Nemzeti Sportrádió

Az Újpest három góllal verte a Kazincbarcikát, bebiztosította az élvonalbeli tagságát

2026.04.11. 17:04
Krajcsovics (lila-fehérben) szerezte az Újpest vezető gólját (Fotó: Czinege Melinda)
Az Újpest 3–0-ra győzött a Kazincbarcika ideiglenes otthonában a labdarúgó NB I 29. fordulójában. A barcikaiak sorsa már ebben a fordulóban megpecsételődik, amennyiben az MTK egy pontot szerez.

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 865 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Krajcsovics (16.), Nyíri (49. – öngól), Mucsányi Miron (90+1.)

KEZDŐKÉNT ELŐSZÖR kapott lehetőséget az Újpest FC csapatában a magyarítás, a fiatalítás jegyében Sarkadi Kristóf: a védelem jobb oldalán szerepelt a 20 éves labdarúgó. Az újpesti kezdőcsapat másik „új" tagja a német középpályás, Arne Maier volt, aki egyszer már kezdett a lila-fehéreknél, ám a Ferencváros elleni februári meccsen sérülést szenvedett, emiatt lecserélték.

A Kazincbarcika együttesének kapujában fiatal váltott fiatalt az előző mérkőzéshez képest – részben azért, mert öt gólt kapott a csapat a múlt héten Pakson, részben azért, mert Juhász István Bence az Újpest FC-től érkezett kölcsönbe, és a lila-fehérek ellen nem állították a kapuba. Így a Kazincbarcika csapatában egy másik fiatal kölcsönjátékos kapott szerepet a gólvonalon, az ETO FC-től igazolt Kocsis Botond, s ő volt az egyike annak a négy futballistának, akit az előző fordulóhoz képest betett a kezdőcsapatba a sereghajtó együttes vezetőedzője. 

A két csapat azonos felállásban kezdte a meccset, az Újpest FC az elejétől igyekezett fölényt kiharcolni, a két szélső védő a támadások érdekében feljebb várt a labdára. Negyedóra telt el a bajnokiból, amikor a bal szélen, az oldalvonal mellől Arne Maier remekül lőtte be a labdát a kazincbarcikai védelem mögé, az akciót pedig góllal fejezték be a vendégek. A kék mezesek védekezése szétesett ezekre a másodpercekre, a gólszerző Krajcsovics Ábel teljesen üresen érkezett a kapu elé (0–1).  Ezután is az Újpest FC birtokolta többet a labdát, a Kazincbarcika nem tudott támadásokat építeni, az első félidőben nem adtak munkát Banai Dávid kapusnak. A hazaiaknak csak egy helyzetük volt, amelynél Eduvie Ikoba a bal felső sarok mellé fejelte a labdát.

A második játékrész elején Aljosa Matko jobb oldali elfutása után, a kapu elé lőtt labdája Nyíri Vince lábáról a saját kapujába perdült (0–2), de az öngól után pár perccel kis híján saját jogon is gólt szereztek barcikaiak, de Klausz Milán közeli fejese elkerülte a kapu jobb oldalát.  Az 59. percben kellett először védenie a meccsen Banai Dávidnak, mégpedig egy szabadrúgásnál, Nyíri Vince bombáját. A meccs egyik érdekessége az volt, hogy kétgólos hátrányában többet tett a gólszerzéséért a Kazincbarcika, s erre tett még rá egy lapáttal a sárga-kékek vezetőedzője, aki három támadót cserélt be a meccs utolsó negyedére. A 74. percben Könyves Norbert szépíthetett volna, de a nagy helyzetből Banai Dávid kiváló védése miatt nem lett gól. A hátralévő idő leginkább arról szólt, hogy néhány játékosnak csereként lehetőséget biztosítottak az edzők, és közülük a 20 éves újpesti fiatal, Mucsányi Miron élt legjobban a lehetőséggel, mert a hosszabbításban gólt szerzett.

Az Újpest FC ezzel a győzelemmel matematikailag biztossá tette a bennmaradását, az évadból hátralévő fordulókban immár jelentős tét nélkül tovább folytathatják a lial-fehérek a csapatépítést.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

  6. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza 

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.

 

