„Ez van, amikor elsül a bal láb” – Bohdan Melnik a Ferencváros elleni góljáról

A FORDULÓ BOLDOGSÁGA

A vesztett pontokat tekintve egyformán áll a bajnoki címért viaskodó két csapat, az ETO FC és a Ferencváros. Erről a kisvárdai Bohdan Melnik is tehet, aki az NB I 27. fordulójának záró mérkőzésén az egyenlítő gólt (1–1) szerezte, így a Fradi nem tudott lépés­előnybe kerülni a győriekkel szemben. Az ukrán mellett immár magyar állampolgárságú középpályás mindössze a harmadik kisvárdai futballista (Nemanja Obradovics és Jasmin Mesanovic után), aki hazai pályán az eddigi tíz, FTC ellen játszott meccsen betalált a fővárosiak kapujába. Ráadásul nem akármilyen mozdulattal, hanem olyannal, amelyet akár élete góljának is tekinthet.

„Remélem, életem gólját még ezután szerzem meg – mondta lapunknak mosolyogva a 217. NB I-es mérkőzésén szereplő, azon belül az élvonalban kisvárdai színekben 190. alkalommal fellépő, 12 góljából a 11.-et jelenlegi klubja játékosaként elérő 29 éves futballista. – Nyilván az eddigi legemlékezetesebb gólomat szereztem pályafutásom során, nem riadok vissza, ha a gyengébbnek tartott bal lábammal kell célba vennem a kaput, ráadásul most egészen jól eltaláltam a labdát. A Fradi ellen mindig különleges gólt szerezni, nagyobb az érdeklődés, most is tele volt a stadionunk. Azért is emlékezetes ez az este, mert a legnépszerűbb magyar csapatnak lőttem gólt.”

Ahogyan Révész Attila, a kisvárdaiak vezetőedzője fogalmazott a lefújás után, Melniknek kijárt már a gól, hiszen amióta új pozíciójában futballozik, szinte minden mérkőzésen volt lehetősége betalálni.

„Vártam már ezt a pillanatot, ez volt az első találatom az idényben – mondta erről lapunknak Melnik. – Kicsit bosszantott már, hogy nem voltam eddig eredményes, pedig amióta új szerepkörben, a szélsők között és az ék mögött futballozom, valóban elegendő lehetőségem nyílt rá. Talán nem is ez volt a legnagyobb helyzetem, de szerencsére jól sikerült a befejezés, nem úgy, mint az első félidőben, közvetlenül a Fradi gólja után. Nem rogytunk meg a vendégek vezetésétől, megérdemelten egyenlítettünk, sőt, a hátralévő időben előttünk adódott több esély a győztes gól megszerzésére. Nem lehetünk elégedetlenek az eredménnyel, a Kisvárdának eddig ritkán adatott meg, hogy pontot szerezzen a Ferencváros ellen, amely most is tele van minőségi játékossal és a nemzetközi porondon is bizonyított. Hat mérkőzés van még hátra a bajnokságból, szeretnénk szépen befejezni az idényt, bár a válogatottszünet után nehéz feladat vár ránk a mezőny talán legszebb futballját játszó Zalaegerszeg otthonában.”

Ott, ahol Bohdan Melnik karrierje egyetlen dupláját szerezte 2022. augusztus 21-én, és ahol a Kisvárda NB I-es meccsen még nem kapott ki…

A FORDULÓ LEGFIATALABB GÓLSZERZŐJE

Bíró Barnabás: Libabőrös lettem!

Megszerezte első gólját az NB I-ben Bíró Barnabás, az ETO FC védője. Első, jobblábas lövését még blokkolta a kazincbarcikai hátvéd, Rácz László, de visszakerült a labda a 21 éves játékoshoz, aki ballal húsz méterről gyönyörű mozdulattal kilőtte a bal felső sarkot.

