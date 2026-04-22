Végletekig nyílt volt: a Ferencváros tizenegyespárbajban győzte le az ETO-t, és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe

MOL MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 2–2 (2–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel 3–2
Budapest, Groupama Aréna, 12 122 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Georgiou Theodoros)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda (Szalai G., 89.) – Levi (Abu Fani, 58.), Zachariassen (Corbu, 106.), J. Romao (Rommens, 58.) – Cadu (Nagy B., 94.), Kovacevic (Gruber, 91.), Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Megyeri – Vladoiu (Huszár M., 97.), Csinger (Krpics, a szünetben), Miangue, Stefulj – Tóth R., Vitális – Bánáti (Njie, a szünetben; Bíró B., 85.), Bumba (Gavrics, 77.), Schön – Piscsur (Benbuali, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Kovacevic (4.), Levi (45+4.), ill. Csinger (40.), Bumba (45+1.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Robbie Keane betartotta, amit ígért, változtatott a vasárnap Győrben 1–0-s bajnoki vereséget szenvedő csapatán, Dibusz Dénesen kívül csak légiósokat állított hadba a Mol Magyar Kupa elődöntőjében. Hogy ezzel a mérkőzés egyértelmű esélyesévé tette a Fradit, az nem kérdés, az már elgondolkodtatóbb, hogyan hat ez a szakmai döntés a zöld-fehér csapat magyar labdarúgóinak lelkivilágára, ugyebár az ír edző csaknem minden héten arra panaszkodik, hogy kényszerűségből kell őket játszatnia a bajnokságban, majd az első adandó alkalommal a padra ülteti őket… Borbély Balázs még a győztes bajnoki után lapunk kérdésére elmondta, hogy biztosan forgatja az ETO-t szerdán, s így is tett, öten maradtak a vasárnapi kezdőből, de lehetőséget kapott az akkori meccs hőse, Bánáti Kevin, s például az egész idényben epizódszerepet kapó Senna Miangue és Olekszandr Piscsur is. Hat Magyarországon született és nyolc magyarszabálynak megfeleltethető játékos várta Bognár Tamás sípszavát.
A győrieknél főképp Miljan Krpics, Nadir Benbuali és Zseljko Gavrics hiánya rontotta a továbbjutási esélyeket, de pihentetésük érthető volt. Ugyan története során először duplázhatna az ETO a bajnokság és a kupa elhódításával, egyértelmű, hogy az NB I-es aranyérem szempontjából kulcsfontosságú, DVSC elleni vasárnapi rangadó élvez elsőbbséget. A pályán lévőket nem érdekelték az erőviszonyok, agresszív letámadással kezdtek a vendégek, de már a negyedik percben mehettek közepet kezdeni! Claudiu Bumba felelőtlen passza után megindulhatott a Fradi, Lenny Joseph nagyszerű kiugratásából pedig ezúttal nem az égbe, hanem a kapuba lőtte a labdát Franko Kovacevic. Pontosan ilyen kezdésről álmodott a Ferencváros! A tartalékos ETO-nak minél tovább meg kellett volna őriznie a kapuját, hiszen hamar világossá vált, nincs egy súlycsoportban a két együttes a mezőnyjátékban. Miközben vasárnap az első húsz percben kis túlzással úgy jutott el Dibusz Dénes kapujáig az ETO, ahogy akart, a Groupama Arénában már a felezővonalon átjutást is megakadályozta a Fradi.
A 23. percig kellett várni, mire újabb szépen végigvitt akcióból veszélyeztetett a hazai csapat (letámadás következtében okozott azért kellemetlenséget addig is a Fradi), Callum O'Dowda beadásából Lenny Joseph fejelhetett üresen, de a labdát Megyeri Balázs könnyedén összeszedte. Persze, semmi okuk sem volt a sietségre a 36. kupadöntőjükre ácsingózó fővárosiaknak, hiszen nem forgott veszélyben a kapujuk. Jonathan Levi játékát érdemes kiemelni az első félidőből, sok helyen feltűnt a pályán, lefordulásaival és szép technikai megoldásaival hívta fel magára a figyelmet.
