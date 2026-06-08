A Ferencváros U17-es gólvágóját nagy múltú olasz klub teszteli – NS-infó

A Nemzeti Sport Olaszországból úgy értesült, hogy a jelenleg a másodosztályban szereplő Sampdoria tesztelésre hívta a Ferencváros korosztályos válogatott tehetségét, Kiss Máté Dénest, aki már el is utazott Genovába – a hírt érdeklődésünkre a játékos menedzsere, Haisza Viktor is megerősítette.

„Kiss Máté Dénes évről-évre egyre jobb teljesítményt nyújt a Ferencváros korosztályos csapataiban. A 2024–2025-ös idényben tizennyolc, a legutóbbiban pedig huszonhárom meccsen huszonhárom gólt szerzett. A tavasszal az U17-es válogatottban is pályára lépett, adott egy gólpasszt is. Ezek után figyelt fel rá a Sampdoria, amely a héten tesztelésre hívta a csatárt, ugyanakkor az NB I-ből is van iránta érdeklődés, a következő hetekben eldől, hol folytatja a pályafutását” – nyilatkozta Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök.