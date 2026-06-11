Mesterhármas Linekertől, kultikus gól Gemmilltől, nagy vágta Robbentől – vb-videók

Kuriózum mellé kuriózum: az 1990-es vb tiszteletére kiadott jemeni bélyegen az '58-as brazil–angol…

1958: JEGYZŐKÖNYVEZIK A VB-TÖRTÉNELEM ELSŐ GÓL NÉLKÜLI MECCSÉT

A svédországi tornán olyasmi történt, ami időközben (sajnos) mindennapossá vált, ám az addigi öt befejezett világbajnokságon egyszer sem fordult elő: egy mérkőzés – nem is akármilyen résztvevőkkel: Brazília és Anglia válogatottja volt a pályán – gól nélkül ért véget. A futball változásáról, az önfeledt támadójáték idejének lejártáról szóló üzenet volt ez…

1958. június 11-e hozott persze gólokat is: a fehér mezes, címvédő NSZK például kétgólos hátrányból mentett pontot Csehszlovákia ellen – Hans Schäfer találatát csak a játékvezető látta egyértelműen szabályosnak, ellenben a négy évvel korábbi berni döntő hősének, Helmut Rahnnak az egyenlítéséhez semmi kétség sem férhetett. A csehszlovákok góljait Milan Dvorák és Zdenek Zikan szerezte. VIDEÓ ITT!

Az első meccsen mesterhármast elérő Just Fontaine újabb két gólja ellenére a franciák kikaptak a jugoszlávoktól, Mexikó pedig lezárt egy csúnya sorozatot.

A közép-amerikai ország válogatottja már túl volt három nullpontos vb-n, mind a kilenc addigi világbajnoki mérkőzését elveszítette, ám ezúttal, a walesiek elleni csoportmeccs 89. percében elért góllal megszerezte az első pontját. A 2009-ben elhunyt gólszerzőt, Jaime Belmontét onnantól fogva – a meccs helyszíne nyomán – az „El Héroe de Solna”, azaz Solna hőse néven emlegették.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Halmstad Argentína–Észak-Írország 3:1 Helsingborg NSZK–Csehszlovákia 2:2 Norrköping Paraguay–Skócia 3:2 Västeras Jugoszlávia–Franciaország 3:2 Solna Wales–Mexikó 1:1 Boras Szovjetunió–Ausztria 2:0 Göteborg Brazília–Anglia 0:0 VB 1958, SVÉDORSZÁG – JÚNIUS 11.

Szuvenír Allan Clarke-kal

1970: TOVÁBBJUTÁST ÉRŐ TIZENEGYESEK

Két fontos tizenegyesgól a csoportmérkőzések utolsó játéknapján: az egyiket Allan Clarke lőtte a csehszlovákoknak (VIDEÓ ITT!), és továbbjutást ért a címvédő Angliának, a másikat a mexikói Gustavo Pena vágta be, és ugyancsak továbblépést jelentett a szorgalmas vb-induló, ám a csoportjában korábban mindig megrekedő házigazda Mexikónak (VIDEÓ ITT!).

Az Európa-bajnok Olaszország nem erőltette meg magát az előzőleg Svédországtól is pontot raboló Izrael ellen, pontosan olyan eredményt ért el, amely a csoportja megnyeréséhez szükségeltetett.

Marokkó egy megpattanó lövéssel pontot mentett Bulgária ellen, és ezzel a döntetlennel mindkét csapat szereplése véget ért a világbajnokságon. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Mexikóváros Mexikó–Belgium 1–0 Toluca Olaszország–Izrael 0–0 Guadalajara Anglia–Csehszlovákia 1–0 León Bulgária–Marokkó 1–1 VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 11.

1978: TEÓFILO CUBILLAS BERÁMOLJA A TIZEDIK VB-GÓLJÁT IS

Teófilo Cubillas mesterhármasától volt hangos Argentína az első csoportkör utolsó játéknapján, még úgy is, hogy a perui támadó kétszer büntetőből púpozta ki az irániak hálóját. A nemzetközi futball porondjára az 1970-es vb-n berobbanó Cubillasnak ez volt a hetedik vb-meccse, haton gólt szerzett – összesen 10-et (ÍME, A TELJES GYŰJTEMÉNY VIDEÓN!). Igaz, a következő haton egyet sem… (A fehér mezesek első gólját José Velázquez fejelte, ezt követően indult a Cubillas-show.) VIDEÓ ITT!

Archie Gemmill két gólt lőtt a hollandok ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen, és a tizenegyest követő gyönyörű második (VIDEÓ ITT!) a folklór részévé vált Skóciában: született róla dal, balett, és egy pikáns jelenetben felbukkan a világsikert elért Trainspotting című filmben is – a három hollandot leültető jó öreg Gemmill papa nem kis döbbenetére. „Csúsztam lefelé a székemen, abban a reményben, hogy senki sem ismer fel… Meglehetősen zavarba ejtő pillanatok voltak” – idézte fel a filmmel való első találkozását a kiváló skót labdarúgó. A GÓL UTÓÉLETÉRŐL VIDEÓ ITT!

Amúgy a skót győzelem csupán szépségtapasz volt, a hollandok jobb gólkülönbségüknek köszönhetően továbbjutó helyen maradtak – Peru mögött. VIDEÓ ITT!

Archie Gemmill legendássá lett második gólja (Forrás: oldschoolpanini.com)

Kubala László szövetségi kapitány spanyol válogatottja Juan Manuel Asensi góljával legyűrte Svédországot (VIDEÓ ITT!), mégsem jutott tovább – a már páholyban lévő osztrákokat legyőző brazilok megelőzték. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Buenos Aires Spanyolország–Svédország 1–0 Mar del Plata Brazília–Ausztria 1–0 Córdoba Peru–Irán 4–1 Mendoza Skócia–Hollandia 3–2 VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 11.

1986: GARY LINEKER HIHETETLEN KALANDJAI AZ ÖT ÉS FELESEN

Az angol válogatott történetének második legjobb gólvágójaként visszavonuló (azóta a listán hátrább csúszó) Gary Lineker tíz alkalommal szerzett egynél több gólt a nemzeti csapatban – az 1986. június 11-i „csomagja” volt az egyik legfontosabb. Az addigi két mexikói fellépésén gólképtelen (!) Anglia ugyanis úgy futott neki a lengyelek elleni utolsó csoportmeccsnek, hogy nagy valószínűséggel a döntetlennel is kiesik.

Gary Lineker kapura lő (Fotó: AFP)

Nos, Lineker gyorsan elhárította a veszélyt: az Everton támadója a 8. és 36. perc között háromszor érkezett kiváló ütemben az öt és felesre – s Anglia fölényesen nyert. VIDEÓ ITT!

Ebből a bizonyos mexikói F-csoportból nagy meglepetésre Marokkó jutott tovább az első helyen, miután ugyanezen a napon, egy gyönyörű gólokat hozó mérkőzésen fájdalmas verésben részesítette a húsz év óta először vb-résztvevő Portugáliát. VIDEÓ ITT!

A házigazda Mexikó Fernando Quirarte éles szögből leadott lövésével legyőzte Irakot és csoportelső lett (VIDEÓ ITT!), míg a kvartett másik meccse mindkét csapat számára továbbjutást érő döntetlennel ért véget – a paraguayi Roberto Cabanas kétszer egyenlített a belgák ellen. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Mexikóváros Mexikó–Irak 1–0 Toluca Paraguay–Belgium 2–2 Guadalajara Marokkó–Portugália 3–1 Monterrey Anglia–Lengyelország 3–0 VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 11.

Claudio Jara sok évvel később (Forrás: diarioextra.com)

1990: EGY GÓLPASSZ, AMELY ELBŰVÖLTE A VILÁGOT

Costa Rica első alkalommal vehetett részt a világbajnokságon, és mindjárt a bemutatkozó mérkőzésén megmutatta, hogy bár majdnem szomszédja a magyarok által nyolc évvel korábban tönkrevert Salvadornak, futballban egészen más kategóriát képvisel.

A meccs 49. percében Claudio Jara sarokkal olyan gólpasszt tálalt fel a teljesen őrizetlen Juan Cayassónak, hogy a skótok talán még ma sem emésztették meg – de a közép-amerikaiak számára történelmi győzelemmel véget érő meccs végéig bizonyosan nem… VIDEÓ ITT!

