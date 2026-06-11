Nemzeti Sportrádió

Már több mint százmillióan látták Shakira vb-dalát

S. Á.S. Á.
2026.06.11. 09:58
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Shakira is izgatottan várja a világbajnokságot (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 vb-dal Shakira
EZ TÉNYLEG NAGY SZÁM! Shakira új világbajnoki dala, a Dai Dai már a torna rajtja előtt átlépte a százmilliós megtekintést a népszerű videómegosztón, szerda délután 109 milliónál járt a számláló. A klipben sok népszerű futballista feltűnik, köztük Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo és Vinícius Júnior. A 49 éves kolumbiai énekesnő a világbajnok Gerard Piqué volt felesége, és köztudottan rajong a futballért.

A 2006-os, a 2010-es és a 2014-es vb-re is adott ki dalt, mindegyiknek nagy sikere volt. A 2010-es Waka Waka című számát 4.5 milliárd ember nézte meg.  „Minden világbajnokság különleges, az idei elsősorban azért lehet az, mert egységet teremthet a társadalmakban ebben a nehéz időszakban” – idézte a The Sun Shakirát. 

 

foci vb 2026 vb-dal Shakira
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