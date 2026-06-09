Nemzeti Sportrádió

Ajánlatot kapott a Ferencváros Makreckisért – sajtóhír

R. D. P.R. D. P.
2026.06.09. 10:15
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Cebrail Makreckis (Fotó: Kovács Péter)
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Corum átigazolás Cebrail Makreckis Ferencváros
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban feljutó Corum FK hivatalos ajánlatot tett a Ferencváros meghatározó játékosáért, Cebrail Makreckisért – számolt be róla az Ajansspor.

Cebrail Makreckis a német Bayer Leverkusen akadémiáján nevelkedett, majd a Borussia Dortmund második csapatában is szerepelt, mielőtt 2023-ban a Ferencvároshoz igazolt. A lett játékos elsősorban a védelem jobb oldalán bevethető, és az elmúlt idényekben meghatározó szerepet töltött be a zöld-fehéreknél.

A hírek szerint a Süperligbe frissen feljutott, nagy erősítéseket tervező Corum FK szeretné megszerezni Makreckist, és már hivatalos ajánlatot is benyújtott az FTC-nek. A játékos jelenlegi piaci értékét 1 millió euróra becsüli a Transfermarkt.

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A Ferencváros emellett bejelentette a Győrből érkező erőnléti edző szerződtetését.

Makreckis a 2025–2026-os idényben 38 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben valamennyi sorozatot figyelembe véve, ezeken 2 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott.

A törökök számára sokat érhet, hogy a futballista nemzetközi szinten is rendszeresen lehetőséghez jutott: végigjátszotta például a Ferencváros és a Fenerbahce tavaly novemberi Európa-liga-mérkőzését is.

Corum átigazolás Cebrail Makreckis Ferencváros
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