Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Ez a fejezet lezárult, meglátjuk, merre visz az élet

CS. A.CS. A.
2026.06.10. 11:18
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Gróf Dávid sajnálja, hogy véget ért a harmadik időszaka az FTC-nél, de élményekkel gazdagodott (Fotó: Kovács Péter)
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FTC Gróf Dávid labdarúgás NB I Ferencváros
Gróf Dávid, a Ferencvárostól másfél év után távozó kapus lapunknak beszélt a felejthetetlen mérkőzésekről és a jövőjéről is – információnk szerint nem érkezik másik játékos a helyére a Ferencvároshoz.

Bár jól és megbízhatóan védett a Ferencvárosban Gróf Dávid az előző másfél idényben, a klub nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését. Tavaly februárban karrierje során harmadszor került a IX. kerületi csapathoz, az előző idényben húsz tétmérkőzésen védett – 12 NB I, hét Európa-liga és egy Magyar Kupa –, kiválóan helyettesítette a sérült Dibusz Dénest.

„Az utóbbi napokban pihentem a feleségemmel és a kislányommal, s bár feltöltődtem, kicsit rossz érzés volt úgy hazatérni, hogy jelenleg nincs csapatom – mondta lapunknak a 37 éves kapus. – Sajnálom, hogy véget ért ez a sztori, hiszen jól éreztem magam a Ferencvárosnál, s úgy gondolom, tudtam adni valamit a klubnak – januárban én lettem a hónap játékosa a Fradiban, valóban jól ment a védés. Több szép emléket is viszek magammal: sohasem feledem a hét Európa-liga-mérkőzést, például a Rangers elleni kettő-egyes hazai sikert a csoportban, vagy a Braga elleni kettő-nullás győzelmet a nyolcaddöntő első, pesti meccsén. Azt sem felejtem el, amikor a kislányom kísért be az Újpest elleni meccsre – de ez a fejezet lezárult, s hogy merre visz az élet, még nem tudom. Egyelőre édesapámmal készülök, szeretnék edzésben maradni, hogy bárhová is kerülök, jó állapotban kezdhessem el a munkát. Hogy ez itthon lesz-e vagy külföldön, jó kérdés, még semmi biztosat sem tudok mondani, mindenre nyitott vagyok.”

Gróf Dávid távozása után felvetődhet a kérdés, a Ferencváros szerződtet-e valakit a helyére, vagy a jelenlegi kerettel vág neki a következő idénynek. Mint ismert, a szakmai stáb Dibusz Dénesre, Varga Ádámra, Radnóti Dánielre és Szécsi Gergőre számíthat, igaz, Radnóti hónapok óta sérüléssel bajlódik. Információnk szerint az valószínűsíthető, hogy kapusposztra senki sem érkezik.

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Gróf Dávid távozik a Ferencvárostól – hivatalos

A 37 éves játékos kereken 50 mérkőzésen védte a zöld-fehérek kapuját.

Gróf Dávid fiatal, mindössze 15 éves magyar kapusra hívta fel a figyelmet.

„Hét éve, 2019-ben ismerkedhettem meg Ambach Alexszal, ő kísért be a pályára az egyik bajnokin. Adtam neki egy kesztyűt, és megmaradt a kapcsolatunk. Jelenleg a spanyol ötödik ligás Benidormban szerepel, az egy évvel idősebbekkel készül, s hamarosan a La Ligában, vagyis az élvonalban szereplő Espanyolhoz utazik próbajátékra. Ha Spanyolországban vagyunk, rendre együtt is edzünk – Alex ott él a szüleivel –, próbálom segíteni, biztos vagyok benne, hogy szép jövő előtt áll, nagy tehetségnek tartom.

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FTC Gróf Dávid labdarúgás NB I Ferencváros
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