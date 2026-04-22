Végletekig nyílt volt: a Ferencváros tizenegyespárbajban győzte le az ETO-t, és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe

Hihetetlennek tűnt, de az első ritmusváltásból, váratlan megoldásból egyenlített az ETO! Ha a középpálya és a csatársor nem tud bontani, akkor a védelemből kell előlépni, így is tett Csinger Márk is, aki nemcsak kialakította egy jobb oldali beadás lehetőségét, hanem továbbrohant, majd Olekszandr Piscsur fejese után, Cadut megelőzve a kapuba bólintotta a labdát. A lefújásig Lenny Joseph kétszer is ziccerbe kerülhetett volna, de Kovacevic és Cadu is cserbenhagyta pontatlan beadásokkal. Nagy árat fizetett ezért a Ferencváros, mert alighogy megkezdődött a háromperces hosszabbítás, Claudiu Bumba a januári Üllői úti összecsapáshoz hasonlóan megszerezte a második győri gólt. Két lövés, két gól az ETO első félidei mérlege, de ez sem volt elég ahhoz, hogy előnnyel vonuljon pihenni: Megyeri hibája után Jonathan Levi az üres kapuba fejelhette a Fradi egyenlítő gólját. A játék talán színvonalasabb volt vasárnap, de szerdára a gólok is megérkeztek.

Fotó: Szabó Miklós

A győriek legjobbja, Csinger Márk valószínűleg a hétvégére tekintettel nem folytatta a második félidőben, őt Miljan Krpics, Bánáti Kevint pedig Nfansu Njie váltotta a szünetben. Párhuzamot lehetett vonni a vasárnapi összecsapással abban a tekintetben, hogy az ETO a második félidőben valamivel jobban uralta a mezőnyjátékot, s ez helyzetekben is megmutatkozott. Az 54. percben Bumba csúsztatott nem sokkal mellé, majd Piscsur hagyta ki a kihagyhatatlant, miután Njie lövése után kijött a labda Dibuszról. Reagálnia kellett az FTC ír edzőjének, Mohammed Abu Fani és Philippe Rommens becserélése is a középpálya stabilizálását volt hivatva elősegíteni. A 62. percben Kristoffer Zachariassen kapáslövése sem sokkal kerülte el a győri kaput, s a játékidő lefújásáig az ETO birtokolta többet a labdát, veszélyesen is játszott. Az utolsó másodpercekben Joseph kapáslövésében ott volt a gól ígérete, ám a labdája enyhén kifelé kanyarodva a kapufa mellett suhant el.

Ki bírja jobban? Kinek marad tiszta a feje a legfontosabb pillanatokban?

A kérdések mellett fontos kiemelni, milyen szerencse, hogy az elmúlt évek legnagyszerűbb bajnoki versenyfutásának közepén a futballrajongók kaptak még harminc percet a két kiemelkedő magyar együttes nemes vetélkedéséből. Az első helyzet az ETO előtt adódott, a 95. percben Dibusz hatalmasat védett Vitális Milán félfordulatból leadott lövése után. Újabb intő jelet kapott az FTC a 103. percben, amikor Daniel Stefulj lesről lőtt gólját érvénytelenítették.

A térfélcsere után aztán sorjáztak a Fradi-helyzetek: Gruber Zsombor egyedül léphetett ki, de Senna Miangue a saját kapuja felé pöckölte előle a labdát, melyet Megyeri lábbal védett. Joseph a 109. percben elvarrhatta volna a szálakat, de százszázalékos ziccerben méterekkel fölé lőtt. Beszorította az elfáradó, a labdát többnyire már csak előrelövöldöző ETO-t a Fradi, de nem született döntés, következhettek a tizenegyesek (2–2).

A Fradi-tábor előtt az FTC kezdte a párbajt, Mohammed Abu Fani – miután odatotyogott a labdához – a lécre emelt. Vitális Milán megoldása sem volt sokkal jobb, Dibusz Dénes könnyedén megfogta a lapos, bal oldalra passzolt labdát. Gruber Zsombor ballal a jobb alsó sarokba lőtt, ahogy Miljan Krpics is, csak ő jobb lábbal. Toon Raemaekers sem változtatott az irányon, keményen jobbra lőtt jobbal. A győri Daniel Stefulj ballal kilőtte a bal felső sarkot. A léc alá bombázott volna Lenny Joseph is, csakhogy a labdafogó hálót találta el a kapu mögött, de Nadir Benbuali sem élt a lehetőséggel, a bal kapufán csattant a labda. Corbu Máriusz a kapu bal oldalába küldte a labdát, nyomást helyezve Zseljko Gavricsra – a szerb panenkázni szeretett volna, de a lécet találta el, így 3–2-vel a Ferencváros jutott be a május 9-én rendezendő döntőbe, ellenfele a ZTE FC lesz a Puskás Arénában.