Bíró Barnabás, a győriek védője szerint előfordulhat, hogy a Fradi elleni rangadó dönt majd a bajnoki aranyról (Fotó: Kovács Péter)

„Az első lövésemnél kicsit »magam alá« került a labda, így nem tudtam elég erőt beletenni, de szerencsére gyorsan visszakerült hozzám, és akkor már nem hibáztam – mondta lapunknak Bíró Barnabás. – Hozzá kell tennem, hogy az edzéseken és azon kívül is sokat gyakorlom a beadásokat és a lövéseket is ballal, vagyis a gyengébbik lábammal, biztos vagyok benne, ha nem így tennék, gyenge lövést eresztettem volna el, már-már testidegen, kicsit ügyetlen mozdulattal… De a sok munkának meglett a gyümölcse. Ráadásul az első gólomat szereztem az élvonalban, libabőrös lettem! Túlzás nélkül mondhatom, hogy ezután végig mosolyogtam a pályán. Fontos gól volt, hiszen azzal szereztünk vezetést, szerencsére Vitális Milán duplázott, és végül biztosan nyertünk. Hogy kit hívtam fel először a meccs után? A szüleimet és a barátnőmet, mindannyian gratuláltak, bár édesapám hozzátette, oké, hogy megvan az első gólom, de még bőven van mit csiszolni a játékomon… Persze igaza van, én is tudom, hogy mindig van hová fejlődni. Például a fejjátékom még messze nem az igazi, de sokat dolgozunk Lipták Zoltán pályaedzővel, hogy előrelépjek ebben is. Az első gólom után meg is hívtam hazafelé a társaságot, megálltunk egy benzinkúton, így már nincs elmaradásom.”

Miután a Ferencváros nem nyert Kisvárdán (1–1), a győriek előnye jelenleg három pont, igaz, a bajnokcsapat egy bajnokival kevesebbet játszott (a felcsútiak elleni bajnokit április 14-én pótolja).

„Hazafelé néztük a buszon a meccsüket, szerencsére jól alakult számunkra. Nagyon kiélezett a csata, de ha mind a hat hátralévő bajnokinkat megnyerjük, bajnokok leszünk! Benne van a pakliban, hogy a Fradi elleni lesz a döntő meccs, meglátjuk. Az biztos, hogy végig koncentrálni kell, s bár lehet, hogy a Ferencváros kerete mélyebb, mint a miénk, nekünk ezzel nem szabad foglalkoznunk. Nagyon egységes az öltözőnk, remek a hangulat, ez látszik is a pályán, küzdünk egymásért, e nélkül nem lehetnénk eredményesek. Bárhogyan is alakul az idényünk, büszke leszek a társaságra, de bízom benne, hogy ha már idáig versenyben maradtunk az aranyéremért, akkor meg is szerezzük!”

Bíró Barnabás tíz éve került az ETO-hoz, előtte a Mosonmagyaróvár melletti, körülbelül 3000 fős településen, Halásziban játszott.

„Érdekes, támadóként érkeztem Győrbe, azonban hamar hátrébb kerültem, és már régóta jobb oldali védőként futballozom, meg is szerettem ezt a posztot. Körülbelül ötévesen kezdtem futballozni, általános iskolásként az egyik focitornán fedeztek fel: az ETO-tól eljöttek a szüleimhez és azt mondták, érdemes lenne a klubban folytatnom. Így történt, onnan pedig szépen vettem a lépcsőfokokat. Apukám és anyukám mellett a három lány- és egy fiútestvérem is futballozott. Sőt, olyan is előfordult, hogy apukám a Halászi női csapatát edzette, az együttesben pedig édesanyám is játszott – érdekes lehetett… Örülök, hogy futballista lettem, jó helyen vagyok, és óriási lökést adna a karrieremnek, ha bajnokok lennénk. Ezért mindent meg is teszek: Cristiano Ronaldo a példaképem, hihetetlenül motiváló ember és sportoló, csodálatra méltó, hogy még ilyen karrierrel a háta mögött is hogy játszik.”

