Az Újpest három góllal verte a Kazincbarcikát, bebiztosította az élvonalbeli tagságát

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3 (0–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 865 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Krajcsovics (16.), Nyíri (49. – öngól), Mucsányi Miron (90+1.)

KEZDŐKÉNT ELŐSZÖR kapott lehetőséget az Újpest FC csapatában a magyarítás, a fiatalítás jegyében Sarkadi Kristóf: a védelem jobb oldalán szerepelt a 20 éves labdarúgó. Az újpesti kezdőcsapat másik „új" tagja a német középpályás, Arne Maier volt, aki egyszer már kezdett a lila-fehéreknél, ám a Ferencváros elleni februári meccsen sérülést szenvedett, emiatt lecserélték.

A Kazincbarcika együttesének kapujában fiatal váltott fiatalt az előző mérkőzéshez képest – részben azért, mert öt gólt kapott a csapat a múlt héten Pakson, részben azért, mert Juhász István Bence az Újpest FC-től érkezett kölcsönbe, és a lila-fehérek ellen nem állították a kapuba. Így a Kazincbarcika csapatában egy másik fiatal kölcsönjátékos kapott szerepet a gólvonalon, az ETO FC-től igazolt Kocsis Botond, s ő volt az egyike annak a négy futballistának, akit az előző fordulóhoz képest betett a kezdőcsapatba a sereghajtó együttes vezetőedzője.

A két csapat azonos felállásban kezdte a meccset, az Újpest FC az elejétől igyekezett fölényt kiharcolni, a két szélső védő a támadások érdekében feljebb várt a labdára. Negyedóra telt el a bajnokiból, amikor a bal szélen, az oldalvonal mellől Arne Maier remekül lőtte be a labdát a kazincbarcikai védelem mögé, az akciót pedig góllal fejezték be a vendégek. A kék mezesek védekezése szétesett ezekre a másodpercekre, a gólszerző Krajcsovics Ábel teljesen üresen érkezett a kapu elé (0–1). Ezután is az Újpest FC birtokolta többet a labdát, a Kazincbarcika nem tudott támadásokat építeni, az első félidőben nem adtak munkát Banai Dávid kapusnak. A hazaiaknak csak egy helyzetük volt, amelynél Eduvie Ikoba a bal felső sarok mellé fejelte a labdát.

A második játékrész elején Aljosa Matko jobb oldali elfutása után, a kapu elé lőtt labdája Nyíri Vince lábáról a saját kapujába perdült (0–2), de az öngól után pár perccel kis híján saját jogon is gólt szereztek barcikaiak, de Klausz Milán közeli fejese elkerülte a kapu jobb oldalát. Az 59. percben kellett először védenie a meccsen Banai Dávidnak, mégpedig egy szabadrúgásnál, Nyíri Vince bombáját. A meccs egyik érdekessége az volt, hogy kétgólos hátrányában többet tett a gólszerzéséért a Kazincbarcika, s erre tett még rá egy lapáttal a sárga-kékek vezetőedzője, aki három támadót cserélt be a meccs utolsó negyedére. A 74. percben Könyves Norbert szépíthetett volna, de a nagy helyzetből Banai Dávid kiváló védése miatt nem lett gól. A hátralévő idő leginkább arról szólt, hogy néhány játékosnak csereként lehetőséget biztosítottak az edzők, és közülük a 20 éves újpesti fiatal, Mucsányi Miron élt legjobban a lehetőséggel, mert a hosszabbításban gólt szerzett.

Az Újpest FC ezzel a győzelemmel matematikailag biztossá tette a bennmaradását, az évadból hátralévő fordulókban immár jelentős tét nélkül tovább folytathatják a lial-fehérek a csapatépítést.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 29 17 8 4 58–29 +29 59 2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55–29 +26 56 3. Zalaegerszegi TE 28 12 9 7 43–32 +11 45 4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41–34 +7 45 5. Paksi FC 28 12 8 8 54–39 +15 44 6. Puskás Akadémia 28 11 6 11 35–37 –2 39 7. Kisvárda 28 11 6 11 33–42 –9 39 8. Újpest FC 29 10 7 12 40–46 –6 37 9. Nyíregyháza 28 8 8 12 38–46 –8 32 10. MTK Budapest 28 7 8 13 47–58 –11 29 11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36–52 –16 25 12. Kazincbarcika 29 5 2 22 27–63 –36 17

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.