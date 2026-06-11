Kijárási tilalom lesz egy francia városban

A döntés értelmében nem lesz szurkolói zóna akkor sem, ha Franciaország vb-döntőt játszik, míg a bárok kültéri kijelzőit befelé kell fordítani, hogy elkerüljék az utcai tömeges gyülekezéseket – mondta az AFP-nek a városvezető. A polgármesteri rendelet – amelyet a hétvégéig írnak alá – két közelmúltbeli erőszakos eseményre reagál: május 30-án, a PSG BL-győzelme után, illetve múlt pénteken, egy közösségi médiás felhívást követően történt rendbontás, utóbbin ráadásul tizenkét és tizenhét év közötti elkövetők okoztak károkat.

„A kijárási tilalom elsősorban a tinédzsereket védi, akik ilyen helyzetekben veszélybe sodorják magukat, másrészt a szülők felelősségét is erősíti” – hangsúlyozta a polgármester, aki egy másik rendelettel az este tíz óra utáni alkoholfogyasztást is megtiltotta a közterületeken.