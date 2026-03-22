Kovacevic bombagólja ellenére csak egy pontot szerzett az FTC Kisvárdán

LADBARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC 1–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3150 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Melnik (63.), ill. F. Kovacevic (15.)
Amikor megérkezett a Ferencváros a kisvárdai Várkerti Stadionba, a zöld-fehérek reménykedhettek abban, hogy még vasárnap este megelőzhetik fő riválisukat, az ETO FC-t a tabellán, hiszen a győriek 1–1-re álltak a Kazincbarcika vendégeként (emlékezhetünk rá, éppen három hete a Fradi a kínok kínját élte át a sereghajtó ellen, mire a hosszabbításból elért góllal, hátrányból kicsikarta a győzelmet). Végül az ETO is 0–1-ről nyerte meg a Miskolcon játszott meccset 3–1-re, így vasárnap semmi esetre sem fordulhatott elő, hogy előzni tudjon az egy meccsel kevesebbet játszó FTC.
Motivációnak így sem volt híján a szerda óta már csak a magyar sorozatokra koncentráló Ferencvárosnál, ahogy Kisvárdán sem, hiszen a legnépszerűbb honi csapat elleni siker mindig visszhangos. Fél perc elteltével máris a vendégek kerültek helyzetbe, Bamidele Yusuf indult meg a bal oldalon, de kisodródott, a középre adott labdáját pedig blokkolta Nikola Radmanovac. Támadásban maradt a Fradi, labdabirtoklási fölényben futballozott, és addig-addig járatta a labdát, míg Franko Kovacevicet helyzetbe nem hozták, és a horvát támadó nagyszerűen kivitelezett lövéssel küldte a labdát a bal felső sarokba.
Negyedóra sem kellett tehát a fővárosiak vezető góljához, ami az esélyesebb csapatok esetében általában görcsoldóként hat, de a jelek szerint a Kisvárda is bátorságot kapott ettől, a gól után ugyanis Bohdan Melnik átszlalomozott a védelmen, lövésébe azonban Toon Raemaekers belelépett. Eseményt jelentett, hogy Osváth Attila és Branimir Cipetic is hasonló szabálytalanságért kapott sárga lapot, ami azért volt érdekes a folytatásra nézve, mert a két játékos „párban” játszott az oldalvonal mentén, igaz, csak addig, amíg utóbbit a szünetben le nem cserélték.
Őrizte előnyét a Ferencváros, amelynek hívei egy szöglet utáni kavarodás után izgulhattak, az első félidőt pedig Kristoffer Zachariassen fejese zárta le, s akkor Martin Chlumecky mentett nagyot.
Novothny Soma beállításától remélhették a támadójáték feljavulását kisvárdai oldalon, és többet is tartózkodott az ellenfél térfelén a házigazda, mint addig. Az a szikra azonban nem akart kipattanni, amitől tüzesebb lett volna a mérkőzés. Egészen addig, míg az 57. percben fel nem jegyezhettük az első, kaput eltaláló kisvárdai lövést, amely Nikola Radmanovac nevéhez fűződött – a szerb védő szöglet utáni emelésénél Dibusz Dénes bravúrral védett. Négy perc múlva Marko Matanovics is próbára tette az FTC kapusát, de nem az ő próbálkozása jelentette a megoldhatatlan feladatot, hanem Bohdan Melniké, aki bevarrta a labdát a jobb felsőbe, miután mellel maga elé tette.
Ha a mutatott játék nem is szerzett nagy élményt, a két gól feltétlenül. Az egyenlítés után a Ferencváros ment előre, de a Kisvárda járt közelebb a vezető gól megszerzéséhez: előbb Marko Matanovics fejelt a kapu torkából fölé (igaz, kicsit magas volt neki a beadás), majd a röviden hazafejelt labdára Bíró Bence csapott le úgy, hogy már csak Dibusz Dénessel állt szemben, de a kapus védeni tudta a ziccerből leadott lövést.
Mindkét oldalon a cserék bevetésétől várták a döntést az edzők, Révész Attila újoncot avatott a húszéves nigériai Teslim Balogun személyében. A Robbie Keane által bevetett Elton Acolatse távoli lövését védte Popovics Ilija, így egyre közelebb került a pontszerzéshez a Kisvárda. Nos, nem is változott az eredmény, aminek a kisvárdaiak mellett Győrben örültek igazán. 1–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC Győr
27
15
8
4
53–28
+25
53
|2. Ferencvárosi TC
26
15
5
6
50–28
+22
50
|3. Debreceni VSC
27
12
9
6
41–32
+9
45
|4. Zalaegerszegi TE
27
11
9
7
41–32
+9
42
|5. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|6. Kisvárda
27
11
6
10
33–40
–7
39
|7. Puskás Akadémia
26
10
6
10
32–32
0
36
|8. Újpest FC
27
9
6
12
35–44
–9
33
|9. Nyíregyháza Spartacus
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
27
5
2
20
26–55
–29
17