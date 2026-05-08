Euroliga: továbbjutott a Fenerbahce, ötödik meccsre kényszerül a Panathinaikosz

A Fenerbahce a rendes játékidőben még nem bírt a Zalgiris Kaunasszal, a hosszabbítást azonban az előzetesen is esélyes török csapat bírta jobban – így idegenben is megnyerte az összecsapást, és 3–1-es összesítéssel kiharcolta a továbbjutást. A Fenert a francia Sylvain Francisco 23 ponttal segítette a győzelemhez.

A késő esti mérkőzés is nagyon izgalmasan alakult: a Valencia a meccs nagy részében vezetett a Panathinaikosz ellen, és bár a görögök a negyedik negyedig megközelítették ellenfelüket, végül nem tudták megnyerni a mérkőzést, amely a spanyolok 89–86-os győzelmével ért véget, így a negyedik meccs után összesítésben 2–2-re alakult az eredmény. A mindent eldöntő ötödik összecsapást május 12-én Valenciában rendezik.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK

Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 90–94 (20–25, 22–22, 20–14, 18–19, 10–14) – hosszabbítás után

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Fenerbahce javára

Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 86–89 (15–26, 22–18, 19–16, 30–29)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2