Kazahsztán nyerte meg a divizió 1/A-s hoki-vb-t, Ukrajna is feljutott az elitcsoportba

2026.05.08. 22:08
Kazahsztán nyerte meg a világbajnokságot (Fotó: Getty Images)
Kazahsztán nyerte meg a divízió 1/A-s hoki-vb-t Sosnowiecben, miután az utolsó játéknapon legyőzte Franciaországot. Mivel a házigazda lengyelek drámai meccsen nem tudtak nyerni a litvánok ellen a rendes játékidőben, a kazahok mellett az ukránok jutottak még fel az elitcsoportba.

 

A döntő nap első meccsén Kazahsztán szétlövéssel legyőzte Franciaországot, és így megszerezte a továbbjutó helyek egyikét. Ezután a 3–1-es ukrán siker a japánok ellen azt jelentette, hogy a franciák már biztosan nem juthatnak fel.

Az utolsó, Lengyelország–Litvánia meccs előtt az ukránok a második helyen álltak, de a lengyelek előtt még ott volt a lehetőség: ha rendes játékidőben legyőzik a a litvánokat, akkor ők jutnak fel az elitcsoportba, és az ukránok maradnak a második vonalban.

A litvánok megszerezték a vezetést az első harmadban, és az esélyesebb lengyelek csak a második játékrész vége előtt két perccel egyenlítettek. A harmadik harmadban másfél perccel a vége előtt a lengyelek lehozták a kapust, ráadásul fél perccel a dudaszó előtt még emberelőnybe is kerültek, de ez sem segített: a 60 perc 1–1-gyel ért véget. A hosszabbításban 1 perc és 43 másodperc elteltével a litvánok ütötték be a győztes gólt. Így a lengyeleket még a franciák is megelőzték az egymás elleni eredmény miatt, tehát a házigazda a 4. helyen végzett.

Az utolsó helyen a japánok végeztek, így ők jövőre a divízió 1/B-ben szerepelhetnek.

Az 1/B-s csoportból Észtország jutott fel.

JÉGKORONG
FÉRFI DIVÍZIÓ 1/A-S VB
Kazahsztán–Franciaország 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel
Ukrajna–Japán 3–1 (3–1, 0–0, 0–0)
Lengyelország–Litvánia 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1) – hosszabbításban

A végeredmény
1. Kazahsztán 13 pont
2. Ukrajna 10 pont
3. Franciaország 8 pont
4. Lengyelország 8 pont
5. Litvánia 4 pont
6. Japán 2 pont
Pontazonosságnál az egymás elleni eredmény döntött.

 

