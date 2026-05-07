Pénteki sportműsor: Esztergomba látogat a Győri Audi ETO, férfi röplabda Extraliga-döntő
MÁJUS 8., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ
21.00: Hull City–Millwall (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ
20.45: Lens–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
20.45: Torino–Sassuolo
ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ
17.00: UTA Arad–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: Levante–Osasuna (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ
19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza
19.50: Aramis SE–DEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
CSELGÁNCS
14.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Asztana (Tv: Sport1)
DARTS
13.00 és 19.00: European Tour, 1. nap, Graz (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
20.00: Truist Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI DIVÍZIÓ 1/A-S VB
12.30: Kazahsztán–Franciaország, Sosnowiec (Tv: Sport2)
KAJAK-KENU
VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED
9.00 és 14.00: elő- és középfutamok
KERÉKPÁR
Giro d'Italia országúti körverseny
12.30: 1. szakasz, Neszebar–Burgasz, 147 km (Tv: Eurosport1)
Női Vuelta a Espana
16.30: 6. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Mol Esztergom–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
20.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Csutora László
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: út a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe
12.00: Bajnokok – Velenszki Tamás kajakedzővel beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Karfiolfül
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Thury Gábor és Szabó Bence
15.00: A vasárnapi Honvéd–Vasas NB II-es rangadóval foglalkozunk, vendégünk Kabát Péter
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Thury Gábor
17.00: A 2004-es Porto–Monaco labdarúgó BL-döntőt idézzük fel
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Szombaton játsszák a Ferencváros–Zalaegerszeg labdarúgó Magyar Kupa-döntőt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a férfi kosárlabda NB I Szolnok–Paks elődöntőjének 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea. Közvetítés a női kézilabda NB I 23. fordulójából: Esztergom–Győr. Kommentátor: Erdei Márk
20.00: A hétvégén meccsdömping lesz a női és a férfi kézilabda NB I-ben
20.40: Szombaton jön a férfi vízilabda Eurokupában a BVSC elődöntőjének visszavágója
21.00: Interjú Érdi Mária világ- és Európa-bajnok vitorlásversenyzővel
21.30: Új elnököt választ a Magyar Judoszövetség – bemutatjuk a jelölteket
22.30: Sportvilág Szabó Szilviával