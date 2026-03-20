Az MTK otthonában szakadt meg a Paks január vége óta tartó nyeretlenségi sorozata

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3522 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Szendrei Á. (32.), Böde (83.)
Visszavonul Németh Krisztián az idény végén. Az MTK Budapest 37 éves, 37-szeres válogatott, Európa-bajnoki nyolcaddöntős, U20-as világbajnoki bronzérmes támadója a Mandinernek adott interjújában kiemelte, nem szeretné még évekig elnyújtani a pályafutását úgy, hogy csak a cserepadról száll játékba. Ebben az évadban csak két Magyar Kupa-mérkőzésen, illetve az ETO FC elleni novemberi bajnokin (0–3) futballozott kezdőként. Pályája elején a magyar labdarúgás óriási ígérete volt, s talán nem futotta be azt a karrierívet, amit sokan reméltek tőle, de a Liverpool FC akadémiája után többek között megfordult a Blackpoolban, az AEK Athénban, az Olympiakosszal görög bajnok, a Columbus Crew-val pedig MLS-bajnok lett.
Klubcsapata péntek este a Paksot fogadta a Hidegkuti Nándor Stadionban az NB I-ben. Érdekesség, hogy előzőleg mindkét együttes január 24-én nyert, a fővárosiak 3–2-re Kisvárdán, míg a paksiak 2–1-re verték meg a Puskás Akadémiát Felcsúton. Erős őszi szezonja után az MTK visszacsúszott a még éppen bennmaradást érő 10. helyre, míg a Paksnak a dobogós – bajnoki? – ambíciói után a 27. fordulót megelőzően be kellett érnie a középmezőnybeli pozícióval.
Ennek megfelelően mindkét csapat nagyszerű hozzáállással veselkedett neki a találkozónak, jó iramban telt az első félidő első fele, még ha leginkább a mezőnyben zajlott is a csata. Szomorú adaléka a játékrésznek, hogy a hazaiak szlovén középpályását, Adrian Zeljkovicot ijesztő fejsérülése után hordágyon vitte le az orvosi stáb le a pályáról. A Paks támadójátékából az elmúlt hetekben az egyéni villanások hiányoztak leginkább, ezúttal viszont fifikás megoldások vezettek a találkozó első góljához: a 32. percben Balogh Balázs remekül futott el a bal oldalon, majd ívelt mértani pontossággal Papp Kristófhoz, aki szemfülesen felismerve a helyzetet mellel tette a labdát Szendrei Ákos elé, a fiatal támadó pedig két pattanás után jobbal a kapuba lőtte. A játékrész hosszabbításában a hazaiak is veszélyeztettek, Kerezsi Zalán ígéretes beadása után Németh Hunor fejelhetett közelről, de az első NB I-es meccsén védő Gyetván Márk bravúrosan védett.
A szünet után leginkább az MTK térfelén járt a labda, ám az 57. percben Vilius Armalas veszélyes elfutása után Németh Hunorhoz passzolt, akinek megpattanó lövését követően Gyetván Márk tolta nagyot nyújtózva az alapvonalon túlra a labdát. Az ifjú középpályás a szögletet is nagyszerűen kanyarította középre, Ilia Beriasvili ugrott a legmagasabbra középen, de veszélyesen lecsapódó fejese nyomán a kapu fölé szállt a labda. A fővárosiak becsülettel küzdöttek, ám a sérülése után a múlt héten visszatérő, 39 éves Böde Dániel eldöntötte a három pont sorsát a 83. percben, megszerezve idénybeli hatodik bajnoki gólját. Érdekesség, hogy előzőleg éppen az MTK ellen volt eredményes, a decemberi 3–1-es győzelem alkalmával kétszer is.
Mindkét csapat hétmeccses nyeretlenséggel vágott neki a pénteki bajnokinak, a dobogóra hajtó tolnaiak most lezárták rossz sorozatukat, a kék-fehéreké pedig folytatódott – és egyre nagyobb bajba kerülnek.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
26
14
8
4
50–27
+23
50
|2. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|3. Debreceni VSC
26
12
8
6
40–31
+9
44
|4. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|5. Zalaegerszegi TE
26
10
9
7
39–32
+7
39
|6. Kisvárda
26
11
5
10
32–39
–7
38
|7. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|8. Újpest FC
26
9
6
11
35–42
–7
33
|9. Nyíregyháza Spartacus
26
7
8
11
35–44
–9
29
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
26
5
10
11
33–44
–11
25
|12. Kazincbarcika
26
5
2
19
25–52
–27
17