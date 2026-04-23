Csinger Márk: Nem állt mellénk a szerencse a tizenegyeseknél

2026.04.23. 09:40
Corbu Máriusz Magyar Kupa Ferencváros
Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros bejutott a labdarúgó Mol Magyar Kupa döntőjébe, mert az elődöntőben 2–2-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyespárbajban 3–2-re legyőzte az ETO FC-t. A lefújást követően Corbu Marius és Csinger Márk értékelték a mérkőzést az M4 Sport kamerái előtt.

Az utolsó ferencvárosi tizenegyest belövő középpályás, Corbu Marius így látta az eseményeket.

„Amikor beálltam, éreztem, hogy egy kis higgadtság hiányzik nekünk. Örültem volna, ha hamarabb eldöntöm a meccset, volt ugyanis egy helyzetem a hosszabbításban, de ennek most így kellett lennie. A vasárnapi, Győr elleni mérkőzés után szomorú voltam. Mérges is, de inkább szomorú. Nem aludtam, de tudtam, hogy jön a következő meccs, amikor újból meg tudjuk mutatni, mit tudunk. Ezért szép a futball, hogy három nap elteltével újra be lehet bizonyítani, hogy képes vagy győzni.”

A győriek hátvédje, Csinger Márk úgy véli, a hosszabbításban mindkét csapat felé eldőlhetett volna a mérkőzés.

„Tudtuk, hogy jók vagyunk a tizenegyesekben, gyakoroltuk is a mérkőzést megelőző napon, az edzésen. Aki odaállt, mind szerette volna belőni, a szerencse azonban nem állt mellénk. A hosszabbításban az első tizenöt perc a miénk volt, a második a Fradié. Mindent megtettünk a siker érdekében. Büszke vagyok a csapatra, így ki lehet esni egy kupából.

„A bajnokságban három pont az előnyünk a Ferencvárossal szemben, a saját kezünkben van a sorsunk. Úgy megyünk ki a hátralévő három bajnokira, hogy a legjobbunkat kívánjuk nyújtani. Megpróbáljuk megnyerni a bajnoki címet.”

MOL MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 2–2 (2–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel 3–2
Budapest, Groupama Aréna, 12 122 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Georgiou Theodoros)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda (Szalai G., 89.) – Levi (Abu Fani, 58.), Zachariassen (Corbu, 106.), J. Romao (Rommens, 58.) – Cadu (Nagy B., 94.), Kovacevic (Gruber, 91.), Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Megyeri – Vladoiu (Huszár M., 97.), Csinger (Krpics, a szünetben), Miangue, Stefulj – Tóth R., Vitális – Bánáti (Njie, a szünetben; Bíró B., 85.), Bumba (Gavrics, 77.), Schön – Piscsur (Benbuali, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Kovacevic (4.), Levi (45+4.), ill. Csinger (40.), Bumba (45+1.)

 

