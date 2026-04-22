Robbie Keane: Remekül kezdtünk, viszont a játékosok hullafáradtak

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője:
Tíz külföldivel, az Európa-liga-csapatával kezdett a Ferencváros. Azt kapta, amit várt?
Remekül kezdtünk, viszont a játékosok hullafáradtak. Cadu, Callum O'Dowda, vagy Cebrail Makreckis sokkal kevesebbet játszanak a bajnokságban, így az erőnlétük visszaesett, teljesen más a meccsfitnesz, mint amelyet edzésen lehet összeszedni. Dicséretet érdemelnek a teljesítményükért.
Volt, olyan, akinek a játéka különösen tetszett a 120 perc alatt?
Mindenki beleadott, amit tudott, elvégezve a feladatát. Jó volt látni a harcot.
Lelkileg és fizikailag is nagy csapás érte az ellenfelet. Lehet ez egy újabb fordulópont a bajnokságban is?
Nem tudom, remélem. Nálunk biztosan lesznek változások, mert ugye nincs más lehetőségünk.
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője:
Ilyen fájdalmas végkimenetel mellett is tud pozitívumokat felsorolni?
Abszolút, hiszen tisztességesen helytálltunk, a magyar futballnak igazi reklámot szolgáltatott a szerdai, és a múlt vasárnapi mérkőzés is. Gólok, gyönyörű akciók, klasszis megoldások, és dráma a végén. Sajnos ebből nem mi jöttünk ki győztesen.
Fel tud idézni olyan pillanatot, amikor megnyerhették volna a mérkőzést?
A hosszabbítás első félidejében mi voltunk jobbak, fizikailag mi bírtuk jobban, Vitális klasszis ollózó mozdulata után gyönyörű védést mutatott be Dibusz Dénes. Ott volt a lesgól is, megrúghattuk volna a győztes gólt, ám végül tizenegyesek döntöttek, az pedig a hazai csapatnak kedvezett.
Rotálta a csapatát, de a kulcsemberek nagy része így is 60-120 percet játszott. Elég lesz ez a néhány nap regenerálódni?
Meglátjuk vasárnap. Muszáj lesz... Idegesen kezdtünk, főleg azok, akik régebben játszottak, vagy kevesebb lehetőséget kapnak. A korai gól végképp megfogta a csapatot, s bár fordítottunk, nagy kár a gyors egyenlítésért, mert elkerülhető lett volna. Sok jó teljesítményt láttam, rengeteg pozitívumot. Nincs olyan bő keretünk, mint a Ferencvárosnak, nekünk ezekkel a srácokat kell helyretennünk. Hiszek benne, hogy Debrecenben is magasszintű teljesítményt nyújtanak majd!
MOL MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 2–2 (2–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel 3–2
Budapest, Groupama Aréna, 12 122 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Georgiou Theodoros)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda (Szalai G., 89.) – Levi (Abu Fani, 58.), Zachariassen (Corbu, 106.), J. Romao (Rommens, 58.) – Cadu (Nagy B., 94.), Kovacevic (Gruber, 91.), Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Megyeri – Vladoiu (Huszár M., 97.), Csinger (Krpics, a szünetben), Miangue, Stefulj – Tóth R., Vitális – Bánáti (Njie, a szünetben; Bíró B., 85.), Bumba (Gavrics, 77.), Schön – Piscsur (Benbuali, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Kovacevic (4.), Levi (45+4.), ill. Csinger (40.), Bumba (45+1.)