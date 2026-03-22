Puskás Akadémia–Debrecen 1–1

NB II: kitömték a Kecskemétet, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Két vereség után döntetlent játszott a Debrecennel a Puskás Akadémia

2026.03.22. 16:23
(Fotó: Földi Imre)
NB I Puskás Akadémia Debrecen
A Puskás Akadémia és a Debrecen 1–1-es döntetlent játszott a labdarúgó NB I 27. fordulójában. Bárány Donát tizenegyesére Lukács Dániel válaszolt.

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA–DEBRECENI VSC 1–1 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1600 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Lukács (30.), ill. Bárány (24. – 11-esből)

Tagadhatatlan, Felcsúton nincsenek jó emlékek a DVSC augusztusi vendégjátékáról. A Puskás Akadémia két hazai győzelemmel kezdte az idényt (2–1 a Kazincbarcika, 3–2 a Nyíregyháza ellen), és bár utána pont nélkül maradt Kisvárdán (2–1-es vereség), a 4. fordulóban 2–1-re győzött a Ferencváros vendégeként, és 9 ponttal listavezetőként várta a Debrecen elleni hazai találkozót. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt még úgy nézett ki, pontosztozkodással zárul a rangadó, ám Szűcs Tamás megpattanó lövésével vezetést szerzett a Loki, majd utána Vjacseszlav Kulbacsuk is gólt fejelt, a Debrecen 3–1-re győzött. A vereség rossz sorozat kezdetét jelentette a Puskás Akadémiánál, a következő négy mérkőzés csak két pontot hozott, a DVSC ugyanakkor emelkedő pályára került, és márciusban úgy érkezett a Pancho Arénába, hogy a tabellán 3. helyezettként várta a meccset. Bármennyire hihetetlen, a Puskás Akadémia házigazdaként az első pontját, pontjait szerette volna megszerezni a tavasszal, mivel a Pakstól (1–2), a ZTE-től (0–1) és a Nyíregyházától (1–2) is vereséget szenvedett – a feladat nem ígérkezett egyszerűnek.

A házigazdánál először kezdett az élvonalban Orján Roland, aki az előző idényben két bajnokin öt percet már futballozhatott, Hornyák Zsolt vezetőedző a védelem jobb oldalán számított a 20 éves labdarúgóra. Nagy meglepetést nem jelentett, hogy Dzsudzsák Balázs nevéhez fűződött az első kaput eltaláló lövés, és az első ígéretes lehetőség is a DVSC előtt adódott a 14. percben. Történt, hogy a 109-szeres válogatott játékos remekül ugratta ki Bárány Donátot, aki húsz méterről átemelt a kapujából kifutó Szappanos Péter felett, ám a labda a bal sarok mellett hagyta el a játékteret. A felcsútiak edzője okkal reklamált, amikor a vendégtérfél közepén, a bal oldali oldalvonalnál Josua Mejías buktatta Németh Andrást, ám Karakó Ferenc játékvezető nem ítélt szabadrúgást. Aztán a 23. percben Wojciech Golla hatalmasat hibázott, a tizenhatoson belül Bárány Donáthoz passzolta a labdát, majd fellökte a támadót. A játékvezető büntetőt ítélt, amelyet meglepetésre ezúttal nem Dzsudzsák Balázs végzett el, hanem a házi gólkirály Bárány Donát, aki nem hibázott. A rutinos lengyel labdarúgó hibája a korábbinál is nehezebb helyzetbe hozta a hazai csapatot, hogy aztán szinte a semmiből sikerüljön egyenlíteni: Mose Szemel centerezésére Lukács Dániel érkezett a rövid saroknál, és remek mozdulattal a jobb sarokba perdített. 

A folytatásban előbb Bárány Donát fejese jelentett veszélyt, majd a kiváló fejjátékáról is ismert Nagy Zsolt bólinthatott kapura kecsegtető helyzetből, ám nem tudott túljárni Erdélyi Benedek eszén. Nem sokkal a lefújás előtt Szűcs Tamás fejesénél kellett nagyot védenie Szappanos Péternek, szóval mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, ami izgalmas folytatást ígért. 

A második félidő elején Bárány Donát fejesénél közel járt a vezetéshez a DVSC, majd Djordje Gordics beadásánál centiméterekkel maradt le a labdáról a vendégek házi gólkirálya. Noha inkább a Loki akarata érvényesült, a két vezetőedző közül Sergio Navarro szánta el magát előbb változtatásra, mégis a Puskás Akadémia előtt adódott komoly lehetőség: Dárdai Pál szöglete után Németh András kevéssel fejelte a labdát a bal sarok mellé. A pillanatokkal korábban becserélt Szuhodovszki Soma nagy helyzetben fölé lőtt, majd ugyanő szabadrúgásból próbálkozhatott, de Szappanos Péter magabiztosan védett. Az idő előrehaladtával egyre inkább érezni lehetett, egyetlen gól eldöntheti a párharcot, Lukács Dániel szép egyéni megmozdulás végén betalált, ám lesről, így maradt az 1–1, és  ezzel tavasszal megszerezte első hazai pontját a felcsúti együttes, a DVSC pedig hiába alakított ki több lehetőséget riválisánál, meg kellett elégednie a döntetlennel.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

26

14

8

4

50–27

+23 

50 

  2. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

  4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

  5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  6. Kisvárda

26

11

5

10

32–39

–7 

38 

  7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

  8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

  9. Nyíregyháza 

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27 

17 

 

 

