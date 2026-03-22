Két vereség után döntetlent játszott a Debrecennel a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA–DEBRECENI VSC 1–1 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1600 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Lukács (30.), ill. Bárány (24. – 11-esből)
Tagadhatatlan, Felcsúton nincsenek jó emlékek a DVSC augusztusi vendégjátékáról. A Puskás Akadémia két hazai győzelemmel kezdte az idényt (2–1 a Kazincbarcika, 3–2 a Nyíregyháza ellen), és bár utána pont nélkül maradt Kisvárdán (2–1-es vereség), a 4. fordulóban 2–1-re győzött a Ferencváros vendégeként, és 9 ponttal listavezetőként várta a Debrecen elleni hazai találkozót. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt még úgy nézett ki, pontosztozkodással zárul a rangadó, ám Szűcs Tamás megpattanó lövésével vezetést szerzett a Loki, majd utána Vjacseszlav Kulbacsuk is gólt fejelt, a Debrecen 3–1-re győzött. A vereség rossz sorozat kezdetét jelentette a Puskás Akadémiánál, a következő négy mérkőzés csak két pontot hozott, a DVSC ugyanakkor emelkedő pályára került, és márciusban úgy érkezett a Pancho Arénába, hogy a tabellán 3. helyezettként várta a meccset. Bármennyire hihetetlen, a Puskás Akadémia házigazdaként az első pontját, pontjait szerette volna megszerezni a tavasszal, mivel a Pakstól (1–2), a ZTE-től (0–1) és a Nyíregyházától (1–2) is vereséget szenvedett – a feladat nem ígérkezett egyszerűnek.
A házigazdánál először kezdett az élvonalban Orján Roland, aki az előző idényben két bajnokin öt percet már futballozhatott, Hornyák Zsolt vezetőedző a védelem jobb oldalán számított a 20 éves labdarúgóra. Nagy meglepetést nem jelentett, hogy Dzsudzsák Balázs nevéhez fűződött az első kaput eltaláló lövés, és az első ígéretes lehetőség is a DVSC előtt adódott a 14. percben. Történt, hogy a 109-szeres válogatott játékos remekül ugratta ki Bárány Donátot, aki húsz méterről átemelt a kapujából kifutó Szappanos Péter felett, ám a labda a bal sarok mellett hagyta el a játékteret. A felcsútiak edzője okkal reklamált, amikor a vendégtérfél közepén, a bal oldali oldalvonalnál Josua Mejías buktatta Németh Andrást, ám Karakó Ferenc játékvezető nem ítélt szabadrúgást. Aztán a 23. percben Wojciech Golla hatalmasat hibázott, a tizenhatoson belül Bárány Donáthoz passzolta a labdát, majd fellökte a támadót. A játékvezető büntetőt ítélt, amelyet meglepetésre ezúttal nem Dzsudzsák Balázs végzett el, hanem a házi gólkirály Bárány Donát, aki nem hibázott. A rutinos lengyel labdarúgó hibája a korábbinál is nehezebb helyzetbe hozta a hazai csapatot, hogy aztán szinte a semmiből sikerüljön egyenlíteni: Mose Szemel centerezésére Lukács Dániel érkezett a rövid saroknál, és remek mozdulattal a jobb sarokba perdített.
A folytatásban előbb Bárány Donát fejese jelentett veszélyt, majd a kiváló fejjátékáról is ismert Nagy Zsolt bólinthatott kapura kecsegtető helyzetből, ám nem tudott túljárni Erdélyi Benedek eszén. Nem sokkal a lefújás előtt Szűcs Tamás fejesénél kellett nagyot védenie Szappanos Péternek, szóval mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, ami izgalmas folytatást ígért.
A második félidő elején Bárány Donát fejesénél közel járt a vezetéshez a DVSC, majd Djordje Gordics beadásánál centiméterekkel maradt le a labdáról a vendégek házi gólkirálya. Noha inkább a Loki akarata érvényesült, a két vezetőedző közül Sergio Navarro szánta el magát előbb változtatásra, mégis a Puskás Akadémia előtt adódott komoly lehetőség: Dárdai Pál szöglete után Németh András kevéssel fejelte a labdát a bal sarok mellé. A pillanatokkal korábban becserélt Szuhodovszki Soma nagy helyzetben fölé lőtt, majd ugyanő szabadrúgásból próbálkozhatott, de Szappanos Péter magabiztosan védett. Az idő előrehaladtával egyre inkább érezni lehetett, egyetlen gól eldöntheti a párharcot, Lukács Dániel szép egyéni megmozdulás végén betalált, ám lesről, így maradt az 1–1, és ezzel tavasszal megszerezte első hazai pontját a felcsúti együttes, a DVSC pedig hiába alakított ki több lehetőséget riválisánál, meg kellett elégednie a döntetlennel.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
26
14
8
4
50–27
+23
50
|2. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|3. Debreceni VSC
27
12
9
6
41–32
+9
45
|4. Zalaegerszegi TE
27
11
9
7
41–32
+9
42
|5. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|6. Kisvárda
26
11
5
10
32–39
–7
38
|7. Puskás Akadémia
26
10
6
10
32–32
0
36
|8. Újpest FC
27
9
6
12
35–44
–9
33
|9. Nyíregyháza
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
26
5
2
19
25–52
–27
17