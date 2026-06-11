Nagy Ákos: Egymillió fokon fogunk égni!

Kedd késő este érkezett meg a Bajnokok Ligája-címvédő Ferencváros a négyes döntő helyszínére, Máltára, és villanyfénynél edzett először – szerda délután már verőfényes napsütésben folytatódott a munka a National Pool Complexben. Az edzésprogramban először a különböző zónák gyakorlása szerepelt, majd miután a túloldalon a Pro Recco játékosai elhagyták a játékteret, jöhetett némi kétkapuzás két csapatra osztva, végül az ötméteresek – miközben már a hangtechnikát is próbálgatták az uszodában. Basszusból nem lesz hiány a góloknál.

Nyéki Balázs csapata ezen a héten nem kisebb tettet hajthat végre, mint hogy harmadik együttesként nyerje meg egymás után háromszor a BL-t. Ez korábban a horvát Mladost Zagrebnek 1968 és 1970, valamint közvetlenül a zöld-fehérek aktuális sorozata előtt az olasz Pro Reccónak sikerült 2021 és 2023 között. Persze ellenfél is lesz a vízben: csütörtök este a Barcelonetán kellene túljutni, amely a spanyol bajnoki döntőben a Sabadellt legyőzve sorozatban a 21., fennállása 26. aranyát szerezte meg e hónap elején – ez a finálé azonban vezéráldozattal is járt. Mint azt a sportággal foglalkozó szakportál, a vlv.hu még hétfőn megtudta, Vigvári Vince kéztörést szenvedett a döntő során a dobó jobb kezén – egyébként eljött a csapattal, de rögzítést visel, és ezúttal legfeljebb a partvonalról tudja támogatni csapatát.

Rendes játékidőben legutóbb 2022 februárjában győzte le a Barceloneta a Ferencvárost, azóta háromszor nyert a Fradi, illetve legutóbb, tavaly áprilisban a második csoportkörben ötméteresek után a rivális. BL-elődöntőben is rendeztek már FTC–Barceloneta-összecsapást: 2019-ben a zöld-fehérek 9–7-re győztek, majd megnyerték fennállásuk első BL-serlegét.

A másik ágon a Pro Recco a görög Olympiakosszal játszik.

„Hatalmas lehetőség előtt állunk, az egész idény megkoronázása már az is, hogy itt lehetünk. Izgatottak vagyunk, nagyon várjuk a meccseket, és mindent megteszünk a sikerért, egymillió fokon fogunk égni! – mondta Nagy Ákos az edzés után, akinek szintén volt egy ujjtörése a rosszabb, jobb kezén még áprilisban, de már rendbe jött, nem kell gondolkodnia, melyik kezét teszi fel blokkra. – Vince nagyon gólerős, nagyon jó idényt zárt, remek játékos, a hiánya éppen emiatt még meg is nehezítheti a dolgunkat a tekintetben, hogy mire számíthatunk a Barcelonetától, hiszen rá is készültünk. De most megvolt a finomhangolás, készen állunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ, GZIRA

Csütörtök

Elődöntő:

19.00: Barceloneta (spanyol, Burián Gergely)–FTC-TELEKOM (Tv: Duna World)

21.00: Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög, Angyal Dániel, Zalánki Gergő)

Szombat

19.00: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)

21.00: döntő (Tv: M4 Sport+)