Hihetetlennek tűnt, de az első ritmusváltásból, váratlan megoldásból egyenlített az ETO! Ha a középpálya és a csatársor nem tud bontani, akkor a védelemből kell előlépni, így is tett Csinger Márk is, aki nemcsak kialakította egy jobb oldali beadás lehetőségét, hanem továbbrohant, majd Olekszandr Piscsur fejese után, Cadut megelőzve a kapuba bólintotta a labdát. A lefújásig Lenny Joseph kétszer is ziccerbe kerülhetett volna, de Kovacevic és Cadu is cserbenhagyta pontatlan beadásokkal. Nagy árat fizetett ezért a Ferencváros, mert alighogy megkezdődött a háromperces hosszabbítás, Claudiu Bumba a januári Üllői úti összecsapáshoz hasonlóan megszerezte a második győri gólt. Két lövés, két gól az ETO első félidei mérlege, de ez sem volt elég ahhoz, hogy előnnyel vonuljon pihenni: Megyeri hibája után Jonathan Levi az üres kapuba fejelhette a Fradi egyenlítő gólját. A játék talán színvonalasabb volt vasárnap, de szerdára a gólok is megérkeztek.
A győriek legjobbja, Csinger Márk valószínűleg a hétvégére tekintettel nem folytatta a második félidőben, őt Miljan Krpics, Bánáti Kevint pedig Nfansu Njie váltotta a szünetben. Párhuzamot lehetett vonni a vasárnapi összecsapással abban a tekintetben, hogy az ETO a második félidőben valamivel jobban uralta a mezőnyjátékot, s ez helyzetekben is megmutatkozott. Az 54. percben Bumba csúsztatott nem sokkal mellé, majd Piscsur hagyta ki a kihagyhatatlant, miután Njie lövése után kijött a labda Dibuszról. Reagálnia kellett az FTC ír edzőjének, Mohammed Abu Fani és Philippe Rommens becserélése is a középpálya stabilizálását volt hivatva elősegíteni. A 62. percben Kristoffer Zachariassen kapáslövése sem sokkal kerülte el a győri kaput, s a játékidő lefújásáig az ETO birtokolta többet a labdát, veszélyesen is játszott. Az utolsó másodpercekben Joseph kapáslövésében ott volt a gól ígérete, ám a labdája enyhén kifelé kanyarodva a kapufa mellett suhant el.
Ki bírja jobban? Kinek marad tiszta a feje a legfontosabb pillanatokban?
A kérdések mellett fontos kiemelni, milyen szerencse, hogy az elmúlt évek legnagyszerűbb bajnoki versenyfutásának közepén a futballrajongók kaptak még harminc percet a két kiemelkedő magyar együttes nemes vetélkedéséből. Az első helyzet az ETO előtt adódott, a 95. percben Dibusz hatalmasat védett Vitális Milán félfordulatból leadott lövése után. Újabb intő jelet kapott az FTC a 103. percben, amikor Daniel Stefulj lesről lőtt gólját érvénytelenítették.
A térfélcsere után aztán sorjáztak a Fradi-helyzetek: Gruber Zsombor egyedül léphetett ki, de Senna Miangue a saját kapuja felé pöckölte előle a labdát, melyet Megyeri lábbal védett. Joseph a 109. percben elvarrhatta volna a szálakat, de százszázalékos ziccerben méterekkel fölé lőtt. Beszorította az elfáradó, a labdát többnyire már csak előrelövöldöző ETO-t a Fradi, de nem született döntés, következhettek a tizenegyesek (2–2).
A Fradi-tábor előtt az FTC kezdte a párbajt, Mohammed Abu Fani – miután odatotyogott a labdához – a lécre emelt. Vitális Milán megoldása sem volt sokkal jobb, Dibusz Dénes könnyedén megfogta a lapos, bal oldalra passzolt labdát. Gruber Zsombor ballal a jobb alsó sarokba lőtt, ahogy Miljan Krpics is, csak ő jobb lábbal. Toon Raemaekers sem változtatott az irányon, keményen jobbra lőtt jobbal. A győri Daniel Stefulj ballal kilőtte a bal felső sarkot. A léc alá bombázott volna Lenny Joseph is, csakhogy a labdafogó hálót találta el a kapu mögött, de Nadir Benbuali sem élt a lehetőséggel, a bal kapufán csattant a labda. Corbu Máriusz a kapu bal oldalába küldte a labdát, nyomást helyezve Zseljko Gavricsra – a szerb panenkázni szeretett volna, de a lécet találta el, így 3–2-vel a Ferencváros jutott be a május 9-én rendezendő döntőbe, ellenfele a ZTE FC lesz a Puskás Arénában.
PERCRŐL PERCRE