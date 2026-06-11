Andrea Bocelli is fellép a világbajnokság mexikói megnyitóján

Andrea Bocelli világhírű olasz tenor rendszeres fellépő a különböző futballeseményeken is: a Bajnokok Ligája döntője előtt például már többször elénekelte a sorozat himnuszát. Emellett megannyi ikonikus dal fűződik a nevéhez vagy az előadásához.

EJAE neve talán kevésbé ismert, főleg az idősebb generáció számára: valódi nevén Kim Undzse Oscar-, Golden Globe- és Grammy-díjas dél-koreai–amerikai énekesnő, dalszerző és zenei producer. A globális áttörést a 2025-ben bemutatott, rendkívül sikeres K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters) című Netflix-animációs film hozta meg számára, amelyben a főszereplő, Rumi énekhangját kölcsönözte, és a filmzene legfőbb slágereit írta.

Ismeretes, hogy ezúttal rendhagyó módon három megnyitója is lesz majd a világbajnokságnak, az elsőt Mexikóvárosban rendezik ma este a fentebb említett szereplőkkel, majd Kanadában és az Egyesült Államokban is lesz egy-egy ceremónia.