Vitális Milán (balra) és Claudiu Bumba is remekül játszott az ETO-ban a Kazincbarcika ellen (Fotó: Kovács Péter)

A labdarúgó ejtett néhány szót a babonájáról is: „Semmi extra, csupán annyi, hogy mindig a jobb cipőmet veszem fel először. Bár lehet, a Barcikának lőtt gólom után úgy tűnhet, hogy most kivételesen a balt húztam fel…”

Bíró Barnabás jelenleg az U21-es válogatottal készül, a csapat immáron Németh Antal szövetségi edzővel dolgozik együtt – az eddigi tréner, Szélesi Zoltán az Újpest FC kispadjára ült le. A korosztályos csapat csütörtökön 19.30-kor Izrael ellen játszik felkészülési meccset Felcsúton a Pancho Arénában, majd 31-én, jövő hét kedden Ukrajna ellen lép pályára Európa-bajnoki selejtezőn az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, a mérkőzés 16.30-kor kezdődik. A válogatott az eddigi négy Eb-összecsapásán három pontot szerzett, negyedik a csoportjában, s még négy találkozó vár rá.

A FORDULÓ GÓLJA

VITÁLIS MILÁN TALÁLATA A KAZINCBARCIKA ELLEN

A FORDULÓ CSAPATTELJESÍTMÉNYE

Szendrei Norbert: Örülünk, ha tetszik az embereknek a futballunk

Nagyszerű teljesítményt nyújtva győzte le a Zalaegerszeg az Újpestet 2–0-ra. A zalaiak a tőlük megszokott szemre is tetszetős játékot mutattak be, bár az első félidőben még nem szereztek gólt, a fordulást követően előbb Szendrei Norbert, majd José Calderón talált be.

„Mindkét félidő első öt-tíz percét leszámítva a mi akaratunk érvényesült, megérdemelt győzelmet arattunk – mondta lapunknak Szendrei Norbert, a ZTE 25 éves csapatkapitánya. – Sokszor játszottunk kiemelkedően az idényben, talán az Újpest taktikája kedvezett nekünk, jobban lehetett ellene futballozni, bár szerintem a Ferencváros elleni győzelmünk alkalmával ennél is jobb teljesítményt nyújtottunk. Tudjuk, ha a be­gyakorolt játékunkkal rukkolunk ki, szinte mindegy, mit csinál az ellenfél, nem tud mit kezdeni velünk. A gólom? Begyakorolt figura eredménye, nemrégiben a Debrecen ellen is hasonló szituációból találtunk be. Volt egy kis szerencsém is, éppen elém pattant a labda, így nem volt nehéz feladatom. Nem akartam nagyot rúgni, láttam, üres a hosszú oldal, közel álltam a kapuhoz, biztos voltam benne, ha eltalálom a sarkot, gól lesz. Ami pedig José Calderónét illeti, tudom, sokaknak tetszett a támadás és a befejezés, ez a stílusunk, bátran megcsináljuk a cselt és az utolsó passzt is. A látvány is fontos nekünk, örülünk, ha tetszik az embereknek a játékunk.”

Szendrei Norberttől (balra) nem tudták elvenni a labdát az újpestiek, és még gólt is lőtt nekik (Fotó: Szabó Miklós)

Habár Szendrei Norbert feladata nem elsősorban a góllövés, már kettőt szerzett az NB I-es idényben, elsősorban a mezőnymunkájával emelkedik ki a zalai csapatból. A Cube adatelemző rendszer szerint labdavezetésben és labdabirtoklásban kimagasló, s átlagon felüli a teljesítménye a légi párharcokban és a labdabiztosságban, valamint a fegyelmezettség is az erőssége.

„Talán minden tekintetben ez a legjobb idényem, de ez nem kizárólag az én érdemem. Érzem magamon a fejlődést, de nem hiszem, hogy a futballom sokat változott volna, inkább a Zalaegerszeg mostani stílusa kedvez nekem. Az előző években több poszton is szerepeltem, ami nehezebb volt, de most feltűnőbb a teljesítményem.”

Mivel a Debrecen döntetlent játszott Felcsúton, a ZTE három pontra megközelítette a harmadik helyen álló Lokit. A kék-fehérek nagyszerű formában várják a bajnoki hajrát (és a Honvéd elleni kupaelődöntőt), az előző 17 tétmeccsükön csak egyszer kaptak ki.

