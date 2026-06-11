Már több mint százmillióan látták Shakira vb-dalát

A 2006-os, a 2010-es és a 2014-es vb-re is adott ki dalt, mindegyiknek nagy sikere volt. A 2010-es Waka Waka című számát 4.5 milliárd ember nézte meg. „Minden világbajnokság különleges, az idei elsősorban azért lehet az, mert egységet teremthet a társadalmakban ebben a nehéz időszakban” – idézte a The Sun Shakirát.