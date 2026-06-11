Vladimír Darida: Azért vagyunk itt, mert összetartottunk a nehéz pillanatokban

Öt év elteltével ismét a cseh válogatott keretének tagja Vladimír Darida, aki a 36. születésnapjához közelítve is fontos szerepet tölthet be a nemzeti csapatban. A Hertha, a Freiburg és a Viktoria Plzen korábbi középpályása jelenleg hazájában, a Hradec Královéban szerepel, és pazar idénye (29 bajnokin tíz gól és hat gólpassz a Chance Ligában) elegendő volt ahhoz, hogy korábbi plzeni edzője, a jelenleg szövetségi kapitányként dolgozó Miroslav Koubek meghívót postázzon neki a világbajnokságra – akár már a Dél-Korea elleni első, Guadalajarában rendezendő csoportmérkőzésen is játszhat, tekintve, hogy a torna előtti utolsó tesztmeccsen, a Guatemala elleni 3–1 alkalmával egy félidőt kapott.

„Mindig is büszkeséget és megtiszteltetést jelentett nekem magamra húzni a cseh válogatott mezét – mondta a Nemzeti Sportnak Vladimír Darida. – Hálás vagyok a lehetőségért, hogy újra visszatérhettem a nemzeti csapatba. A klubomban kapott rendszeres játéklehetőség, az edzőim bizalma és a megfelelő környezet segített abban, hogy megőrizzem a jó formámat.”

A cseheknek a vb-részvétel óriási jelentőségű, hiszen két évtized után térnek vissza a világbajnokság mezőnyébe. Vladimír Darida korábban három Európa-bajnokságon szerepelt, de úgy érzi, a mostani torna pályafutása egyik csúcspontja lehet.

„A világbajnokság minden futballista álma, ezért kétségtelenül ez lesz pályafutásom egyik legnagyobb pillanata. Különösen sokat jelent, hogy Csehország ilyen hosszú idő után jutott ki újra a tornára. Mindent megteszünk azért, hogy magunkból a legtöbbet kihozva jó eredményt érjünk el.”

A kvalifikációs sorozat emlékezetes pillanatokat hozott, a csehek a rájátszásban előbb Írországot, majd Dániát is tizenegyespárbajban múlták felül – a tapasztalt középpályás mindkét mérkőzésen kezdőként lépett pályára.

„Az, hogy két kieséses mérkőzést is szétlövésben nyertünk meg, sokat el­árul rólunk. A nehéz pillanatokban sikerült megőriznünk a nyugalmunkat, összetartottunk és hittünk magunkban. Az ilyen tulajdonságok rendkívül fontosak a nagy tornákon. A csapatszellemünket és a munkamorálunkat tartom a legnagyobb erősségünknek. Jól szervezett csapat vagyunk, mindenki hajlandó keményen dolgozni a társaiért. A játékunk intenzitása szintén az egyik előnyünk lehet, de egy világbajnokságon gyakran az apró részletek és a szorult helyzetek kezelésének képessége dönti el a mérkőzéseket.”

A 79-szeres válogatott futballista szerint nehéz pontosan megfogalmazni, mi hiányzott az előző két évtizedben ahhoz, hogy a cseh válogatott ismét vb-re jusson.

„Nehéz egyetlen konkrét okot megnevezni. A világbajnoki selejtező mindig rendkívül nehéz, és gyakran apróságokon múlik a siker. Lehet, hogy ebben a csapatban nincs annyi világszerte ismert sztár, mint a korábbi generációkban, de egységesek vagyunk.”

A csoportkörben Mexikó, Dél-Afrika és Dél-Korea vár a csehekre.

„Kiegyensúlyozott négyesbe kerültünk, minden ellenfelünk jelentős játékerőt képvisel. Az elsődleges célunk, hogy továbbjussunk a csoportból, utána pedig a lehető legtovább meneteljünk a tornán. Igyekszem a tapasztalatommal segíteni a csapatot, és jó teljesítményt nyújtani abban a szerepkörben, amelyet az edző rám bíz.”

Hetedik világbajnokságán a dél-koreai kapitány! Hong Mjung Bo (Fotó: Reuters) A FIFA honlapjának adott interjút Hong Mjung Bo, Dél-Korea szövetségi kapitánya, aki nem mindennapi rekordot készül megdönteni. A legendás, játékosként kétszeres (1958, 1962), edzőként és másodedzőként pedig 1970-ben és 1994-ben is világbajnok brazil Mário Zagallo sokáig öt részvétellel tartotta a vonatkozó vb-csúcsot (1998-ban is szövetségi kapitány volt), mígnem honfitársa, az 1994-ben aranyérmes brazilok kapitánya, Carlos Alberto Parreira 2010-ben megdöntötte (Kuvaittal, az Emírségekkel, Szaúd-Arábiával, Dél-Afrikával és kétszer Brazíliával vett részt vb-n, csak edzőként). Hong Mjung Bo 1990-ben utazott először világbajnokságra játékosként az akkori keret legfiatalabbjaként. Később 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben is ott volt, a részben hazai rendezésű torna természetesen nemcsak a koreaiaknak, hanem neki is karrierje egyik csúcspontját jelentette az elődöntővel. Bekerült a vb álomcsapatába, s megkapta a harmadik legjobb játékosnak járó bronzlabdát. Négy évvel később már másodedzőként segítette a válogatottat, 2014-ben pedig szövetségi kapitányként, ez volt a rekordot jelentő hatodik részvétele. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Guillermo Ochoa játékosként állítaná be a hatos csúcsot, de Hong 2024 óta ismét kapitány, a világbajnokságra megint kijuttatta a csapatot, így jött össze neki a hét vb-szereplés.

Bevallása szerint mivel manapság a dél-koreai keret többsége Európában futballozik, nyoma sincs a reflektorfénytől félelemnek: „Ha a játékosaink önbizalma tovább nő, magas színvonalon futballozó csapattá válhatunk, és lemossuk magunkról a bélyeget, hogy csak időnként tudunk kimagasló eredményt elérni.” M. D.

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