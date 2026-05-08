A Dortmund bebiztosította a második helyét

A Dortmund formája az elmúlt egy hónapban visszaesett, április 11. óta négy bajnokijából hármat elveszített, csak a Freiburgot tudta legyőzni. Niko Kovac csapata viszont abban a tudatban fogadta az Eintracht Frankfurtot, hogy egy győzelemmel már egy fordulóval a vége előtt bebiztosítja a második helyét.

Ám a vendégek hesseniek kezdtek jobban, pontosabban a Borussia-védelem összehozta nekik a vezetést: négy védő sem volt képes elvenni a labdát az exdortmundi Mahmoud Dahoudtól, aki Can Uzunhoz passzolt, a török válogatott labdarúgó pedig szépen tekert a bal sarokba.

Az első félidő hajrájában viszont megfordította a meccset a Dortmund: előbb Julian Ryerson beadását pörgette a jobb sarokba Serhou Guirassy, majd a ráadás első percében Maximilian Beier középre tett labdáját lőtte a bal sarokba Nico Schlotterbeck.

A 73. percben Samuele Inácio lőtte a hálóba Beier újabb beadását, bebiztosítva a Dortmund sikerét és második helyét, a néhány perccel korábban beállt Jonathan Burkardt csak szépíteni tudott. A Frankfurt, amely négy bajnokin csak egy pontot szerzett, így lecsúszhat a nemzetközi kupaszereplésről. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)

Szombat

15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Werder Bremen

15.30: Augsburg–Mönchengladbach

15.30: RB Leipzig–St. Pauli

18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Union Berlin