A már emlegetett Gary Lineker életében ez a június 11. sem múlt el vb-gól nélkül, ám ezt a bebirkózott találatot Kevin Sheedy – akivel azon a tavaszon még egymás mellett játszottak az Evertonban – megválaszolta. Anglia tulajdonképpen jól járt, a két évvel korábbi Eb-nyitányon ugyanis kikapott Írországtól. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Genova Costa Rica–Skócia 1–0 Cagliari Anglia–Írország 1–1 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 11.

Az ORF Toni Polsterrel adta el a vb-selejtezők összefoglalóját

1998: TONI POLSTER, MARCELO SALAS ÉS CHRISTIAN VIERI ELSŐ VB-GÓLJA

Két döntetlennel kezdődtek meg a küzdelmek a franciaországi torna B-csoportjában, ám néhány nagyszerű futballista ott és akkor elhaladt egy-egy mérföldkő mellett – szóval megér a nap néhány mondatot és képsort.

Toni Polster, az osztrák válogatott akkor már 35. évében járó klasszisa például ezen a napon lőtte élete első vb-gólját, egyben az utolsó találatát a nemzeti csapatban (44 góllal évtizedekig tartotta a nemzeti rekordot) – bombája a kapuba és a játékidőbe (91. perc) is éppen csak belefért… Mellesleg nem sokkal korábban a kameruni Pierre Njanka igencsak szemrevaló góllal szerzett vezetést az övéinek. VIDEÓ ITT!

A 37 góllal sokáig chilei rekorder Marcelo Salas is „adásban volt”, élete első vb-meccsén mindjárt duplázott, és ugyancsak „első vb-meccs, első vb-gól” kombinációval jelentkezett az olasz Christian Vieri, míg honfitársa, Roberto Baggio már a harmadik vb-jén lőtt gólt – ezúttal büntetőből. VIDEÓ ITT!

A francia sportnapilap szomorúan állapítja meg: egy történet véget ért

2002: A CÍMVÉDŐ FRANCIÁK MEGDÖBBENTŐ ÉS DICSTELEN BÚCSÚJA

Az első két mérkőzésükön csupám egyetlen pontot szerző, Ázsiába címvédőként érkező franciák a nem teljesen egészséges Zinédine Zidane-t is bevetették a záró csoportmeccsen, de ez sem segített, simán kikaptak a dánoktól, és győzelem, valamint szerzett gól nélkül kiestek. Hogy meg ne feledkezzünk a dánok két „örök életű” gólszerzőjéről: Dennis Rommedahl és Jon Dahl Tomasson még a 2010-es világbajnokságon is kerettag volt! VIDEÓ ITT!

A dánok mellett a franciák első legyőzője, Szenegál is továbbjutott az A-csoportból, méghozzá egy elképesztő mérkőzésen: a versenyben maradásért küzdő Uruguay háromgólos hátrányból egyenlített, a végén meccslabdája is volt, de maradt az afrikaiaknak kedvező 3–3... VIDEÓ ITT!

Az E jelű négyesből Németország és a két döntetlen után az első győzelmét elkönyvelő Írország jutott tovább ugyanezen a napon.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Szuvon Szenegál–Uruguay 3–3 Incshon Dánia–Franciaország 2–0 Sizuoka Németország–Kamerun 2–0 Jokohama Írország–Szaúd-Arábia 3–0 VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 11.

2006: HAJSZÁLPONTOS HOLLAND KONTRA ROBBEN-GÓLLAL

Csupán egy gól született a 2006-os torna első napjaiban lejátszott Hollandia–Szerbia-Montenegró mérkőzésén, de az méltó volt a halálcsoporthoz: Arjen Robben kiváló labdát kapott Robin van Persie-től, és szinte begyalogolt vele a kapuba. Pontosabban beszáguldott. Robbennek ez volt az első vb-találata. VIDEÓ ITT!

Az első félidő egyik furcsa pillanatában Mark van Bommel, a hollandok erős embere kíméletlenül leütközte Markus Merk játékvezetőt. Szándékosan? Véletlenül? A képekből eldönthetetlen. Mindenesetre a kora egyik legjobb játékvezetőjeként számon tartott német fogorvos egy szerb akció épülése közben nagyon rossz helyen volt… Happy end: még a meccsen kibékültek.

Uraim, ez ki volt? Markus Merk a tettest keresi – az őt felöklelő Mark van Bommelt (Fotó: Reuters)

S ha már fentebb szó esett nemzeti gólrekorderekről, íme még egy: a portugálok Angola elleni egyetlen gólját szerző Pedro Pauleta ezen a napon fejezte be a gólgyártást hazája válogatottjában. 47-nél állt meg (hattal megelőzve a legendás Eusébiót) – a torna végjátékában bizony hiányzott a folytatás! Azóta az ő nemzeti csúcsa is megdőlt, bizonyos Cristiano Ronaldo ugrott elébe. VIDEÓ ITT!

A nap gólpárbaját Mexikó és Irán vívta – az ázsiaiak azt is demonstrálták, hogyan lehet tíz másodpercen belül két végzetesnek tűnő védelmi hibát elkövetni; a másodiknak lett is következménye. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Lipcse Hollandia–Szerbia-Montenegró 1–0 Nürnberg Mexikó–Irán 3–1 Köln Portugália–Angola 1–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 11.

2010: KE NAKO, AVAGY AFRIKA KÖSZÖNTI A FUTBALL-VB-T!

Korábban (ebben a sorrendben) már bemutatkozott Dél-Amerikában, Európában, Közép-Amerikában, Észak-Amerikában, Ázsiában, és ezen a napon végre Afrikába is megérkezett a világ legfényesebb futballünnepe: 2010. június 11-én lejátszották a fekete kontinens első világbajnoksága, a dél-afrikai 32-es döntő első mérkőzéseit. Nem mellesleg a világ ezen a napon megtanulta, mi az a vuvuzela, és milyen elviselhetetlen, ha a műanyag trombitából sokat fújnak egy időben...

Vuvuzelák a nyitómeccsen (Fotó: AFP)

A vuvuzela-zümmögéssel kísért nyitó mérkőzés első félidejét a házigazda dél-afrikaiak csapata, a Bafana Bafana elidegeskedte Mexikó ellen, de – főképp Itu Khune kapus jóvoltából – megúszta kapott gól nélkül, hogy aztán a második játékrész elején a muzsikáló nevű Siphiwe Tshabalala látványos lövésével váratlanul megszerezze a vezetést. Rafael Márquez a hajrában egyenlített, de összességében a dél-afrikai válogatott méltónak mutatkozott a torna jelmondatához: Ke Nako, azaz „Készen állunk” – nyomatékosították a fiúk. VIDEÓ ITT!

A nap későbbi mérkőzésének utolsó tíz percében a franciák emberelőnyben játszottak Uruguay ellen – Nicolás Lodeiro volt a torna első kiállított játékosa –, de nem tudtak élni a lehetőséggel. Ki gondolta volna, hogy ez lesz a „kékek" egyetlen pontja a tornán... VIDEÓ ITT!

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 24.: PORTUGÁLIA–GHÁNA 3–2. Több mint egy órán keresztül nem esett gól, utána viszont... Kezdődött azzal, hogy a 62. percben Cristiano Ronaldo kiharcolt egy tizenegyest, és amikor belőtte, a vb-történelem első olyan labdarúgója lett, aki öt különböző világbajnokságon szerzett gólt. Ezen a vb-n többször nem talált be a kapuba, karrierje össztermése nyolc maradt, azaz egyelőre nem érte utol a kilenccel nemzeti vb-rekorder, az összes vb-gólját 1966-ban rúgó-fejelő Eusébiót. De vissza a meccshez: André Ayew gyorsan egyenlített, azaz a portugál győzelemhez kellett Joao Félix és Rafael Leao gólja is. Valamint az, hogy Osman Bukari szépítése után, a legeslegutolsó pillanatban a szerencse elpártoljon a ghánaiaktól: Inaki Williams ravasz helyezkedéssel nagyon becsapta a figyelmetlen Diogo Costa kapust, ám miközben mögüle előbújva ellopta tőle a labdát, elcsúszott, és a visszaérő Rúben Dias szerelni tudta... A vb-történelem egyik legfifikásabb gólja lett volna! VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)