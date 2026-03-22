Kisvárda–FTC 1–1, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Kovacevic bombagólja ellenére csak egy pontot szerzett az FTC Kisvárdán

2026.03.22. 21:07
Kovacevic lövésével szerzett vezetést a Ferencváros (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 27. fordulójában a Ferencváros 1–1-es döntetlen játszott a Kisvárda otthonában. A zöld-fehérek a 15. percben Kovacevic jól eltalált lövésével szerezték meg a vezetést, de a három pontot nem tudták bezsebelni. A második félidőben a hazaiak ugyancsak szép góllal egyenlítettek, és megérdemelten szerezték meg az egyik pontot.

 

LADBARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC 1–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3150 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Melnik (63.), ill. F. Kovacevic (15.)

Amikor megérkezett a Ferencváros a kisvárdai Várkerti Stadionba, a zöld-fehérek reménykedhettek abban, hogy még vasárnap este megelőzhetik fő riválisukat, az ETO FC-t a tabellán, hiszen a győriek 1–1-re álltak a Kazincbarcika vendégeként (emlékezhetünk rá, éppen három hete a Fradi a kínok kínját élte át a sereghajtó ellen, mire a hosszabbításból elért góllal, hátrányból kicsikarta a győzelmet). Végül az ETO is 0–1-ről nyerte meg a Miskolcon játszott meccset 3–1-re, így vasárnap semmi esetre sem fordulhatott elő, hogy előzni tudjon az egy meccsel kevesebbet játszó FTC.

Motivációnak így sem volt híján a szerda óta már csak a magyar sorozatokra koncentráló Ferencvárosnál, ahogy Kisvárdán sem, hiszen a legnépszerűbb honi csapat elleni siker mindig visszhangos. Fél perc elteltével máris a vendégek kerültek helyzetbe, Bamidele Yusuf indult meg a bal oldalon, de kisodródott, a középre adott labdáját pedig blokkolta Nikola Radmanovac. Támadásban maradt a Fradi, labdabirtoklási fölényben futballozott, és addig-addig járatta a labdát, míg Franko Kovacevicet helyzetbe nem hozták, és a horvát támadó nagyszerűen kivitelezett lövéssel küldte a labdát a bal felső sarokba.

Negyedóra sem kellett tehát a fővárosiak vezető góljához, ami az esélyesebb csapatok esetében általában görcsoldóként hat, de a jelek szerint a Kisvárda is bátorságot kapott ettől, a gól után ugyanis Bohdan Melnik átszlalomozott a védelmen, lövésébe azonban Toon Raemaekers belelépett. Eseményt jelentett, hogy Osváth Attila és Branimir Cipetic is hasonló szabálytalanságért kapott sárga lapot, ami azért volt érdekes a folytatásra nézve, mert a két játékos „párban” játszott az oldalvonal mentén, igaz, csak addig, amíg utóbbit a szünetben le nem cserélték.

Őrizte előnyét a Ferencváros, amelynek hívei egy szöglet utáni kavarodás után izgulhattak, az első félidőt pedig Kristoffer Zachariassen fejese zárta le, s akkor Martin Chlumecky mentett nagyot.

Novothny Soma beállításától remélhették a támadójáték feljavulását kisvárdai oldalon, és többet is tartózkodott az ellenfél térfelén a házigazda, mint addig. Az a szikra azonban nem akart kipattanni, amitől tüzesebb lett volna a mérkőzés. Egészen addig, míg az 57. percben fel nem jegyezhettük az első, kaput eltaláló kisvárdai lövést, amely Nikola Radmanovac nevéhez fűződött – a szerb védő szöglet utáni emelésénél Dibusz Dénes bravúrral védett. Négy perc múlva Marko Matanovics is próbára tette az FTC kapusát, de nem az ő próbálkozása jelentette a megoldhatatlan feladatot, hanem Bohdan Melniké, aki  bevarrta a labdát a jobb felsőbe, miután mellel maga elé tette.

Ha a mutatott játék nem is szerzett nagy élményt, a két gól feltétlenül. Az egyenlítés után a Ferencváros ment előre, de a Kisvárda járt közelebb a vezető gól megszerzéséhez: előbb Marko Matanovics fejelt a kapu torkából fölé (igaz, kicsit magas volt neki a beadás), majd a röviden hazafejelt labdára Bíró Bence csapott le úgy, hogy már csak Dibusz Dénessel állt szemben, de a kapus védeni tudta a ziccerből leadott lövést.

Mindkét oldalon a cserék bevetésétől várták a döntést az edzők, Révész Attila újoncot avatott a húszéves nigériai Teslim Balogun személyében. A Robbie Keane által bevetett Elton Acolatse távoli lövését védte Popovics Ilija, így egyre közelebb került a pontszerzéshez a Kisvárda. Nos, nem is változott az eredmény, aminek a kisvárdaiak mellett Győrben örültek igazán. 1–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. ETO FC Győr

27

15

8

4

53–28

+25 

53 

2. Ferencvárosi TC

26

15

5

6

50–28

+22 

50 

3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

6. Kisvárda

27

11

6

10

33–40

–7 

39 

7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

9. Nyíregyháza Spartacus

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

27

5

2

20

26–55

–29 

17 

 

 

FTC NB I labdarúgó NB I Fradi Kisvárda Master Good Kisvárda NB I 27. forduló Ferencváros Ferencvárosi TC
