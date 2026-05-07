Pénteki sportműsor: Esztergomba látogat a Győri Audi ETO, férfi röplabda Extraliga-döntő

MÁJUS 8., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ

21.00: Hull City–Millwall (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

33. FORDULÓ

20.45: Lens–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

20.45: Torino–Sassuolo

ROMÁN SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

17.00: UTA Arad–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

21.00: Levante–Osasuna (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ

19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza

19.50: Aramis SE–DEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Asztana (Tv: Sport1)

DARTS

13.00 és 19.00: European Tour, 1. nap, Graz (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

20.00: Truist Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI DIVÍZIÓ 1/A-S VB

12.30: Kazahsztán–Franciaország, Sosnowiec (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

9.00 és 14.00: elő- és középfutamok

KERÉKPÁR

Giro d'Italia országúti körverseny

12.30: 1. szakasz, Neszebar–Burgasz, 147 km (Tv: Eurosport1)

Női Vuelta a Espana

16.30: 6. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Mol Esztergom–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

20.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Csutora László

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: út a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe

12.00: Bajnokok – Velenszki Tamás kajakedzővel beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Karfiolfül

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Thury Gábor és Szabó Bence

15.00: A vasárnapi Honvéd–Vasas NB II-es rangadóval foglalkozunk, vendégünk Kabát Péter

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Thury Gábor

17.00: A 2004-es Porto–Monaco labdarúgó BL-döntőt idézzük fel

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Szombaton játsszák a Ferencváros–Zalaegerszeg labdarúgó Magyar Kupa-döntőt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a férfi kosárlabda NB I Szolnok–Paks elődöntőjének 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea. Közvetítés a női kézilabda NB I 23. fordulójából: Esztergom–Győr. Kommentátor: Erdei Márk

20.00: A hétvégén meccsdömping lesz a női és a férfi kézilabda NB I-ben

20.40: Szombaton jön a férfi vízilabda Eurokupában a BVSC elődöntőjének visszavágója

21.00: Interjú Érdi Mária világ- és Európa-bajnok vitorlásversenyzővel

21.30: Új elnököt választ a Magyar Judoszövetség – bemutatjuk a jelölteket

22.30: Sportvilág Szabó Szilviával