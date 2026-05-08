Harmadszor is a vendégek nyertek, kedden bajnok lehet a Kaposvár a férfi röplabda Extraligában

Az összeállításokban sok változás nem volt az eddigi két meccshez képest, a legszembetűnőbb talán az, hogy az első találkozó egyik legjobb játékosa, Dávid Csanád megborotválkozott. Az eredmény alakulása is ugyanolyan szoros volt, mint a finálé első két találkozóján és a kaposváriak az nyitó szett első felében túlszárnyalták az előző meccsen felállított kétes értékű rekordjukat, amikor az egész találkozó alatt mindössze egyszer vezettek. Ezúttal 9:8-nál és 10:9-nél is náluk volt az előny, azonban ezeket leszámítva a végjátékig a hazaiak álltak jobban. Persze, nem volt ez másként az első találkozón sem, ahol rendre a hajrában fordítottak a somogyiak. Most is három pontos hátrányból jöttek vissza a vendégek, de szettlabdája így is a MÁV Előrének volt, ezt azonban hárították, sőt, Alekszandar Ljaftov hosszú ütése után már a Fino zárhatta volna le a játszmát, kétszer is, de aztán Szabó Vilmos ászával megint fordult a kocka. A maratoni csata végül a 62. pont után dőlt el – a kaposváriak javára –, miután Matej Smidl ütötte ki a labdát a fehérvári blokkról.

A második felvonás elején is lendületben maradt a Fino, de aztán hárompontos sorozattal fordított a hazai csapat és ezúttal már nem is engedték ki a kezükből a vezetést. Remekül mezőnyözött mindkét csapat, a vendégeknél Bruno Feliciano mentett egyszer látványosan lábbal, a túloldalon pedig Ljaftov egy labdameneten belül kétszer is bravúrral hárított és a végén csapata örülhetett a pontnak. Ezzel, a végjáték kezdetén már öttel vezetett a MÁV Előre, és ez az előny elég is volt: ugyan Pesti Marcell az első szettlabdát még a hálóba nyitotta, de a másodikat már kíméletlenül beütötte. Az egyenlítés pedig egyben azt is jelentette, hogy ez az első olyan meccs a fináléban, amelyen mindkét csapat játszmát nyert.