„Nem foglalkozunk a harmadik hellyel, egyelőre a Debrecen van ott. Ami a kupát illeti, nem lebecsülve a Honvédot, szerintem a három NB I-es csapat közül nyeri meg valamelyik a trófeát, s jó esély van arra is, hogy a negyedik helyezett is indulhat a nemzetközi kupában. Jelenleg mi vagyunk a negyedikek, de alakulhatnak úgy az események, hogy elérhető közelségbe kerül a bronzérem…”

A FORDULÓ BEMUTATKOZÁSA

Gyetván Márk: Ha esély kínálkozik a paksi kapuban, igyekszem megragadni

Emlékezetes naphoz érkezett pályafutásában Gyetván Márk: a paksiak 21 esztendős kapusának az MTK Budapest elleni 2–0-s bajnoki az első volt az NB I-ben. Hatévesen Egerben, a Plutó SE-ben kezdett futballozni, partnerszerződés keretében védett Mezőkövesden, majd az MTK akadémiájára került. Három év elteltével a Honvédhoz igazolt, az U16-os csapattól egészen az NB II-ig jutott, majd tavaly februárban szerződtette a Paks. Akkor úgy fogalmazott, szeretne minél előbb eljutni arra a szintre, hogy bemutatkozhasson az élvonalban – pénteken érkezett el a nagy nap.

Gyetván Márk magabiztos volt pályafutása első NB I-es meccsén, gólt sem kapott (Fotó: Török Attila)

„Nekem és a családomnak is különleges nap volt, örülök, hiszen bemutatkozhattam az első osztályban, ráadásul győztes mérkőzésen – mondta lapunk érdeklődésére Gyetván Márk. – Bognár György vezetőedző két nappal a találkozó előtt említette, gondolkodik azon, hogy az MTK ellen velem kezdődjön az összeállítás, aztán a csütörtöki edzésen vált biztossá, valóban én kezdek. Nem vagyok izgulós típus, úgy voltam vele, ha megkapom a lehetőséget, megpróbálok élni vele. Élveztem a meccset, alighanem ennek is volt köszönhető, hogy jöttek a védések. Hogy melyik volt közülük a legnehezebb? Az első félidő hajrájában talán szerencsém is volt, amikor Németh Hunor fejese közel jött hozzám, ezért inkább azt a lövést említeném, amikor a második játékrész elején megint ő próbálkozott közelről, a labda megpattant Vas Gáboron, akkor gyors reagálásra volt szükség. Böde Dániel góljánál már éreztem, meglesz a győzelem, az különösen boldoggá tesz, hogy a három pontot kapott gól nélkül szereztük meg. A lefújás után elsőnek a csapattársakkal és a kapusedzőmmel, Csernyánszki Norberttel pacsiztam, majd miután nyilatkoztam a televíziónak, még szerelésben odamentem a szüleimhez, a testvéremhez és a barátnőmhöz: a teljesítményem és a győzelem miatt is nagy volt a boldogság!”

A Paks a győzelemmel hét bajnokiból álló nyeretlenségi sorozatot zárt le, hat fordulóval a befejezés előtt az ötödik helyen áll a tabellán, minden esélye megvan, hogy a bajnokság felsőházában zárjon, ám a labdarúgók ennél érthetően többre vágynak.

„Jó, hogy győzelemmel mehettünk a bajnoki szünetre, legközelebb majd a Kazincbarcikát fogadjuk, akkor ugyanúgy nyerni akarunk, mint az idény többi meccsén – folytatta Gyetván Márk. – Négy pontra vagyunk a dobogótól, a hátrány nem ledolgozhatatlan, de az elsődleges célunk, hogy nemzetközi szereplést érő helyen végezzünk. Ehhez kellenek a győzelmek, ha esélyt kapok, igyekszem megragadni.”

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Március 20., péntek

MTK Budapest–Paksi FC 0–2

Március 21., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0

Március 22., vasárnap

Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3

Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 1–1

28. FORDULÓ

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)