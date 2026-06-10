Gróf Dávid: Ez a fejezet lezárult, meglátjuk, merre visz az élet
Bár jól és megbízhatóan védett a Ferencvárosban Gróf Dávid az előző másfél idényben, a klub nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését. Tavaly februárban karrierje során harmadszor került a IX. kerületi csapathoz, az előző idényben húsz tétmérkőzésen védett – 12 NB I, hét Európa-liga és egy Magyar Kupa –, kiválóan helyettesítette a sérült Dibusz Dénest.
„Az utóbbi napokban pihentem a feleségemmel és a kislányommal, s bár feltöltődtem, kicsit rossz érzés volt úgy hazatérni, hogy jelenleg nincs csapatom – mondta lapunknak a 37 éves kapus. – Sajnálom, hogy véget ért ez a sztori, hiszen jól éreztem magam a Ferencvárosnál, s úgy gondolom, tudtam adni valamit a klubnak – januárban én lettem a hónap játékosa a Fradiban, valóban jól ment a védés. Több szép emléket is viszek magammal: sohasem feledem a hét Európa-liga-mérkőzést, például a Rangers elleni kettő-egyes hazai sikert a csoportban, vagy a Braga elleni kettő-nullás győzelmet a nyolcaddöntő első, pesti meccsén. Azt sem felejtem el, amikor a kislányom kísért be az Újpest elleni meccsre – de ez a fejezet lezárult, s hogy merre visz az élet, még nem tudom. Egyelőre édesapámmal készülök, szeretnék edzésben maradni, hogy bárhová is kerülök, jó állapotban kezdhessem el a munkát. Hogy ez itthon lesz-e vagy külföldön, jó kérdés, még semmi biztosat sem tudok mondani, mindenre nyitott vagyok.”
Gróf Dávid távozása után felvetődhet a kérdés, a Ferencváros szerződtet-e valakit a helyére, vagy a jelenlegi kerettel vág neki a következő idénynek. Mint ismert, a szakmai stáb Dibusz Dénesre, Varga Ádámra, Radnóti Dánielre és Szécsi Gergőre számíthat, igaz, Radnóti hónapok óta sérüléssel bajlódik. Információnk szerint az valószínűsíthető, hogy kapusposztra senki sem érkezik.
Gróf Dávid fiatal, mindössze 15 éves magyar kapusra hívta fel a figyelmet.
„Hét éve, 2019-ben ismerkedhettem meg Ambach Alexszal, ő kísért be a pályára az egyik bajnokin. Adtam neki egy kesztyűt, és megmaradt a kapcsolatunk. Jelenleg a spanyol ötödik ligás Benidormban szerepel, az egy évvel idősebbekkel készül, s hamarosan a La Ligában, vagyis az élvonalban szereplő Espanyolhoz utazik próbajátékra. Ha Spanyolországban vagyunk, rendre együtt is edzünk – Alex ott él a szüleivel –, próbálom segíteni, biztos vagyok benne, hogy szép jövő előtt áll, nagy tehetségnek tartom.”