Kétgólos hátrányból fordított a kiesés elől menekülő Levante
Az Osasuna 11 perc után két góllal vezetett, pedig csak egy kapura lövése volt addig. Ugyanis a 3. percben Jeremy Toljan becsúszva a saját kapujába talált be – öngól –, majd Ante Budimir kapufás góllal növelte a vendégelőnyt. Nem adta fel a Levante, és a félidő utolsó tíz percében egyenlített, ráadásul emberelőnybe is került. Víctor García egy szöglet után közelről helyezett a kapuba, aztán a lecsúszott beadásánál volt szerencséje, ugyanis Sergio Herrera alaposan elnézte az ívelést, így a labda a bal felső sarokba hullott. A 32. éves kapusnak nem ez volt élete meccse, ami idő előtt véget ért a számára, amikor a térfele közepén gólhelyzetet megakadályozva kezezett, amiért piros lapot kapott.
A második játékrészt végigtámadta a valenciai csapat, amelynek sokáig nem akart összejönni a gól, kimaradtak a helyzetei, egyszer még a kapufa is kisegítette a pamplonai együttest. A 90. percben tört meg a jég, Karl Etta Eyong csukafejessel nyerte meg a mérkőzést a Levanténak, amely a három pont megszerzése ellenére továbbra is a kiesőzónában található, viszont jelenleg csak egy pont a hátránya a Sevilla mögött. 3–2
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
34
29
1
4
88–29
+59
88
|2. Real Madrid
34
24
5
5
70–31
+39
77
|3. Villarreal
34
21
5
8
64–39
+25
68
|4. Atlético Madrid
34
19
6
9
58–36
+22
63
|5. Betis
34
13
14
7
52–41
+11
53
|6. Celta Vigo
34
12
11
11
48–44
+4
47
|7. Getafe
34
13
5
16
28–36
–8
44
|8. Athletic Bilbao
34
13
5
16
39–50
–11
44
|9. Real Sociedad
34
11
10
13
52–53
–1
43
|10. Osasuna
35
11
9
15
42–45
–3
42
|11. Rayo Vallecano
34
10
12
12
35–41
–6
42
|12. Valencia
34
10
9
15
37–50
–13
39
|13. Espanyol
34
10
9
15
37–51
–14
39
|14. Elche
34
9
11
14
45–53
–8
38
|15. Mallorca
34
10
8
16
42–51
–9
38
|16. Girona
34
9
11
14
36–51
–15
38
|17. Sevilla
34
10
7
17
41–55
–14
37
|18. Alavés
34
9
9
16
40–53
–13
36
|19. Levante
35
9
9
17
39–56
–17
36
|20. Oviedo
34
6
10
18
26–54
–28
28