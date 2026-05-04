Megvan, mikor dől el a bajnoki cím és dobogó sorsa az NB I-ben
Mint ismeretes, a fordulót a szombati MK-döntő miatt a következő hét végén rendezik. A bajnoki cím sorsáról döntő Kisvárda–ETO FC, illetve Ferencváros–ZTE FC meccset, valamint a bronzérem szempontjából kulcsfontosságú DVSC–Újpest, illetve DVTK–Paks meccset egy időben, május 16-án, szombaton 17.15-kor rendezik.
A bajnoki versenyben az ETO FC egypontos előnyben van a Ferencvárossal szemben, míg a bronzérmet a Paks, a DVSC és a ZTE is megszerezheti.
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21