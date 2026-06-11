Új uszoda épül a Népligeti Akadémián

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke Facebook-videóban számolt be róla, hogy a Népligeti Akadémián új uszoda épül, amelyet kifejezetten a klub utánpótlás vízilabdázói használnak.

A sportvezető elmondta, hogy acélszerkezetes sátor veszi körül az 50x25 méteres medencét, amely igény esetén teljesen lebontható, de tavasztól őszig az oldalait kinyitják. A létesítményben recepció, szülői váró, öltözők, orvosi szoba, akadálymentes mosdó és úszómesteri helyiség is található.

Az uszoda tavaly augusztus óta épül, jelenleg 70 százalékos az állapota, és szeptember elsejére lesz kész, így a 2026–2027-es idényt már itt kezdhetik a fiatal pólósok.

„Az egyik legfontosabb küldetésem a Ferencváros szolgálatában, hogy a jövő generációjának tökéletes körülményeket teremtsünk, hiszem, hogy így lehet őket a legjobban támogatni!” – írta Kubatov Gábor.