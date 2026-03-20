Nemzeti Sportrádió

Az MTK otthonában szakadt meg a Paks január vége óta tartó nyeretlenségi sorozata

2026.03.20. 21:53
Január 24-e után nyert ismét bajnokit a Paks (Fotó: Török Attila)
Címkék
MTK NB I MTK Budapest Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 27. forduló
A labdarúgó NB I 27. fordulójában a Paks 2–0-ra nyert az MTK otthonában. Január vége óta várt mindkét csapat arra, hogy újra győzelmet szerezzen. Ez végül a vendégeknek jött össze, akik mindkét félidőben betaláltak.

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3522 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Szendrei Á. (32.), Böde (83.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Visszavonul Németh Krisztián az idény végén. Az MTK Budapest 37 éves, 37-szeres válogatott, Európa-bajnoki nyolcaddöntős, U20-as világbajnoki bronzérmes támadója a Mandinernek adott interjújában kiemelte, nem szeretné még évekig elnyújtani a pályafutását úgy, hogy csak a cserepadról száll játékba. Ebben az évadban csak két Magyar Kupa-mérkőzésen, illetve az ETO FC elleni novemberi bajnokin (0–3) futballozott kezdőként. Pályája elején a magyar labdarúgás óriási ígérete volt, s talán nem futotta be azt a karrierívet, amit sokan reméltek tőle, de a Liverpool FC akadémiája után többek között megfordult a Blackpoolban, az AEK Athénban, az Olympiakosszal görög bajnok, a Columbus Crew-val pedig MLS-bajnok lett.

Labdarúgó NB I
13 órája

Visszavonul Németh Krisztián 37-szeres válogatott labdarúgó

A döntés során voltak nehéz pillanatai, de jó szívvel hagyja abba, mert úgy érzi, nincs már több a karrierjében.

Klubcsapata péntek este a Paksot fogadta a Hidegkuti Nándor Stadionban az NB I-ben. Érdekesség, hogy előzőleg mindkét együttes január 24-én nyert, a fővárosiak 3–2-re Kisvárdán, míg a paksiak 2–1-re verték meg a Puskás Akadémiát Felcsúton. Erős őszi szezonja után az MTK visszacsúszott a még éppen bennmaradást érő 10. helyre, míg a Paksnak a dobogós – bajnoki? – ambíciói után a 27. fordulót megelőzően be kellett érnie a középmezőnybeli pozícióval.

Ennek megfelelően mindkét csapat nagyszerű hozzáállással veselkedett neki a találkozónak, jó iramban telt az első félidő első fele, még ha leginkább a mezőnyben zajlott is a csata. Szomorú adaléka a játékrésznek, hogy a hazaiak szlovén középpályását, Adrian Zeljkovicot ijesztő fejsérülése után hordágyon vitte le az orvosi stáb le a pályáról. A Paks támadójátékából az elmúlt hetekben az egyéni villanások hiányoztak leginkább, ezúttal viszont fifikás megoldások vezettek a találkozó első góljához: a 32. percben Balogh Balázs remekül futott el a bal oldalon, majd ívelt mértani pontossággal Papp Kristófhoz, aki szemfülesen felismerve a helyzetet mellel tette a labdát Szendrei Ákos elé, a fiatal támadó pedig két pattanás után jobbal a kapuba lőtte. A játékrész hosszabbításában a hazaiak is veszélyeztettek, Kerezsi Zalán ígéretes beadása után Németh Hunor fejelhetett közelről, de az első NB I-es meccsén védő Gyetván Márk bravúrosan védett.

A szünet után leginkább az MTK térfelén járt a labda, ám az 57. percben Vilius Armalas veszélyes elfutása után Németh Hunorhoz passzolt, akinek megpattanó lövését követően Gyetván Márk tolta nagyot nyújtózva az alapvonalon túlra a labdát. Az ifjú középpályás a szögletet is nagyszerűen kanyarította középre, Ilia Beriasvili ugrott a legmagasabbra középen, de veszélyesen lecsapódó fejese nyomán a kapu fölé szállt a labda. A fővárosiak becsülettel küzdöttek, ám a sérülése után a múlt héten visszatérő, 39 éves Böde Dániel eldöntötte a három pont sorsát a 83. percben, megszerezve idénybeli hatodik bajnoki gólját. Érdekesség, hogy előzőleg éppen az MTK ellen volt eredményes, a decemberi 3–1-es győzelem alkalmával kétszer is.

Mindkét csapat hétmeccses nyeretlenséggel vágott neki a pénteki bajnokinak, a dobogóra hajtó tolnaiak most lezárták rossz sorozatukat, a kék-fehéreké pedig folytatódott – és egyre nagyobb bajba kerülnek.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

26

14

8

4

50–27

+23 

50 

  2. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  3. Debreceni VSC

26

12

8

6

40–31

+9 

44 

  4. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  5. Zalaegerszegi TE

26

10

9

7

39–32

+7 

39 

  6. Kisvárda

26

11

5

10

32–39

–7 

38 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

26

9

6

11

35–42

–7 

33 

  9. Nyíregyháza Spartacus

26

7

8

11

35–44

–9 

29 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

26

5

10

11

33–44

–11 

25 

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27 

17 

 

 

MTK NB I MTK Budapest Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 27. forduló
Legfrissebb hírek

Ott lép pályára vasárnap az FTC, ahol még sosem vesztett NB I-es mérkőzést

Labdarúgó NB I
11 órája

Megvan, mikor játszik az FTC az ETO és a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I-ben

Labdarúgó NB I
12 órája

Visszavonul Németh Krisztián 37-szeres válogatott labdarúgó

Labdarúgó NB I
13 órája

Kata Mihály: Sikerélmény kell válogatott szünet előtt

Labdarúgó NB I
14 órája

Vas Gábor: Nagyon hosszú volt ez az öt hónap

Labdarúgó NB I
2026.03.19. 10:57

NB I: kiderült, hány meccset kell kihagynia Colley-nak és Várkonyinak

Labdarúgó NB I
2026.03.18. 18:35

Elfeledett élvonalbeli futballklubok, 3. rész: a Képes Sport újságírója is védte a Fekete Ördögök kapuját

Képes Sport
2026.03.18. 14:13

Zalaegerszegi klubrekordért igazolt Borges az MLS-be – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.03.17. 16:07
Ezek is érdekelhetik