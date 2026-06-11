Nemzeti Sportrádió

Kijárási tilalom lesz egy francia városban

GY. B.GY. B.
2026.06.11. 10:19
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foci vb 2026 Franciaország francia labdarúgás
Clermont-Ferrand polgármestere a vb idejére kijárási tilalmat vezet be a tizenhat év alatti, kísérő nélküli fiatalok számára, hogy megelőzze az esetleges rendbontásokat. Julien Bony közölte, a rendelet este tizenegy és reggel hét óra között lesz érvényben, a szabály megszegése pedig legalább 150 eurós bírságot von maga után.

 A döntés értelmében nem lesz szurkolói zóna akkor sem, ha Franciaország vb-döntőt játszik, míg a bárok kültéri kijelzőit befelé kell fordítani, hogy elkerüljék az utcai tömeges gyülekezéseket – mondta az AFP-nek a városvezető. A polgármesteri rendelet – amelyet a hétvégéig írnak alá – két közelmúltbeli erőszakos eseményre reagál: május 30-án, a PSG BL-győzelme után, illetve múlt pénteken, egy közösségi médiás felhívást követően történt rendbontás, utóbbin ráadásul tizenkét és tizenhét év közötti elkövetők okoztak károkat. 

 „A kijárási tilalom elsősorban a tinédzsereket védi, akik ilyen helyzetekben veszélybe sodorják magukat, másrészt a szülők felelősségét is erősíti” – hangsúlyozta a polgármester, aki egy másik rendelettel az este tíz óra utáni alkoholfogyasztást is megtiltotta a közterületeken.

foci vb 2026 Franciaország francia labdarúgás
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