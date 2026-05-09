Az Audi F1-es bemutatóautóját láthatták az érdeklődők a Széchenyi István Egyetemen

Az idei világbajnokságon új csapatként az Audi Revolut F1 Team is ott van a rajtrácson. Az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem több évtizedes partnerségének köszönhetően a német istálló az intézmény Győri Innovációs Parkjában állította ki bemutatóautóját. A program részeként megtartott kerekasztal-beszélgetésen Nagy Dániel F1-es kommentátor az egyetem három egykori és jelenlegi hallgatóját kérdezte, akik mindannyian az istálló sikeréért dolgoznak. Szakonyi Anna, Szegletes Dávid és Matuska Máté mellett a Formula Studentben szereplő Arrabona Racing Team hallgatói csapat vezetője, Vojnits Gergely is megosztotta gondolatait a közönséggel.

A nap folyamán sokan voltak kíváncsiak az Audi Revolut F1 Team bemutatóautójára a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában. (Fotó: Adorján András)

Feszty Dániel, a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezetője, az Audi Hungaria járműfejlesztési részlegének menedzsmenttagja köszöntőjében történelmi pillanatnak nevezte az eseményt, mert – mint mondta – még Nyugat-Európában is rendkívül ritka, hogy egy Formula–1-es bemutatóautót egy campuson lehet megtekinteni.

„Az autósport az Audi génjeiben van, és ez igaz a Széchenyi-egyetemre is – fogalmazott. Példaként az Audi Hungaria nevét viselő járműmérnöki kart, a világ elitjéhez tartozó – az Audi által is támogatott – Arrabona Racing Team, SZEngine és SZEnergy hallgatói csapatokat, a 2025-ben elindított motorsportmérnök mesterszakot és a Hungaroring Autó-Motorsport Külső Tanszéket említette, megjegyezve, hogy az intézmény ma már Széchenyi Motorsport néven brandet és komplett ökoszisztémát működtet. – Világszinten is egyedülálló egy világmárka és egy egyetem ilyen szoros együttműködése, amelyből mindkét fél rengeteget profitál.”

Feszty Dániel, a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezetője, az Audi Hungaria járműfejlesztési részlegének menedzsmenttagja (Fotó: Adorján András)

A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott: Szakonyi Anna junior projektmenedzserként dolgozik a csapatnál, ahol az autó padlólemezéért felel, miközben hamarosan a Széchenyi-egyetem járműmérnöki alapképzésén szerez újabb diplomát. A hallgató a Formula Student-versenysorozatnak köszönhetően gyakornokként került a Formula–1 világába, és jelenleg az Audi Revolut F1 Team svájci gyárában járul hozzá az eredményes szerepléshez.

Matuska Máté útja ugyancsak a Széchenyi-egyetemről indult, majd az Audi Hungaria győri gyárában és az amerikai Pikes Peak hegyi versenyre járműveket készítő osztrák cégnél folytatódott, hogy végül az Audi Formula Racing GmbH munkatársaként ő is megérkezzen az F1-be. Az istállónál teljesítményszimulációval foglalkozik, az energiamenedzsment a fő területe, a versenyhétvégék során folyamatosan kapcsolatban van a csapattal és a pilótákkal.

Szegletes Dávid, az Audi F1 Project erőforrás-integrációs mérnöke szintén a győri egyetemen végzett, és tanulmányai alatt a SZEngine Team tagjaként került kapcsolatba a motorsporttal. Feladatainak jelentős része a következő generációs fejlesztésekről szól, de az éppen aktuális futamok is fontos szerepet játszanak az életében.

Vojnits Gergely, Matuska Máté, Szakonyi Anna, Szegletes Dávid és Nagy Dániel (Fotó: Adorján András)

Vojnits Gergely, az Arrabona Racing Team vezetője hallgatói oldalról világított rá a motorsport-karrier kezdeti lépéseire. Mint elmondta, csapatuk közel 70 fővel dolgozik a jobbnál jobb nemzetközi eredményekért. „Csapatvezetőként célom, hogy tagjaink a lehető legtöbb olyan lehetőséggel találkozzanak, amelyek révén tapasztalatokat szerezhetnek és bekerülhetnek a nemzetközi élvonalba tartozó istállókhoz” – szögezte le. Hallgatótársainak azt tanácsolta: csak olyannal foglalkozzanak, ami tényleg érdekli őket, mert a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek példáján is látszik, hogy a motorsport-karrierhez rengeteg munka és valódi elhivatottság szükséges.