tudott a DVTK ellen, így a házigazda úgy lépett pályára, növelheti a távolságot borsodi riválisával szemben. Éppen ezért az egerszegiek kezdhették nyugodtabban a mérkőzést, hiszen ők már mindenképpen a bajnoki idény egyik, ha nem a legkellemesebb meglepetését szolgáltatták, és ezúttal is jó volt nézni, ahogy fürge játékosaik sokat mozogva járatták a labdát. Ezzel együtt nehéz lenne azt mondani, hogy az első fél órában lenyűgözően sok esemény történt volna, inkább a vendégek birtokolták a labdát, a hazaiak nem veszélyeztették Gundel-Takács Bence kapuját, aki immár édesapaként készült a mérkőzésre, hiszen március végén megszületett Szofi lánya. Nem sokkal a szünet előtt Átrok Zalán is megcélozta a kaput, és bár a labda nem sokkal ment a kapu fölé, ez pont ugyanannyira nem volt gól, mint Szendrei Norbert kísérlete, majd a túloldalon Hegyi Krisztián fogta meg a labdát Maxsuell távoli lövését követően – ezzel véget is ért az első félidő.

A második félidőben az MTK Budapest úgy döntött, tesz egy jókora lépést az NB I-es tagság meghosszabbítása felé – és két szép akció végén is gólt szerzett. Előbb Németh Hunor okos beadását követően Átrok Zalán szintén finom mozdulattal középre játszotta, Kerezsi Zalánnak pedig már nem volt nehéz dolga. Ezután Kovács Patrik ment előre és tört be szép cselekkel az egerszegi kapu előterébe, a befejezést itt is Kerezsi Zalán feladata volt és ekkor sem volt nehéz dolga. Gyorsított a tempón a házigazda és ez nagyjából el is döntötte a mérkőzést – noha az első félidőben a zalaiak futballjában lehetett több fantáziát érezni, a második játékrészben a fővárosiak sokkal céltudatosabbak rámenősebbek lettek. Nuno Campos cserékkel próbált frissíteni csapatán (azért az is elgondolkodtató, hogy a vendégek kispadján tíz külföldi futballista ült – a minőségi légiósokkal nincs baj, de a cseresorban azért a saját nevelésű tehetségek is elférhetnének). A ZTE többet birtokolta a labdát, mint előtte, de az MTK szervezetten védekezve ezt az előnyt már nem engedte ki, a végeredményt pedig Jurek Gábor állította be, ő legutóbb Újpesten is gólt szerzett.

A ZTE FC elmaradt az előző hetekben, sőt hónapokban mutatott teljesítményétől, az MTK Budapest nagy levegőt vehet, és a két csapat összecsapásának végén az is kiderült, hogy az újonc Kazincbarcika elbúcsúzott az NB I-től.