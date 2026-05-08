Kazahsztán nyerte meg a divizió 1/A-s hoki-vb-t, Ukrajna is feljutott az elitcsoportba

A döntő nap első meccsén Kazahsztán szétlövéssel legyőzte Franciaországot, és így megszerezte a továbbjutó helyek egyikét. Ezután a 3–1-es ukrán siker a japánok ellen azt jelentette, hogy a franciák már biztosan nem juthatnak fel.

Az utolsó, Lengyelország–Litvánia meccs előtt az ukránok a második helyen álltak, de a lengyelek előtt még ott volt a lehetőség: ha rendes játékidőben legyőzik a a litvánokat, akkor ők jutnak fel az elitcsoportba, és az ukránok maradnak a második vonalban.

A litvánok megszerezték a vezetést az első harmadban, és az esélyesebb lengyelek csak a második játékrész vége előtt két perccel egyenlítettek. A harmadik harmadban másfél perccel a vége előtt a lengyelek lehozták a kapust, ráadásul fél perccel a dudaszó előtt még emberelőnybe is kerültek, de ez sem segített: a 60 perc 1–1-gyel ért véget. A hosszabbításban 1 perc és 43 másodperc elteltével a litvánok ütötték be a győztes gólt. Így a lengyeleket még a franciák is megelőzték az egymás elleni eredmény miatt, tehát a házigazda a 4. helyen végzett.

Az utolsó helyen a japánok végeztek, így ők jövőre a divízió 1/B-ben szerepelhetnek.

Az 1/B-s csoportból Észtország jutott fel.

Kazahsztán–Franciaország 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Ukrajna–Japán 3–1 (3–1, 0–0, 0–0)

Lengyelország–Litvánia 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1) – hosszabbításban

A végeredmény

1. Kazahsztán 13 pont

2. Ukrajna 10 pont

3. Franciaország 8 pont

4. Lengyelország 8 pont

5. Litvánia 4 pont

6. Japán 2 pont

Pontazonosságnál az egymás elleni eredmény döntött.