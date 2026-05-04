Megvan, mikor dől el a bajnoki cím és dobogó sorsa az NB I-ben

Mint ismeretes, a fordulót a szombati MK-döntő miatt a következő hét végén rendezik. A bajnoki cím sorsáról döntő Kisvárda–ETO FC, illetve Ferencváros–ZTE FC meccset, valamint a bronzérem szempontjából kulcsfontosságú DVSC–Újpest, illetve DVTK–Paks meccset egy időben, május 16-án, szombaton 17.15-kor rendezik.

A bajnoki versenyben az ETO FC egypontos előnyben van a Ferencvárossal szemben, míg a bronzérmet a Paks, a DVSC és a ZTE is megszerezheti.

33. FORDULÓ

Május 15., péntek

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)