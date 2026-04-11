Az Újpest három góllal verte a Kazincbarcikát, bebiztosította az élvonalbeli tagságát

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 865 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Krajcsovics (16.), Nyíri (49. – öngól), Mucsányi Miron (90+1.)
KEZDŐKÉNT ELŐSZÖR kapott lehetőséget az Újpest FC csapatában a magyarítás, a fiatalítás jegyében Sarkadi Kristóf: a védelem jobb oldalán szerepelt a 20 éves labdarúgó. Az újpesti kezdőcsapat másik „új" tagja a német középpályás, Arne Maier volt, aki egyszer már kezdett a lila-fehéreknél, ám a Ferencváros elleni februári meccsen sérülést szenvedett, emiatt lecserélték.
A Kazincbarcika együttesének kapujában fiatal váltott fiatalt az előző mérkőzéshez képest – részben azért, mert öt gólt kapott a csapat a múlt héten Pakson, részben azért, mert Juhász István Bence az Újpest FC-től érkezett kölcsönbe, és a lila-fehérek ellen nem állították a kapuba. Így a Kazincbarcika csapatában egy másik fiatal kölcsönjátékos kapott szerepet a gólvonalon, az ETO FC-től igazolt Kocsis Botond, s ő volt az egyike annak a négy futballistának, akit az előző fordulóhoz képest betett a kezdőcsapatba a sereghajtó együttes vezetőedzője.
A két csapat azonos felállásban kezdte a meccset, az Újpest FC az elejétől igyekezett fölényt kiharcolni, a két szélső védő a támadások érdekében feljebb várt a labdára. Negyedóra telt el a bajnokiból, amikor a bal szélen, az oldalvonal mellől Arne Maier remekül lőtte be a labdát a kazincbarcikai védelem mögé, az akciót pedig góllal fejezték be a vendégek. A kék mezesek védekezése szétesett ezekre a másodpercekre, a gólszerző Krajcsovics Ábel teljesen üresen érkezett a kapu elé (0–1). Ezután is az Újpest FC birtokolta többet a labdát, a Kazincbarcika nem tudott támadásokat építeni, az első félidőben nem adtak munkát Banai Dávid kapusnak. A hazaiaknak csak egy helyzetük volt, amelynél Eduvie Ikoba a bal felső sarok mellé fejelte a labdát.
A második játékrész elején Aljosa Matko jobb oldali elfutása után, a kapu elé lőtt labdája Nyíri Vince lábáról a saját kapujába perdült (0–2), de az öngól után pár perccel kis híján saját jogon is gólt szereztek barcikaiak, de Klausz Milán közeli fejese elkerülte a kapu jobb oldalát. Az 59. percben kellett először védenie a meccsen Banai Dávidnak, mégpedig egy szabadrúgásnál, Nyíri Vince bombáját. A meccs egyik érdekessége az volt, hogy kétgólos hátrányában többet tett a gólszerzéséért a Kazincbarcika, s erre tett még rá egy lapáttal a sárga-kékek vezetőedzője, aki három támadót cserélt be a meccs utolsó negyedére. A 74. percben Könyves Norbert szépíthetett volna, de a nagy helyzetből Banai Dávid kiváló védése miatt nem lett gól. A hátralévő idő leginkább arról szólt, hogy néhány játékosnak csereként lehetőséget biztosítottak az edzők, és közülük a 20 éves újpesti fiatal, Mucsányi Miron élt legjobban a lehetőséggel, mert a hosszabbításban gólt szerzett.
Az Újpest FC ezzel a győzelemmel matematikailag biztossá tette a bennmaradását, az évadból hátralévő fordulókban immár jelentős tét nélkül tovább folytathatják a lial-fehérek a csapatépítést.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|2. Ferencvárosi TC
28
17
5
6
55–29
+26
56
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
28
11
6
11
35–37
–2
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
29
10
7
12
40–46
–6
37
|9. Nyíregyháza
28
8
8
12
38–46
–8
32
|10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
29
5
2
22
27–63
–36
17
A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.