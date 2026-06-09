Ajánlatot kapott a Ferencváros Makreckisért – sajtóhír

Cebrail Makreckis a német Bayer Leverkusen akadémiáján nevelkedett, majd a Borussia Dortmund második csapatában is szerepelt, mielőtt 2023-ban a Ferencvároshoz igazolt. A lett játékos elsősorban a védelem jobb oldalán bevethető, és az elmúlt idényekben meghatározó szerepet töltött be a zöld-fehéreknél.

A hírek szerint a Süperligbe frissen feljutott, nagy erősítéseket tervező Corum FK szeretné megszerezni Makreckist, és már hivatalos ajánlatot is benyújtott az FTC-nek. A játékos jelenlegi piaci értékét 1 millió euróra becsüli a Transfermarkt.