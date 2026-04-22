Robbie Keane: Remekül kezdtünk, viszont a játékosok hullafáradtak

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője:

Tíz külföldivel, az Európa-liga-csapatával kezdett a Ferencváros. Azt kapta, amit várt?

Remekül kezdtünk, viszont a játékosok hullafáradtak. Cadu, Callum O'Dowda, vagy Cebrail Makreckis sokkal kevesebbet játszanak a bajnokságban, így az erőnlétük visszaesett, teljesen más a meccsfitnesz, mint amelyet edzésen lehet összeszedni. Dicséretet érdemelnek a teljesítményükért.

Volt, olyan, akinek a játéka különösen tetszett a 120 perc alatt?

Mindenki beleadott, amit tudott, elvégezve a feladatát. Jó volt látni a harcot.

Lelkileg és fizikailag is nagy csapás érte az ellenfelet. Lehet ez egy újabb fordulópont a bajnokságban is?

Nem tudom, remélem. Nálunk biztosan lesznek változások, mert ugye nincs más lehetőségünk.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője:

Ilyen fájdalmas végkimenetel mellett is tud pozitívumokat felsorolni?

Abszolút, hiszen tisztességesen helytálltunk, a magyar futballnak igazi reklámot szolgáltatott a szerdai, és a múlt vasárnapi mérkőzés is. Gólok, gyönyörű akciók, klasszis megoldások, és dráma a végén. Sajnos ebből nem mi jöttünk ki győztesen.

Fel tud idézni olyan pillanatot, amikor megnyerhették volna a mérkőzést?

A hosszabbítás első félidejében mi voltunk jobbak, fizikailag mi bírtuk jobban, Vitális klasszis ollózó mozdulata után gyönyörű védést mutatott be Dibusz Dénes. Ott volt a lesgól is, megrúghattuk volna a győztes gólt, ám végül tizenegyesek döntöttek, az pedig a hazai csapatnak kedvezett.

Rotálta a csapatát, de a kulcsemberek nagy része így is 60-120 percet játszott. Elég lesz ez a néhány nap regenerálódni?

Meglátjuk vasárnap. Muszáj lesz... Idegesen kezdtünk, főleg azok, akik régebben játszottak, vagy kevesebb lehetőséget kapnak. A korai gól végképp megfogta a csapatot, s bár fordítottunk, nagy kár a gyors egyenlítésért, mert elkerülhető lett volna. Sok jó teljesítményt láttam, rengeteg pozitívumot. Nincs olyan bő keretünk, mint a Ferencvárosnak, nekünk ezekkel a srácokat kell helyretennünk. Hiszek benne, hogy Debrecenben is magasszintű teljesítményt nyújtanak majd!