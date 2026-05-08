A Dortmund bebiztosította a második helyét
A Dortmund formája az elmúlt egy hónapban visszaesett, április 11. óta négy bajnokijából hármat elveszített, csak a Freiburgot tudta legyőzni. Niko Kovac csapata viszont abban a tudatban fogadta az Eintracht Frankfurtot, hogy egy győzelemmel már egy fordulóval a vége előtt bebiztosítja a második helyét.
Ám a vendégek hesseniek kezdtek jobban, pontosabban a Borussia-védelem összehozta nekik a vezetést: négy védő sem volt képes elvenni a labdát az exdortmundi Mahmoud Dahoudtól, aki Can Uzunhoz passzolt, a török válogatott labdarúgó pedig szépen tekert a bal sarokba.
Az első félidő hajrájában viszont megfordította a meccset a Dortmund: előbb Julian Ryerson beadását pörgette a jobb sarokba Serhou Guirassy, majd a ráadás első percében Maximilian Beier középre tett labdáját lőtte a bal sarokba Nico Schlotterbeck.
A 73. percben Samuele Inácio lőtte a hálóba Beier újabb beadását, bebiztosítva a Dortmund sikerét és második helyét, a néhány perccel korábban beállt Jonathan Burkardt csak szépíteni tudott. A Frankfurt, amely négy bajnokin csak egy pontot szerzett, így lecsúszhat a nemzetközi kupaszereplésről. 3–2
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)
Szombat
15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Mönchengladbach
15.30: RB Leipzig–St. Pauli
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
32
26
5
1
116–35
+81
83
|2. Borussia Dortmund
33
21
7
5
68–34
+34
70
|3. RB Leipzig
32
19
5
8
63–42
+21
62
|4. Bayer Leverkusen
32
17
7
8
66–43
+23
58
|5. VfB Stuttgart
32
17
7
8
66–46
+20
58
|6. Hoffenheim
32
17
7
8
64–48
+16
58
|7. Freiburg
32
12
8
12
45–53
–8
44
|8. Eintracht Frankfurt
33
11
10
12
59–63
–4
43
|9. Augsburg
32
11
7
14
42–56
–14
40
|10. Mainz
32
9
10
13
41–50
–9
37
|11. Mönchengladbach
32
8
11
13
37–50
–13
35
|12. Hamburg
32
8
10
14
36–51
–15
34
|13. Union Berlin
32
8
9
15
37–57
–20
33
|14. 1. FC Köln
32
7
11
14
47–55
–8
32
|15. Werder Bremen
32
8
8
16
37–57
–20
32
|16. Wolfsburg
32
6
8
18
42–67
–25
26
|17. St. Pauli
32
6
8
18
27–55
–28
26
|18. Heidenheim
32
5
8
19
38–69
–31
23