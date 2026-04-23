Csinger Márk: Nem állt mellénk a szerencse a tizenegyeseknél
Az utolsó ferencvárosi tizenegyest belövő középpályás, Corbu Marius így látta az eseményeket.
„Amikor beálltam, éreztem, hogy egy kis higgadtság hiányzik nekünk. Örültem volna, ha hamarabb eldöntöm a meccset, volt ugyanis egy helyzetem a hosszabbításban, de ennek most így kellett lennie. A vasárnapi, Győr elleni mérkőzés után szomorú voltam. Mérges is, de inkább szomorú. Nem aludtam, de tudtam, hogy jön a következő meccs, amikor újból meg tudjuk mutatni, mit tudunk. Ezért szép a futball, hogy három nap elteltével újra be lehet bizonyítani, hogy képes vagy győzni.”
A győriek hátvédje, Csinger Márk úgy véli, a hosszabbításban mindkét csapat felé eldőlhetett volna a mérkőzés.
„Tudtuk, hogy jók vagyunk a tizenegyesekben, gyakoroltuk is a mérkőzést megelőző napon, az edzésen. Aki odaállt, mind szerette volna belőni, a szerencse azonban nem állt mellénk. A hosszabbításban az első tizenöt perc a miénk volt, a második a Fradié. Mindent megtettünk a siker érdekében. Büszke vagyok a csapatra, így ki lehet esni egy kupából.
„A bajnokságban három pont az előnyünk a Ferencvárossal szemben, a saját kezünkben van a sorsunk. Úgy megyünk ki a hátralévő három bajnokira, hogy a legjobbunkat kívánjuk nyújtani. Megpróbáljuk megnyerni a bajnoki címet.”
MOL MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 2–2 (2–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel 3–2
Budapest, Groupama Aréna, 12 122 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Georgiou Theodoros)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda (Szalai G., 89.) – Levi (Abu Fani, 58.), Zachariassen (Corbu, 106.), J. Romao (Rommens, 58.) – Cadu (Nagy B., 94.), Kovacevic (Gruber, 91.), Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Megyeri – Vladoiu (Huszár M., 97.), Csinger (Krpics, a szünetben), Miangue, Stefulj – Tóth R., Vitális – Bánáti (Njie, a szünetben; Bíró B., 85.), Bumba (Gavrics, 77.), Schön – Piscsur (Benbuali, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Kovacevic (4.), Levi (45+4.), ill. Csinger (40.), Bumba (45+1.)