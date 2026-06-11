Pekingben rendezik a korcsolyasportok első közös világbajnokságát

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) szerdán közölte a hírt, de a pontos dátumot egyelőre nem határozta meg. Kim Dzse Jul, az ISU dél-koreai elnöke kiemelte: a korcsolyasportok versenyzői, a szurkolók, továbbá a műsorszolgáltatók, partnerek és szponzorok a történelemben először egy helyszínen gyűlnek majd össze.

A négy érintett sportág közül három, a műkorcsolya, a gyorskorcsolya és a rövidpályás korcsolya szerepel az olimpiai programban, a szinkronkorcsolya nem.