Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros U17-es gólvágóját nagy múltú olasz klub teszteli – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.08. 09:50
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Kiss Máté Dénnes (balra) Olaszországba utazott tesztelésre
Címkék
NB I Kiss Máté Dénes magyar átigazolás Sampdoria Ferencváros
Olaszországba, a nagy múltú Sampdoriához utazott tesztelésre a Ferencváros 17 éves, U17-es válogatott támadója, Kiss Máté Dénes.

 

A Nemzeti Sport Olaszországból úgy értesült, hogy a jelenleg a másodosztályban szereplő Sampdoria tesztelésre hívta a Ferencváros korosztályos válogatott tehetségét, Kiss Máté Dénest, aki már el is utazott Genovába – a hírt érdeklődésünkre a játékos menedzsere, Haisza Viktor is megerősítette.

„Kiss Máté Dénes évről-évre egyre jobb teljesítményt nyújt a Ferencváros korosztályos csapataiban. A 2024–2025-ös idényben tizennyolc, a legutóbbiban pedig huszonhárom meccsen huszonhárom gólt szerzett. A tavasszal az U17-es válogatottban is pályára lépett, adott egy gólpasszt is. Ezek után figyelt fel rá a Sampdoria, amely a héten tesztelésre hívta a csatárt, ugyanakkor az NB I-ből is van iránta érdeklődés, a következő hetekben eldől, hol folytatja a pályafutását” – nyilatkozta Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök.

 

NB I Kiss Máté Dénes magyar átigazolás Sampdoria Ferencváros
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