A francia és az elefántcsontparti Doué – bemutatjuk a világbajnokság 7 testvérpárját

DÉSIRÉ ÉS GUÉLA: A DOUÉ FIVÉREK (Franciaország és Elefántcsontpart)

Előbbi a klubfutball egyik legnagyobb csillaga, tehetsége az elmúlt évekből, 20 évesen már kétszeres BL-győztes a PSG-vel, miközben a 2025-ös döntőn duplázott, és egy gólpasszt is kiosztott – a francia válogatottban ő lehet a 12. ember, de a kezdőbe is beférhet. Ami bátyát, a szintén csak 23 éves Guéla Douét illeti, ő a francia Strasbourg játékosa, miközben az elefántcsontpartiak kezdő jobbhátvédje. A vb-felkészülés jegyében Elefántcsontpart nemrég legyőzte Franciaországot – a fiatalabb Doué a Bajnokok Ligája-döntő fáradalmai miatt padozott, a bátyó azonban góllal és gólpasszal rukkolt elő.

INAKI ÉS NICO: A WILLIAMS FIVÉREK (Ghána és Spanyolország)

Mindketten spanyolként kezdték, aztán idővel kiderült, hogy Inaki Williams kevés (vagy semennyi?) lehetőséget kapna a 2024-ben Eb-győztes válogatottól, így inkább Ghánát választotta, ahol viszont kulcsember. Ami Nicót illeti, két éve a spanyolok egyik legjobbja volt a kontinenstornán, ha formába lendül, most is kezdő lehet a favoritnál.

LUCAS ÉS THÉO: AZ HERNANDEZ FIVÉREK (Franciaország)

Kifejezetten érdekes a Hernandez testvérek megítélése, hiszen ameddig Théo a kirobbanthatatlan kezdő és évek óta kulcsjátékos, egyetemesen jobbnak is tartott labdarúgó kettejük közül, addig mégis ő futballozik klubszinten Szaúd-Arábiában az Al-Hilalban, a báty, Lucas viszont az immár zsinórban kétszeres BL-győztes PSG cserevédője.

JOHN ÉS HARRY: A SOUTTAR FIVÉREK (Skócia és Ausztrália)

Őket már kevesebben ismerik, de ott lesznek a tornán: John Souttar a skót válogatott tagjaként a Rangerst erősíti klubszinten, míg az ausztrálokért küzdő Harry Souttar a harmadosztályba kieső Leicester City játékosa Angliában.

LAROS ÉS DEROY: A DUARTE FIVÉREK (Zöld-foki-szigetek)

Bizony, magyar vonatkozása is van a cikkünknek, merthogy Laros Duarte a Puskás Akadémia kulcsembereként, a fivér, Deroy a bolgár Ludogorec játékosaként küzd majd azért, hogy a Zöld-foki-szigetek története első világbajnokságán jól szerepeljen.

LEANDRO ÉS JUNINHO: A BACUNA FIVÉREK (Curacao)

A legkevésbé ismert páros. Amelynek előbbi tagja Törökországban, az utóbbi meg cseppet sem meglepő módon Hollandiában futballozik. Leandro a csapatkapitány Curacaónál, míg Juninho a középpálya tapasztalt vezére, nagy szükség lesz rájuk a csodapontszerzéshez.

DERRICK LUCKASSEN ÉS BRIAN BROBBEY (Ghána és Hollandia)

Ahol még a családnév sem egyezik. Derrick Luckassen a ghánai válogatottban és a ciprusi Pafoszban futballozik, Brian Brobbey pedig a holland válogatott egyik cseretámadója, aki a Premier League-ben nagyot futó Sunderland játékosa.