Kétgólos hátrányból fordított a kiesés elől menekülő Levante

Az Osasuna 11 perc után két góllal vezetett, pedig csak egy kapura lövése volt addig. Ugyanis a 3. percben Jeremy Toljan becsúszva a saját kapujába talált be – öngól –, majd Ante Budimir kapufás góllal növelte a vendégelőnyt. Nem adta fel a Levante, és a félidő utolsó tíz percében egyenlített, ráadásul emberelőnybe is került. Víctor García egy szöglet után közelről helyezett a kapuba, aztán a lecsúszott beadásánál volt szerencséje, ugyanis Sergio Herrera alaposan elnézte az ívelést, így a labda a bal felső sarokba hullott. A 32. éves kapusnak nem ez volt élete meccse, ami idő előtt véget ért a számára, amikor a térfele közepén gólhelyzetet megakadályozva kezezett, amiért piros lapot kapott.

A második játékrészt végigtámadta a valenciai csapat, amelynek sokáig nem akart összejönni a gól, kimaradtak a helyzetei, egyszer még a kapufa is kisegítette a pamplonai együttest. A 90. percben tört meg a jég, Karl Etta Eyong csukafejessel nyerte meg a mérkőzést a Levanténak, amely a három pont megszerzése ellenére továbbra is a kiesőzónában található, viszont jelenleg csak egy pont a hátránya a Sevilla mögött. 3–2

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)

Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)