Csinger Márk: Nem állt mellénk a szerencse a tizenegyeseknél

Az utolsó ferencvárosi tizenegyest belövő középpályás, Corbu Marius így látta az eseményeket.

„Amikor beálltam, éreztem, hogy egy kis higgadtság hiányzik nekünk. Örültem volna, ha hamarabb eldöntöm a meccset, volt ugyanis egy helyzetem a hosszabbításban, de ennek most így kellett lennie. A vasárnapi, Győr elleni mérkőzés után szomorú voltam. Mérges is, de inkább szomorú. Nem aludtam, de tudtam, hogy jön a következő meccs, amikor újból meg tudjuk mutatni, mit tudunk. Ezért szép a futball, hogy három nap elteltével újra be lehet bizonyítani, hogy képes vagy győzni.”

A győriek hátvédje, Csinger Márk úgy véli, a hosszabbításban mindkét csapat felé eldőlhetett volna a mérkőzés.

„Tudtuk, hogy jók vagyunk a tizenegyesekben, gyakoroltuk is a mérkőzést megelőző napon, az edzésen. Aki odaállt, mind szerette volna belőni, a szerencse azonban nem állt mellénk. A hosszabbításban az első tizenöt perc a miénk volt, a második a Fradié. Mindent megtettünk a siker érdekében. Büszke vagyok a csapatra, így ki lehet esni egy kupából.

„A bajnokságban három pont az előnyünk a Ferencvárossal szemben, a saját kezünkben van a sorsunk. Úgy megyünk ki a hátralévő három bajnokira, hogy a legjobbunkat kívánjuk nyújtani. Megpróbáljuk megnyerni a bajnoki címet.”