Vb 2026: a volt Fradi-edző büszkélkedhet a nyitó meccsek rekordgyőzelmével



♦ A focivébék első összecsapását mindig a megszokottnál is jóval nagyobb érdeklődés övezi, országimázs szempontjából is hatalmas jelentősége van, ennek ellenére négy alkalommal is volt rá példa, hogy nem egy találkozóval indult a torna. 1930-ban Uruguayban két, 1954-ben Svájcban és 1962-ben Chilében négy-négy, 1934-ben Olaszországban pedig nyolc mérkőzést rendeztek az első napon, ráadásul azonos időben. A magyar válogatott ezeken csak egyszer volt érdekelt, 1934. május 27-én Nápolyban a nyolcaddöntőben 4:2-re verte meg Egyiptomot, majd a következő körben elvérzett.



♦ A vb-k történetének első klasszikus nyitómeccsére 1938-ban Párizsban került sor, amelyen Svájc 1:1-re végzett Németországgal. Innentől kezdve vagy a házigazda, vagy a címvédő játszotta az első találkozót. Ez utóbbi rendszer 1974-től 2002-ig tartott, de nem igazán bizonyult sikeresnek, mert a nyolc találkozóból csak kettőn volt egynél több gól, sőt négy mérkőzés (1966, 1970, 1974 és 1978) 0–0-ra végződött! A soron következő, 2006-os világbajnokságtól az előző győztes már nem résztvevője automatikusan a mezőnynek, így visszatértek ahhoz a rendszerhez, amikor a vendéglátó ország bemutatkozó találkozójával indul a torna. Azóta sokkal gólgazdagabbak a meccsek, hiszen ilyen eredmények születtek, mint 4–2, 1–1, 3–1, 5–0 és 0–2, vagyis átlagban 3.8 gól esett.

Az orosz válogatott 5–0-val rajtolt a 2018-as vb-n (Fotó: Getty Images)

♦ A klasszikus nyitómeccsek győzelmi rekordját Oroszország tartja, amely nyolc éve a később a Ferencvárost irányító is Sztanyiszlav Csercseszov irányításával Moszkvában 5–0-ra ütötte ki Szaúd-Arábiát. Ha viszont a vb-k első napján lejátszott valamennyi mérkőzést is ideszámítjuk, akkor csak a második rangsorban, mert 1934-ben Olaszország 7:1-re lépte le a Egyesült Államokat, akárcsak 1950-ben Brazília Svédországot.

♦ Rendező nemzet még csak egyszer vesztette el a bemutatkozó meccsét, négy éve Katar 2–0-ra maradt alul Ecuadorral szemben.

♦ A megnyitók leggyorsabb gólját a brazil César Sampaio érte el, aki 1998-ban már a 4. percben betalált a skótok kapujába, míg nyolc évvel később a német Philipp Lahm a 6. percben volt eredményes Costa Rica ellen.

♦ A világbajnokságok nyitó meccseinek két legnagyobb meglepetése 1990-ban, illetve 2002-ben született, az előbbi alkalmával Kamerun Milánóban 1–0-ra verte a címvédő Argentínát, míg utóbb Szenegál Szöulban ugyanilyen arányban bizonyult jobbnak az előző vb-n győztes Franciaországnál.

♦ A mexikóvárosi Azték Stadion harmadszor helyszíne a vb-k nyitómeccseinek, az eddigi két találkozó nem bővelkedett gólokban, hiszen 1970-ben a házigazdák 0–0-ra végeztek a Szovjetunióval, majd 1986-ban a címvédő Olaszország 1–1-et játszott Bulgáriával.

♦ A Mexikó–Dél-Afrika párosítás az egyetlen, amely másodszor fordul elő a vb-megnyitók történetében, hiszen 2010-ben Johannesburgban is ezzel kezdődött a torna, amikor afrikai ország először adott otthont a világ legjelentősebb labdarúgó eseményének. Az 1–1-gyel zárult találkozó második félidejének elején a dél-afrikaiaik Siphiwe Tshabalala révén szerezték meg a vezetést, majd a mexikóiak Rafa Márquez révén az utolsó negyedórában egyenlítettek. Azon a találkozón ugyanúgy Javier Aguirre irányította a mexikói válogatottat, mint most, míg a 40. évében járó, a hatodik vb-jére készülő kapus, Guillermo Ochoa a cserepadon ülte végig a mérkőzést.

♦ Ezenkívül még háromszor meccselt egymással a két ország válogatottja: 1993-ban a Los Angeles-i felkészülési találkozón 4–0-ra, 2000-ben Dallasban, a Nike-kupán 4–2-re nyertek a mexikóiak, majd 2005-ben, ismét Los Angelesben a CONCACAF-kupán 2–1-re a dél-afrikaiak győztek.

♦ Mexikó egyébként ötödször játszik klasszikus nyitómérkőzést, és eddig még egyszer sem sikerült nyernie: az említett szovjetek és dél-afrikaiak elleni döntetlen mellett 1950-ben Brazíliától 4–0-ra, 1958-ban Sédországtól 3–0-ra kapott ki.

♦ Az 1930-as, első világbajnokság egyszerre két találkozóval indult, és ezek közül az egyik a Franciaország–Mexikó összecsapás volt, amely az európaiak 4–1-es sikerével zárult. Ezen először a 19. percben Lucien Laurent talált be a kapuba, így a közép-amerikaiakhoz kapcsolódik az a tény is, amire aligha lehetnek büszkék: ők kapták ugyanis a labdarúgó világbajnokságok történetének első gólját.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!