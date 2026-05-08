Harmadszor is a vendégek nyertek, kedden bajnok lehet a Kaposvár a férfi röplabda Extraligában
Az összeállításokban sok változás nem volt az eddigi két meccshez képest, a legszembetűnőbb talán az, hogy az első találkozó egyik legjobb játékosa, Dávid Csanád megborotválkozott. Az eredmény alakulása is ugyanolyan szoros volt, mint a finálé első két találkozóján és a kaposváriak az nyitó szett első felében túlszárnyalták az előző meccsen felállított kétes értékű rekordjukat, amikor az egész találkozó alatt mindössze egyszer vezettek. Ezúttal 9:8-nál és 10:9-nél is náluk volt az előny, azonban ezeket leszámítva a végjátékig a hazaiak álltak jobban. Persze, nem volt ez másként az első találkozón sem, ahol rendre a hajrában fordítottak a somogyiak. Most is három pontos hátrányból jöttek vissza a vendégek, de szettlabdája így is a MÁV Előrének volt, ezt azonban hárították, sőt, Alekszandar Ljaftov hosszú ütése után már a Fino zárhatta volna le a játszmát, kétszer is, de aztán Szabó Vilmos ászával megint fordult a kocka. A maratoni csata végül a 62. pont után dőlt el – a kaposváriak javára –, miután Matej Smidl ütötte ki a labdát a fehérvári blokkról.
A második felvonás elején is lendületben maradt a Fino, de aztán hárompontos sorozattal fordított a hazai csapat és ezúttal már nem is engedték ki a kezükből a vezetést. Remekül mezőnyözött mindkét csapat, a vendégeknél Bruno Feliciano mentett egyszer látványosan lábbal, a túloldalon pedig Ljaftov egy labdameneten belül kétszer is bravúrral hárított és a végén csapata örülhetett a pontnak. Ezzel, a végjáték kezdetén már öttel vezetett a MÁV Előre, és ez az előny elég is volt: ugyan Pesti Marcell az első szettlabdát még a hálóba nyitotta, de a másodikat már kíméletlenül beütötte. Az egyenlítés pedig egyben azt is jelentette, hogy ez az első olyan meccs a fináléban, amelyen mindkét csapat játszmát nyert.
A harmadik szettet 5:1-gyel kezdtek a fehérváriak, és magabiztosan vezettek 18:14-ig. A kaposváriak azonban ekkor megrázták magukat, 19-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Így is a hazaiaknak volt két szettlabdájuk, azonban sorozatban négy pontot szereztek a vendégek és összesítésben megint vezetéshez jutottak.
Ráadásul lendületben is maradtak, s elhúztak 8:4-re. Időt is kér Omar Pelillo, ennek hatására sikerült is egy pontra csökkenteni a hátrányt. Ezzel azonban el is lőtték a puskaport, mert ezután sorozatban négyszer is eredményesek voltak a somogyiak és ezt már nem sikerült ledolgozni. Így 2–1-re vezet összesítésben a Fino és kedden, Kaposváron, egy újabb sikerrel a bajnoki címet is megszerezheti.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
MÁV ELŐRE FOXCONN–FINO KAPOSVÁR 1:3 (–30, 21, –24, –22)
Székesfehérvár, 800 néző. Vezette: Adler, Tillmann.
MÁV ELŐRE: Luna Slaibe 12, Szabó V. 2, ZVICER 20, Ambrus 8, PESTI 16, Ljaftov 12. Csere: Takács M. (liberó), Varga P., Kecskeméti 2, Bandi. Edző: Omar Pelillo
FINO: HUBICSKA 20, Medina 8, SMIDL 30, DÁVID CS. 11, Grigoriev 12, Magyar 4. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:3, 6:4, 8:9, 13:11, 17:17, 21:18, 21:22, 24:23, 24:25, 27:26, 29:30. 2. játszma: 1:2, 5:3, 6:6, 9:7, 11:11, 15:12, 18:14, 20:15, 22:19, 24:20. 3. játszma: 5:1, 9:7, 12:7, 13:11, 16:13, 18:14, 19:19, 20:21, 24:22. 4. játszma: 0:2, 3:4, 4:8, 7:9, 9:10, 11:16, 13:19, 16:20, 16:22, 20:24
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Kaposvár javára