Nemzeti Sportrádió

Jesper Jensen: Nagyjából azt kaptuk ebben az idényben, amit megérdemeltünk

T. Z.T. Z.
2026.06.04. 14:55
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Fotó: Török Attila
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FTC Jesper Jensen FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I idényének végén a Ferencváros vezetőedzőjével, Jesper Jensennel a klub hivatalos honlapja készített idényértékelő interjút. A dán szakember beszélt többek között első magyarországi évének tapasztalatairól, a bajnokság közben adódó nehézségekről, de az idény tanulságairól is szót ejtett.

„Ha csak az eredményeket nézzük, akkor a történelem során a Fradi-szurkolók hozzászokhattak, hogy a csapatuk ennél eredményesebb, de szerintem nagyjából azt kaptuk ebben az idényben, amit megérdemeltünk – kezdte a klub hivatalos honlapjának adott idényértékelését Jesper Jensen.El kell ismernünk, hogy a Győr jobb csapat volt nálunk. Megnyerte a kupát és a bajnokságot, a Bajnokok Ligájában harmadikok lettünk a csoportban, majd a Metz ellen két szoros meccset játszottunk, de kiestünk. Tudom, hogy sokaknak csalódást okoztunk, a szurkolóknak és a Fradi körüli embereknek, hiszen mind többet akartunk, többről álmodtunk, de tudom azt is, hogy a lányok milyen keményen dolgoztak, és ismerem a problémákat, amelyekkel szembe kellett néznünk az idény közben.”

A dán szakember a folytatásban elmondta, hogy van olyan dolog, amin változtatna, ha visszamehetne az időben: „Azt mindenképp, hogy a felkészülési időszakban kicsit versenyképesebb ellenfeleket keresnék, és ez most így is lesz már. De ha új edző érkezik, az ezzel is jár, sokat kell tanulnod az új csapatról, a hozzáállásról, hogy hogyan építs fel dolgokat, mik a sarokpontok ott, ahova érkezel.”

A következő idény keretére vonatkozó kérdésre Jensen azt mondta, ha jövőre is hasonló eredményeket ér el a csapatával, akkor jóval csalódottabb lesz, mint most: „Ha kiveszünk egy játékost a keretből, azzal sok minden megváltozik, a védekezés, a támadás, a csapat dinamikája, ezeket a lyukakat be kell tölteni. Bízom az új keretben, és miként említettem, sokat tanultunk az idei évből. Az biztos, hogy ha jövőre kérdezel ugyanilyen eredmények után, csalódottabb leszek, mint valaha voltam, de persze ez attól is függ, hogy mi történik a szezon során.”

„Mindig is abban hittem, hogy nem kell túl nagy keret, noha tudom, hogy más topcsapat szeret sok játékossal dolgozni. Én olyan emberekkel szeretek dolgozni, akik valóban érzik a felelősséget a csapatért: annyi játékost szeretnék a keretben, amennyivel még elérhető, hogy mindenki úgy érezze, mindennap a legjobb formáját kell hoznia” – tette hozzá a szakvezető.

Az előtte álló nyári időszakról azt mondta, a játékosok az első néhány hétben teljes pihenőt kapnak, aztán viszont szigorú programot kell követniük, hogy készen álljanak majd a közös felkészülés kezdetére, és ugyanez a terv vonatkozik saját magára is. Elárulta, hogy pihenésképp a nyáron egy kis időt Málagán tölt majd, családja pedig Budapestre érkezik. Nem tagadta, hogy imádja a magyar fővárost, ahol már otthonosan érzi magát. 

A dán vezetőedző az interjú végén úgy fogalmazott, már alig várja, hogy kezdetét vegye a következő idény: „Egy-két hét múlva már biztos vagyok benne, hogy alig várom majd, hogy jöjjünk, és elkezdjük építeni az új csapatot. Új játékosok, új ötletek, új gondolatok, új energiák érkeznek, szóval, noha most mindenkinek szüksége van a pihenésre, arra számítok, hogy nagy elánnal érkezünk majd a következő szezonhoz.”

 

FTC Jesper Jensen FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros női kézilabda NB I
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