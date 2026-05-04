Megvan, mikor dől el a bajnoki cím és dobogó sorsa az NB I-ben

M. B.
2026.05.04. 14:06
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos honlapján tette közzé a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának menetrendjét.

Mint ismeretes, a fordulót a szombati MK-döntő miatt a következő hét végén rendezik. A bajnoki cím sorsáról döntő Kisvárda–ETO FC, illetve Ferencváros–ZTE FC meccset, valamint a bronzérem szempontjából kulcsfontosságú DVSC–Újpest, illetve DVTK–Paks meccset egy időben, május 16-án, szombaton 17.15-kor rendezik.  

A bajnoki versenyben az ETO FC egypontos előnyben van a Ferencvárossal szemben, míg a bronzérmet a Paks, a DVSC és a ZTE is megszerezheti. 

33. FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 

az nb i állása

 

 

