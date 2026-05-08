Kétgólos hátrányból fordított a kiesés elől menekülő Levante

VARGA BALÁZS
2026.05.08. 23:08
Még messze nem nyugodhat meg a Levante, de fontos győzelmet aratott (Fotó: Getty Images)
Osasuna  Levante La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 35. fordulójának pénteki mérkőzésén a Levante kétgólos hátrányból fordítva győzte le hazai pályán a második félidőt tíz emberrel végigjátszó Osasunát.

Az Osasuna 11 perc után két góllal vezetett, pedig csak egy kapura lövése volt addig. Ugyanis a 3. percben Jeremy Toljan becsúszva a saját kapujába talált be – öngól –, majd Ante Budimir kapufás góllal növelte a vendégelőnyt. Nem adta fel a Levante, és a félidő utolsó tíz percében egyenlített, ráadásul emberelőnybe is került. Víctor García egy szöglet után közelről helyezett a kapuba, aztán a lecsúszott beadásánál volt szerencséje, ugyanis Sergio Herrera alaposan elnézte az ívelést, így a labda a bal felső sarokba hullott. A 32. éves kapusnak nem ez volt élete meccse, ami idő előtt véget ért a számára, amikor a térfele közepén gólhelyzetet megakadályozva kezezett, amiért piros lapot kapott.

A második játékrészt végigtámadta a valenciai csapat, amelynek sokáig nem akart összejönni a gól, kimaradtak a helyzetei, egyszer még a kapufa is kisegítette a pamplonai együttest. A 90. percben tört meg a jég, Karl Etta Eyong csukafejessel nyerte meg a mérkőzést a Levanténak, amely a három pont megszerzése ellenére továbbra is a kiesőzónában található, viszont jelenleg csak egy pont a hátránya a Sevilla mögött. 3–2

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

34

29

1

4

88–29

+59 

88 

  2. Real Madrid

34

24

5

5

70–31

+39 

77 

  3. Villarreal

34

21

5

8

64–39

+25 

68 

  4. Atlético Madrid

34

19

6

9

58–36

+22 

63 

  5. Betis

34

13

14

7

52–41

+11 

53 

  6. Celta Vigo

34

12

11

11

48–44

+4 

47 

  7. Getafe

34

13

5

16

28–36

–8 

44 

  8. Athletic Bilbao

34

13

5

16

39–50

–11 

44 

  9. Real Sociedad

34

11

10

13

52–53

–1 

43 

10. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

11. Rayo Vallecano

34

10

12

12

35–41

–6 

42 

12. Valencia

34

10

9

15

37–50

–13 

39 

13. Espanyol

34

10

9

15

37–51

–14 

39 

14. Elche

34

9

11

14

45–53

–8 

38 

15. Mallorca

34

10

8

16

42–51

–9 

38 

16. Girona

34

9

11

14

36–51

–15 

38 

17. Sevilla

34

10

7

17

41–55

–14 

37 

18. Alavés

34

9

9

16

40–53

–13 

36 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

34

6

10

18

26–54

–28 

28 

 

 

