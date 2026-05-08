Nemzeti Sportrádió

A Dortmund bebiztosította a második helyét

PATAKI GYULA
2026.05.08. 22:24
Serhou Guirassy (balra) a 42. percben egyenlített a Frankfurt ellen (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Frankfurt Dortmund
A Borussia Dortmund hazai pályán 3–2-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 33. fordulójában, így egy mérkőzéssel a vége előtt eldőlt, hogy a második helyen zár.

A Dortmund formája az elmúlt egy hónapban visszaesett, április 11. óta négy bajnokijából hármat elveszített, csak a Freiburgot tudta legyőzni. Niko Kovac csapata viszont abban a tudatban fogadta az Eintracht Frankfurtot, hogy egy győzelemmel már egy fordulóval a vége előtt bebiztosítja a második helyét.

Ám a vendégek hesseniek kezdtek jobban, pontosabban a Borussia-védelem összehozta nekik a vezetést: négy védő sem volt képes elvenni a labdát az exdortmundi Mahmoud Dahoudtól, aki Can Uzunhoz passzolt, a török válogatott labdarúgó pedig szépen tekert a bal sarokba.

Az első félidő hajrájában viszont megfordította a meccset a Dortmund: előbb Julian Ryerson beadását pörgette a jobb sarokba Serhou Guirassy, majd a ráadás első percében Maximilian Beier középre tett labdáját lőtte a bal sarokba Nico Schlotterbeck.

A 73. percben Samuele Inácio lőtte a hálóba Beier újabb beadását, bebiztosítva a Dortmund sikerét és második helyét, a néhány perccel korábban beállt Jonathan Burkardt csak szépíteni tudott. A Frankfurt, amely négy bajnokin csak egy pontot szerzett, így lecsúszhat a nemzetközi kupaszereplésről. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)
Szombat
15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Mönchengladbach
15.30: RB Leipzig–St. Pauli
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

32

26

5

1

116–35

+81 

83 

  2. Borussia Dortmund  

33

21

7

5

68–34

+34 

70 

  3. RB Leipzig  

32

19

5

8

63–42

+21 

62 

  4. Bayer Leverkusen

32

17

7

8

66–43

+23 

58 

  5. VfB Stuttgart

32

17

7

8

66–46

+20 

58 

  6. Hoffenheim

32

17

7

8

64–48

+16 

58 

  7. Freiburg

32

12

8

12

45–53

–8 

44 

  8. Eintracht Frankfurt

33

11

10

12

59–63

–4 

43 

  9. Augsburg

32

11

7

14

42–56

–14 

40 

10. Mainz

32

9

10

13

41–50

–9 

37 

11. Mönchengladbach

32

8

11

13

37–50

–13 

35 

12. Hamburg

32

8

10

14

36–51

–15 

34 

13. Union Berlin

32

8

9

15

37–57

–20 

33 

14. 1. FC Köln

32

7

11

14

47–55

–8 

32 

15. Werder Bremen

32

8

8

16

37–57

–20 

32 

16. Wolfsburg

32

6

8

18

42–67

–25 

26 

17. St. Pauli

32

6

8

18

27–55

–28 

26 

18. Heidenheim

32

5

8

19

38–69

–31 

23 

 

 

