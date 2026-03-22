Kovacevic bombagólja ellenére csak egy pontot szerzett az FTC Kisvárdán

LADBARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC 1–1 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 3150 néző. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Melnik (63.), ill. F. Kovacevic (15.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Amikor megérkezett a Ferencváros a kisvárdai Várkerti Stadionba, a zöld-fehérek reménykedhettek abban, hogy még vasárnap este megelőzhetik fő riválisukat, az ETO FC-t a tabellán, hiszen a győriek 1–1-re álltak a Kazincbarcika vendégeként (emlékezhetünk rá, éppen három hete a Fradi a kínok kínját élte át a sereghajtó ellen, mire a hosszabbításból elért góllal, hátrányból kicsikarta a győzelmet). Végül az ETO is 0–1-ről nyerte meg a Miskolcon játszott meccset 3–1-re, így vasárnap semmi esetre sem fordulhatott elő, hogy előzni tudjon az egy meccsel kevesebbet játszó FTC.

Motivációnak így sem volt híján a szerda óta már csak a magyar sorozatokra koncentráló Ferencvárosnál, ahogy Kisvárdán sem, hiszen a legnépszerűbb honi csapat elleni siker mindig visszhangos. Fél perc elteltével máris a vendégek kerültek helyzetbe, Bamidele Yusuf indult meg a bal oldalon, de kisodródott, a középre adott labdáját pedig blokkolta Nikola Radmanovac. Támadásban maradt a Fradi, labdabirtoklási fölényben futballozott, és addig-addig járatta a labdát, míg Franko Kovacevicet helyzetbe nem hozták, és a horvát támadó nagyszerűen kivitelezett lövéssel küldte a labdát a bal felső sarokba.

Negyedóra sem kellett tehát a fővárosiak vezető góljához, ami az esélyesebb csapatok esetében általában görcsoldóként hat, de a jelek szerint a Kisvárda is bátorságot kapott ettől, a gól után ugyanis Bohdan Melnik átszlalomozott a védelmen, lövésébe azonban Toon Raemaekers belelépett. Eseményt jelentett, hogy Osváth Attila és Branimir Cipetic is hasonló szabálytalanságért kapott sárga lapot, ami azért volt érdekes a folytatásra nézve, mert a két játékos „párban” játszott az oldalvonal mentén, igaz, csak addig, amíg utóbbit a szünetben le nem cserélték.

Őrizte előnyét a Ferencváros, amelynek hívei egy szöglet utáni kavarodás után izgulhattak, az első félidőt pedig Kristoffer Zachariassen fejese zárta le, s akkor Martin Chlumecky mentett nagyot.

Novothny Soma beállításától remélhették a támadójáték feljavulását kisvárdai oldalon, és többet is tartózkodott az ellenfél térfelén a házigazda, mint addig. Az a szikra azonban nem akart kipattanni, amitől tüzesebb lett volna a mérkőzés. Egészen addig, míg az 57. percben fel nem jegyezhettük az első, kaput eltaláló kisvárdai lövést, amely Nikola Radmanovac nevéhez fűződött – a szerb védő szöglet utáni emelésénél Dibusz Dénes bravúrral védett. Négy perc múlva Marko Matanovics is próbára tette az FTC kapusát, de nem az ő próbálkozása jelentette a megoldhatatlan feladatot, hanem Bohdan Melniké, aki bevarrta a labdát a jobb felsőbe, miután mellel maga elé tette.

Ha a mutatott játék nem is szerzett nagy élményt, a két gól feltétlenül. Az egyenlítés után a Ferencváros ment előre, de a Kisvárda járt közelebb a vezető gól megszerzéséhez: előbb Marko Matanovics fejelt a kapu torkából fölé (igaz, kicsit magas volt neki a beadás), majd a röviden hazafejelt labdára Bíró Bence csapott le úgy, hogy már csak Dibusz Dénessel állt szemben, de a kapus védeni tudta a ziccerből leadott lövést.

Mindkét oldalon a cserék bevetésétől várták a döntést az edzők, Révész Attila újoncot avatott a húszéves nigériai Teslim Balogun személyében. A Robbie Keane által bevetett Elton Acolatse távoli lövését védte Popovics Ilija, így egyre közelebb került a pontszerzéshez a Kisvárda. Nos, nem is változott az eredmény, aminek a kisvárdaiak mellett Győrben örültek igazán. 1–1

