Nemzeti Sportrádió

Euroliga: továbbjutott a Fenerbahce, ötödik meccsre kényszerül a Panathinaikosz

T. Z.T. Z.
2026.05.08. 22:21
null
A Fenerbahce idegenbeli győzelemmel harcolta ki a továbbjutást (Fotó: Getty Images)
Címkék
kosárlabda férfi kosárlabda Euroliga Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének negyedik mérkőzésén a Fenerbahce kiharcolta a továbbjutást a Zalgiris Kaunas ellen, a Panathinaikosz viszont hazai pályán kikapott a Valenciától, így ötödik mérkőzésre kényszerül.

A Fenerbahce a rendes játékidőben még nem bírt a Zalgiris Kaunasszal, a hosszabbítást azonban az előzetesen is esélyes török csapat bírta jobban – így idegenben is megnyerte az összecsapást, és 3–1-es összesítéssel kiharcolta a továbbjutást. A Fenert a francia Sylvain Francisco 23 ponttal segítette a győzelemhez. 

A késő esti mérkőzés is nagyon izgalmasan alakult: a Valencia a meccs nagy részében vezetett a Panathinaikosz ellen, és bár a görögök a negyedik negyedig megközelítették ellenfelüket, végül nem tudták megnyerni a mérkőzést, amely a spanyolok 89–86-os győzelmével ért véget, így a negyedik meccs után összesítésben 2–2-re alakult az eredmény. A mindent eldöntő ötödik összecsapást május 12-én Valenciában rendezik. 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK
Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 90–94 (20–25, 22–22, 20–14, 18–19, 10–14) – hosszabbítás után
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Fenerbahce javára
Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 86–89 (15–26, 22–18, 19–16, 30–29)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2 

 

kosárlabda férfi kosárlabda Euroliga Euroliga
Legfrissebb hírek

Balogh Judit: A jó edzőnek folyamatosan meg kell tudnia újulni

Utánpótlássport
3 órája

Euroliga: idegenbeli győzelemmel a négyes döntőben a Real Madrid

Kosárlabda
2026.05.07. 22:18

Életben tartotta elődöntős reményeit a Valencia és a Kaunas is a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.05.06. 22:50

A hónap utánpótlásedzője: április jelöltjei

Utánpótlássport
2026.05.06. 09:00

A Hapoel az utolsó szalmaszálba kapaszkodva győzött a Real ellen

Kosárlabda
2026.05.05. 21:48

Kosár: éremért száll harcba a Szedeák az U21-es országos döntőben

Utánpótlássport
2026.05.05. 19:42

Férfi kosár Euroliga: másodszor is legyőzte a Hapoelt a Real Madrid

Kosárlabda
2026.05.01. 23:05

Férfi kosár Euroliga: a Fenerbahce, az Olympiakosz és a Panathinaikosz is egy sikerre a final fourtól

Kosárlabda
2026.04.30. 23:20
Ezek is érdekelhetik