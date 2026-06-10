Gróf Dávid: Ez a fejezet lezárult, meglátjuk, merre visz az élet

Bár jól és megbízhatóan védett a Ferencvárosban Gróf Dávid az előző másfél idényben, a klub nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését. Tavaly februárban karrierje során harmadszor került a IX. kerületi csapathoz, az előző idényben húsz tétmérkőzésen védett – 12 NB I, hét Európa-liga és egy Magyar Kupa –, kiválóan helyettesítette a sérült Dibusz Dénest.

„Az utóbbi napokban pihentem a feleségemmel és a kislányommal, s bár feltöltődtem, kicsit rossz érzés volt úgy hazatérni, hogy jelenleg nincs csapatom – mondta lapunknak a 37 éves kapus. – Sajnálom, hogy véget ért ez a sztori, hiszen jól éreztem magam a Ferencvárosnál, s úgy gondolom, tudtam adni valamit a klubnak – januárban én lettem a hónap játékosa a Fradiban, valóban jól ment a védés. Több szép emléket is viszek magammal: sohasem feledem a hét Európa-liga-mérkőzést, például a Rangers elleni kettő-egyes hazai sikert a csoportban, vagy a Braga elleni kettő-nullás győzelmet a nyolcaddöntő első, pesti meccsén. Azt sem felejtem el, amikor a kislányom kísért be az Újpest elleni meccsre – de ez a fejezet lezárult, s hogy merre visz az élet, még nem tudom. Egyelőre édesapámmal készülök, szeretnék edzésben maradni, hogy bárhová is kerülök, jó állapotban kezdhessem el a munkát. Hogy ez itthon lesz-e vagy külföldön, jó kérdés, még semmi biztosat sem tudok mondani, mindenre nyitott vagyok.”

Gróf Dávid távozása után felvetődhet a kérdés, a Ferencváros szerződtet-e valakit a helyére, vagy a jelenlegi kerettel vág neki a következő idénynek. Mint ismert, a szakmai stáb Dibusz Dénesre, Varga Ádámra, Radnóti Dánielre és Szécsi Gergőre számíthat, igaz, Radnóti hónapok óta sérüléssel bajlódik. Információnk szerint az valószínűsíthető, hogy kapusposztra senki sem érkezik.