Az MTK otthonában szakadt meg a Paks január vége óta tartó nyeretlenségi sorozata

Klubcsapata péntek este a Paksot fogadta a Hidegkuti Nándor Stadionban az NB I-ben. Érdekesség, hogy előzőleg mindkét együttes január 24-én nyert, a fővárosiak 3–2-re Kisvárdán, míg a paksiak 2–1-re verték meg a Puskás Akadémiát Felcsúton. Erős őszi szezonja után az MTK visszacsúszott a még éppen bennmaradást érő 10. helyre, míg a Paksnak a dobogós – bajnoki? – ambíciói után a 27. fordulót megelőzően be kellett érnie a középmezőnybeli pozícióval.

Ennek megfelelően mindkét csapat nagyszerű hozzáállással veselkedett neki a találkozónak, jó iramban telt az első félidő első fele, még ha leginkább a mezőnyben zajlott is a csata. Szomorú adaléka a játékrésznek, hogy a hazaiak szlovén középpályását, Adrian Zeljkovicot ijesztő fejsérülése után hordágyon vitte le az orvosi stáb le a pályáról. A Paks támadójátékából az elmúlt hetekben az egyéni villanások hiányoztak leginkább, ezúttal viszont fifikás megoldások vezettek a találkozó első góljához: a 32. percben Balogh Balázs remekül futott el a bal oldalon, majd ívelt mértani pontossággal Papp Kristófhoz, aki szemfülesen felismerve a helyzetet mellel tette a labdát Szendrei Ákos elé, a fiatal támadó pedig két pattanás után jobbal a kapuba lőtte. A játékrész hosszabbításában a hazaiak is veszélyeztettek, Kerezsi Zalán ígéretes beadása után Németh Hunor fejelhetett közelről, de az első NB I-es meccsén védő Gyetván Márk bravúrosan védett.

A szünet után leginkább az MTK térfelén járt a labda, ám az 57. percben Vilius Armalas veszélyes elfutása után Németh Hunorhoz passzolt, akinek megpattanó lövését követően Gyetván Márk tolta nagyot nyújtózva az alapvonalon túlra a labdát. Az ifjú középpályás a szögletet is nagyszerűen kanyarította középre, Ilia Beriasvili ugrott a legmagasabbra középen, de veszélyesen lecsapódó fejese nyomán a kapu fölé szállt a labda. A fővárosiak becsülettel küzdöttek, ám a sérülése után a múlt héten visszatérő, 39 éves Böde Dániel eldöntötte a három pont sorsát a 83. percben, megszerezve idénybeli hatodik bajnoki gólját. Érdekesség, hogy előzőleg éppen az MTK ellen volt eredményes, a decemberi 3–1-es győzelem alkalmával kétszer is.

Mindkét csapat hétmeccses nyeretlenséggel vágott neki a pénteki bajnokinak, a dobogóra hajtó tolnaiak most lezárták rossz sorozatukat, a kék-fehéreké pedig folytatódott – és egyre nagyobb bajba kerülnek.